Tử vi 12 con giáp ngày 2/3: Tuổi Tý hanh thông, tuổi Tị và Thân cần thận trọng Dự báo tử vi ngày 2/3/2026 cho thấy vận trình khởi sắc của tuổi Tý, Dần, Thìn về tài lộc; trong khi đó tuổi Tị và Thân nên chú ý tránh xung đột không đáng có.

Thông tin tử vi ngày 2/3/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về vận trình sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp. Những dự báo này mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc và cuộc sống.

Tuổi Tý: Khai phá năng lực, tài lộc tăng trưởng

Ngày 2/3, người tuổi Tý được cục diện Tam Hợp hỗ trợ mạnh mẽ, báo hiệu sự hanh thông về mọi mặt. Sự xuất hiện của Thiên Ấn giúp bản mệnh khai phá được những năng lực tiềm ẩn, từ đó khẳng định vị thế trong tập thể. Thu nhập từ công việc chính và dự án phụ đều tăng trưởng tích cực, có thể nhận được các khoản thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ.

Tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui về tài chính và sự nghiệp trong ngày 2/3.

Tuổi Sửu: Duy trì sự ổn định và tỉ mỉ

Với Thiên Tài tọa mệnh, tuổi Sửu có một ngày khá bình yên. Sự tỉ mỉ giúp bạn nhận ra những cơ hội tiềm ẩn trong công việc thường nhật. Tình hình tài chính duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên bạn nên tập trung vào việc lập ngân sách chi tiêu và tránh xa các hoạt động đầu cơ rủi ro cao. Mối quan hệ gia đình trở nên khăng khít hơn thông qua các hoạt động chung.

Tuổi Dần: Năng lượng tích cực và may mắn

Nhờ sự nâng đỡ từ cục diện Lục Hợp, người tuổi Dần trải qua ngày mới tràn đầy năng lượng. Vận trình tài lộc khả quan với nhiều nguồn thu nhập đổ về cùng lúc. Bên cạnh lương thưởng cố định, bạn còn có duyên với các khoản lợi nhuận từ công việc tay trái. Chuyện tình cảm cũng thăng hoa với những cung bậc cảm xúc ngọt ngào.

Tuổi Mão: Vận trình êm ả, tư duy sáng tạo

Cục diện Tam Hợp giúp tuổi Mão đón vận trình êm ả. Tư duy nhanh nhạy và linh hoạt giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc. Tài lộc chủ yếu đến từ công việc chính, do đó bạn nên tập trung tích lũy bền vững thay vì các hoạt động mạo hiểm. Sự đồng điệu về tâm hồn giúp mối quan hệ lứa đôi thêm gắn kết.

Tuổi Thìn: May mắn về đường tài lộc

Có Chính Tài che chở, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về tài chính. Các kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư có bước tiến triển tích cực, mang lại nguồn thu nhập đáng mơ ước. Vận trình tình duyên rạng rỡ, đặc biệt thích hợp cho những ai đang có ý định tiến tới hôn nhân hoặc đính hôn.

Tuổi Tị: Thận trọng trong giao tiếp

Do chịu tác động của Tương Xung, người tuổi Tị cần thận trọng trong hành động và lời nói để tránh hiểu lầm. Vận trình tài chính không mấy khả quan, bạn nên thắt chặt chi tiêu và hạn chế cho vay mượn. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi việc sáng suốt và bao dung hơn.

Tuổi Ngọ: Niềm vui và sự thảnh thơi

Sự hiện diện của Thực Thần mang lại cho tuổi Ngọ một ngày đầy niềm vui và lộc ăn uống. Mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng lộ trình đã vạch ra. Tình hình tài chính khởi sắc nhờ sự quản lý chi tiêu hợp lý. Chuyện tình cảm êm ấm, bạn có nhiều cơ hội để thấu hiểu và gắn kết với người thương.

Tuổi Ngọ có vận trình suôn sẻ và đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tuổi Mùi: Bình ổn và thư thái

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp, tuổi Mùi trải qua ngày mới với tâm thái thư thái. Tài chính khá ổn định, bạn nên duy trì thói quen tiết kiệm. Một vài khoản lộc nhỏ có thể mang lại niềm vui bất ngờ. Trong tình cảm, sự chia sẻ những điều thú vị nhỏ bé giúp cả hai cảm thấy gần gũi nhau hơn.

Tuổi Thân: Áp lực và cần sự kiên nhẫn

Ngày Thân - Hợi Tương Hại khiến vận trình của tuổi Thân không mấy suôn sẻ. Các kế hoạch có thể bị trì trệ do yếu tố khách quan. Bạn cần thận trọng với mọi khoản chi tiêu và tránh đầu tư chung vào lúc này. Trong gia đình, hãy học cách lắng nghe để hóa giải những quan điểm khác biệt.

Tuổi Dậu: Tập trung và giữ kỷ luật

Đụng độ hung tinh Thiên Quan, tuổi Dậu cần sự tập trung cao độ trong công việc. Hãy học cách buông bỏ áp lực không cần thiết để tìm lại sự cân bằng. Vận trình tài chính nên tập trung bảo toàn nguồn vốn hiện có. Sự đồng hành lặng lẽ trong tình cảm mang lại cảm giác bình yên cho cả hai.

Tuổi Tuất: Khẳng định bản lĩnh cá nhân

Chính Tài độ mệnh giúp tuổi Tuất phát huy tối đa năng lực chuyên môn, khẳng định uy tín trong công việc. Tài chính vững vàng với nguồn thu nhập ổn định và các khoản tích lũy tăng cao. Mối quan hệ lứa đôi được thắt chặt thông qua những sở thích chung và sự tôn trọng không gian riêng.

Tuổi Hợi: Kiểm soát cảm xúc và tâm trí

Cục diện Tự Hình kết hợp Thủy khí vượng khiến tuổi Hợi dễ nảy sinh lo âu vô cớ. Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc để không ảnh hưởng đến công việc. Tình hình tài chính cần được quản lý thận trọng, tránh mua sắm theo cảm xúc nhất thời. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân để tìm lại sự cân bằng.