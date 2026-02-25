Tử vi 12 con giáp ngày 26/2/2026: Tuổi Mão đón tài lộc, tuổi Dần thu nhập tăng mạnh Dự báo tử vi ngày 26/2/2026 cho thấy vận trình tài chính hanh thông với tuổi Mão và Dần, trong khi các tuổi Tý, Sửu cần lưu ý về chi tiêu và duy trì tinh thần lạc quan.

Thông tin dự báo tử vi 12 con giáp ngày 26/2/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Các chia sẻ dưới đây mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm sự chủ động trong việc lập kế hoạch cho ngày mới.

Bảng tổng hợp vận trình 12 con giáp ngày 26/2

Con giáp Điểm nhấn nổi bật Lời khuyên Tuổi Tý Có lộc ăn uống, tiền bạc từ quý nhân. Cần kiên nhẫn trước thử thách sự nghiệp. Tuổi Sửu Được cấp trên tin tưởng giao việc lớn. Thận trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tuổi Dần Thu nhập tăng mạnh, học tập thuận lợi. Tránh trút bực dọc lên người thân. Tuổi Mão Kinh doanh hồng phát, tiền đổ về túi. Lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp. Tuổi Thìn Công việc bình yên, gặp được quý nhân. Dành thời gian chia sẻ với gia đình. Tuổi Tị Vận may công việc cao, đào hoa vượng. Tận hưởng khoảnh khắc bên người thân. Tuổi Ngọ Tài chính tăng tiến, sức khỏe tốt. Đừng quá gồng mình trước áp lực. Tuổi Mùi Nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Cảnh giác với các giao dịch trực tuyến. Tuổi Thân Tình cảm lãng mạn, thu hút đối phương. Giữ bình tĩnh để xử lý rắc rối tinh thần. Tuổi Dậu Người làm kinh doanh dồi dào lộc lá. Tránh bốc đồng trong các quyết định pháp lý. Tuổi Tuất Nhận được sự hỗ trợ từ tiền bối. Hạn chế chi tiêu cho những đồ xa xỉ. Tuổi Hợi Tài lộc ổn định, có cơ hội làm ăn mới. Tập trung hơn để tránh sai sót công việc.

Chi tiết vận trình các con giáp

Tuổi Tý: Đón lộc bất ngờ

Nhờ Thực thần hỗ trợ, người tuổi Tý có thể đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc và lộc ăn uống trong ngày hôm nay. Những người làm ăn xa quê hoặc kinh doanh tự do dễ nhận được một khoản tiền bất ngờ.

Dự báo tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn về tài chính trong ngày mới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngày Hại Tý, sự nghiệp có thể xuất hiện một vài thử thách nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Về sức khỏe, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh và tránh tập luyện quá sức.

Tuổi Sửu và tuổi Dần: Cơ hội khẳng định vị thế

Tuổi Sửu với Thiên ấn chiếu mệnh sẽ thể hiện được sự quyết đoán trong công việc, được cấp trên tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Dù vậy, do cục diện Xung Sửu, bạn cần đặc biệt lưu ý bảo quản tài sản cá nhân và tránh tiêu xài thiếu kiểm soát.

Trong khi đó, tuổi Dần bước vào giai đoạn thuận lợi trong học tập và sự nghiệp. Chính tài soi sáng giúp thu nhập của con giáp này tăng trưởng mạnh. Đây là thời điểm lý tưởng để ký kết hợp đồng hoặc thương thảo các thương vụ kinh doanh mới.

Tuổi Mão và tuổi Thìn: Tài lộc hanh thông

Tuổi Mão được Thiên tài trợ mệnh nên việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, tiền bạc đổ về tài khoản ngoài mong đợi. Nhờ lối sống xởi lởi, bạn dễ bén duyên với các cơ hội làm giàu nhỏ nhưng đều đặn.

Đối với tuổi Thìn, Chính ấn mang lại một ngày làm việc bình yên. Bạn có khả năng gặp được quý nhân chỉ dẫn phương hướng đúng đắn, giúp rút ngắn khoảng cách tới thành công. Sự hỗ trợ từ gia đình cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bạn trong ngày này.

Tuổi Tị và tuổi Ngọ: Vượng vận đào hoa và tài chính

Tuổi Tị là một trong những con giáp may mắn nhất ngày 26/2 khi cả công việc lẫn tình cảm đều suôn sẻ. Nhờ Tam Hội cục, tài chính của người làm công ăn lương lẫn kinh doanh đều ổn định. Vận trình đào hoa nở rộ giúp người độc thân dễ tìm được nửa kia ưng ý.

Tuổi Ngọ cũng không kém cạnh với sự hỗ trợ của Lục Hợp, mang lại vận may tiền bạc. Tuy nhiên, Thiên quan nhắc nhở bạn nên biết cách cân bằng cảm xúc, cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cảm thấy quá tải trong công việc.

Tuổi Mùi và tuổi Thân: Thận trọng và lãng mạn

Tuổi Mùi cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch trên không gian mạng để tránh bị lừa đảo. Trong công việc, thái độ nghiêm túc giúp bạn giữ vững uy tín với cấp trên. Về tình cảm, sự chân thành là yếu tố then chốt để duy trì mối quan hệ bền vững.

Người tuổi Thân có sức hút lớn với người khác giới trong ngày hôm nay.

Tuổi Thân dù gặp đôi chút sa sút về tinh thần do Kiếp tài cản trở, nhưng bù lại Ngũ hành tương sinh giúp vận trình tình cảm trở nên ngọt ngào. Bạn nên tập trung giải quyết dứt điểm các rắc rối phát sinh thay vì can thiệp vào chuyện của người khác.

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi: Nỗ lực vượt khó

Tuổi Dậu nên kiềm chế tính bốc đồng để tránh sự phá hoại của tiểu nhân. Ngược lại, những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản lại có một ngày dồi dào lộc lá.

Tuổi Tuất nhận được sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm, giúp giải quyết các rắc rối bất ngờ trong công việc. Về tài chính, bạn nên thực hiện chính sách tiết kiệm, tránh mua sắm những vật dụng không cần thiết.

Cuối cùng, tuổi Hợi dù chịu ảnh hưởng từ Thương quan gây mất tập trung, nhưng cung tài lộc vẫn giữ được sự ổn định nhờ Tam Hợp. Một người lớn tuổi có thể mang đến cho bạn cơ hội làm ăn bất ngờ, hãy chú ý nắm bắt.

Nhìn chung, ngày 26/2 mang đến nhiều cơ hội tài chính nhưng cũng đòi hỏi các con giáp sự tỉnh táo trong chi tiêu và giao tiếp. Hãy duy trì năng lượng tích cực để đón nhận những điều tốt đẹp nhất.