Tử vi 12 con giáp ngày 23/2: Tuổi Thân đón vận may rực rỡ, tuổi Tý khai xuân hanh thông Dự báo tử vi ngày 23/2 cho thấy tuổi Thân và Tý gặp nhiều thuận lợi trong công việc, trong khi tuổi Sửu và Tuất cần thận trọng với các quyết định tài chính đầu năm.

Ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng) đánh dấu thời điểm quay trở lại làm việc của nhiều con giáp sau kỳ nghỉ Tết. Theo các chuyên gia phong thủy, vận trình trong ngày có sự phân hóa rõ rệt do tác động của các cục diện Tam Hợp, Lục Hợp và Tương Xung.

Nhóm con giáp vượng phát và hanh thông

Tuổi Thân: Vận trình rực rỡ

Tuổi Thân được dự báo sẽ có một ngày khai xuân vô cùng may mắn nhờ cục diện Tam Hợp trợ mệnh. Công việc suôn sẻ và sự tự tin giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Tài chính của tuổi Thân trong ngày này rất dồi dào, dòng tiền chảy về từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để cân nhắc mở rộng đầu tư hoặc thực hiện các dự định lớn đã ấp ủ từ trước.

Tuổi Tý: Sự nghiệp hanh thông

Nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Tý sở hữu sự tỉnh táo và quyết đoán để dẫn đầu về hiệu suất công việc. Thu nhập từ lương thưởng ổn định giúp bản mệnh an tâm về tài chính sau dịp chi tiêu Tết.

Tuổi Dậu và Tuổi Hợi: Đón nhận tin vui

Tuổi Dậu gặp Lục Hợp nên vận tài lộc hanh thông, các khoản thu từ công việc chính và phụ đều tăng trưởng. Trong khi đó, tuổi Hợi nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh nên dễ đón nhận những khoản tiền bất ngờ, sự nghiệp tiến triển nhịp nhàng.

Nhóm con giáp cần lưu ý và thận trọng

Tuổi Tuất và Tuổi Sửu: Cẩn trọng tài chính

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, tuổi Tuất có thể gặp vận rủi về tiền bạc và tinh thần. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc mua sắm bốc đồng.

Tương tự, tuổi Sửu gặp cục diện Tương Phá và Kiếp Tài nên dễ nảy sinh tâm lý do dự. Cần đặc biệt chú ý thắt chặt chi tiêu và tránh xa các trò chơi mang tính rủi ro đầu năm.

Tuổi Mão và Tuổi Thìn: Thử thách sự kiên nhẫn

Sự thiếu tập trung do dư âm ngày Tết có thể khiến tuổi Mão mắc sai lầm không đáng có. Với tuổi Thìn, cục diện Tự Hình gây ra một số biến cố bất ngờ, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực gấp đôi để kiểm soát tình hình.

Lời khuyên chung cho ngày 23/2

Sự nghiệp: Ưu tiên lập kế hoạch chi tiết để nhanh chóng lấy lại nhịp làm việc hiệu quả.

Ưu tiên lập kế hoạch chi tiết để nhanh chóng lấy lại nhịp làm việc hiệu quả. Tài chính: Cân nhắc kỹ các khoản chi phát sinh đầu năm, tránh tâm lý chủ quan.

Cân nhắc kỹ các khoản chi phát sinh đầu năm, tránh tâm lý chủ quan. Tình cảm: Dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với người thân để giữ gìn hòa khí trong gia đình.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.