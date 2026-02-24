Tử vi 12 con giáp ngày 25/2: Tuổi Mão tài lộc rủng rỉnh, tuổi Ngọ công việc thuận lợi Dự báo tử vi ngày 25/2 cho thấy tuổi Dần và Thìn gặp nhiều may mắn về tài chính, trong khi tuổi Tý và Sửu cần thận trọng trong các quyết định quan trọng và sức khỏe.

Tổng quan vận trình 12 con giáp ngày 25/2

Ngày 25/2 mang đến những chuyển biến tích cực cho nhiều con giáp, đặc biệt là về phương diện tài lộc và sự nghiệp. Tuy nhiên, một số tuổi cần lưu ý điều chỉnh tâm lý và chú trọng sức khỏe để duy trì năng lượng tích cực. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm cho kế hoạch ngày mới.

Nhóm con giáp có tài lộc và sự nghiệp khởi sắc

Tuổi Dần: Nguồn thu nhập tăng cao

Nhờ Thiên tài chiếu sáng, người tuổi Dần đón nhận vận may tài chính lớn với thu nhập phụ tăng đáng kể. Đây là thời điểm thích hợp để mở rộng dự án hoặc chốt các đơn hàng mới. Về mặt năng lượng, bản mệnh có sự chuyển dịch từ Âm sang Dương, mang lại những thay đổi tích cực trong môi trường sống và làm việc.

Tuổi Mão và tuổi Thìn: Khẳng định vị thế

Tuổi Mão ghi nhận thu nhập chính ổn định và có khả năng thu hồi được các khoản nợ cũ. Trong khi đó, tuổi Thìn nhờ có Thiên ấn nên khẳng định được uy tín và năng lượng sáng tạo, nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Đường tình duyên của tuổi Thìn cũng rất hòa hợp nhờ Thổ Hỏa tương sinh.

Tuổi Ngọ: Công việc thuận buồm xuôi gió

Sự xuất hiện của Chính quan giúp lộ trình công việc của tuổi Ngọ diễn ra hanh thông. Dù tài chính chưa có bứt phá mạnh mẽ nhưng khả năng ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh vượt qua mọi tình huống bất ngờ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 25/2: Mão rủng rỉnh, Ngọ thuận buồm xuôi gió- Ảnh 2.

Tuổi Mùi, Tuất và Hợi: Vận trình ổn định

Tuổi Mùi gặt hái thành công từ các dự án thực tế; tuổi Tuất gặp thuận lợi trong mua sắm và thăng tiến chuyên môn. Đối với tuổi Hợi, Thực thần mang đến lộc ăn uống dồi dào và tốc độ làm việc được cải thiện rõ rệt nhờ tinh thần thoải mái.

Nhóm con giáp cần lưu ý trong các hoạt động

Tuổi Tý: Cảnh giác áp lực và mất mát

Thương quan khiến khối lượng công việc của tuổi Tý tăng cao, dẫn đến mệt mỏi. Trong ngày Tương Xung, bản mệnh nên trì hoãn các quyết định lớn như thuê mặt bằng hoặc ký kết hợp đồng quan trọng để tránh rủi ro không đáng có.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 25/2: Mão rủng rỉnh, Ngọ thuận buồm xuôi gió- Ảnh 1.

Tuổi Sửu: Chú trọng sức khỏe hệ thần kinh

Ngày Hại Sửu nhắc nhở bản mệnh cần đặc biệt quan tâm đến cột sống, thắt lưng và hệ thần kinh. Trong giao tiếp, tuổi Sửu nên hạn chế rượu bia để tránh những phát ngôn gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Tị, Thân và Dậu: Cân bằng cảm xúc và chi tiêu

Tuổi Tị: Cần giữ bình tĩnh, tránh thái độ "ngựa non háu đá" trong đầu tư.

Cần giữ bình tĩnh, tránh thái độ "ngựa non háu đá" trong đầu tư. Tuổi Thân: Tránh nhún nhường quá mức và cần tỉnh táo để không bị lợi dụng lòng tốt.

Tránh nhún nhường quá mức và cần tỉnh táo để không bị lợi dụng lòng tốt. Tuổi Dậu: Đối mặt với thị phi bằng sự điềm tĩnh và cần kiểm soát các khoản chi tiêu phát sinh ngoài dự kiến.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí.