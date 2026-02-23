Tử vi 12 con giáp ngày 24/2: Tuổi Ngọ đón vận trình rực rỡ, tuổi Tị nhiều điểm sáng Dự báo tử vi ngày 24/2 cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ của tuổi Ngọ và Tị, trong khi các tuổi Dần, Hợi cần thận trọng trước những biến động về tài chính và các mối quan hệ.

Ngày 24/2 mang đến những tín hiệu trái chiều cho vận trình của 12 con giáp. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm lý tưởng để một số bản mệnh bứt phá trong sự nghiệp, nhưng cũng là lúc yêu cầu sự cẩn trọng tối đa trong quản lý chi tiêu và giao tiếp xã hội đối với những nhóm tuổi gặp cục diện xung khắc.

Nhóm con giáp gặp nhiều thuận lợi

Tuổi Tý: Tài lộc bất ngờ gõ cửa

Ngày 24/2, người tuổi Tý đón nhận cát tinh Thiên Tài, mang lại những nguồn thu ngoài dự tính và vận may bất ngờ. Các công việc tay trái hoặc khoản đầu tư ngắn hạn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Tuy nhiên, bản mệnh nên giữ thái độ khiêm tốn để bảo toàn thành quả.

Tuổi Sửu, Tị và Ngọ: Vận trình hanh thông

Nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Sửu có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi, mọi kế hoạch đều nhận được sự ủng hộ. Trong khi đó, tuổi Tị với sự che chở của Chính Ấn có thể tự tin đảm nhận những vai trò mới. Đặc biệt, tuổi Ngọ được dự báo có ngày rực rỡ nhất nhờ cục diện Tam Hội, giúp mọi khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Tuổi Thân và Dậu: Cơ hội thăng tiến và tài chính dư dả

Tuổi Thân đón nhận sự bảo trợ từ Lục Hợp Thái Tuế, phát huy tối đa sự nhạy bén để giải quyết vấn đề sáng tạo. Tuổi Dậu cũng không kém cạnh khi có Tam Hợp che chở, mang lại nhiều tin vui trong cả công việc lẫn tình cảm.

Nhóm con giáp cần lưu ý hành sự thận trọng

Tuổi Dần và Hợi: Cảnh giác với biến động

Gặp ngày Tương Hại, tuổi Dần có thể đối mặt với những chuyện trái ý hoặc áp lực tài chính gia tăng do các chi phí phát sinh. Tương tự, tuổi Hợi chịu ảnh hưởng của Tị Hợi Tương Xung, cần giữ cái đầu lạnh để ứng biến với những tình huống bất ngờ đòi hỏi sự quan sát nhạy bén.

Tuổi Mão, Thìn và Mùi: Quản lý cảm xúc và tài sản

Tuổi Mão: Nên tránh xa thị phi và các dự án đầu tư quy mô lớn do sự xuất hiện của hung tinh Thiên Quan.

Kiếp Tài tác động khiến bản mệnh dễ nôn nóng, cần kiểm soát chặt chẽ ví tiền trước những lời mời gọi đầu tư rủi ro.

Tuổi Mùi: Chịu ảnh hưởng của Tỷ Kiên, bản mệnh cần nỗ lực tự thân vận động và chú trọng bảo toàn nguồn vốn hiện có.

Tuổi Tuất: Cơ hội trong thử thách

Dù có những thách thức, nhưng ngũ hành Hỏa sinh Thổ mang lại cho tuổi Tuất nhiều cơ hội thăng tiến và sự linh hoạt để khẳng định giá trị bản thân. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng được dự báo rất ngọt ngào.

Lời khuyên tổng quan

Vận trình mỗi ngày đều có sự đan xen giữa cơ hội và thách thức. Đối với các con giáp gặp may mắn, việc duy trì sự khiêm tốn và kế hoạch dài hạn là cần thiết. Với những tuổi gặp khó khăn, giữ tâm thế bình tĩnh và thắt chặt quản lý tài chính sẽ giúp vượt qua giai đoạn biến động một cách an toàn. Các thông tin dự báo trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.