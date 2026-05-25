Tử vi 12 con giáp ngày 26/5: Tuổi Thìn đón tài lộc, tuổi Ngọ hanh thông Dự báo tử vi ngày 26/5 cho thấy vận trình khởi sắc đối với người tuổi Thìn và Ngọ, trong khi tuổi Tý và Tị cần lưu ý về áp lực công việc và sức khỏe. Thông tin mang tính chất tham khảo giúp 12 con giáp có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mới.

Vận trình tử vi 12 con giáp ngày 26/5 mang đến những dự báo đa dạng về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên. Đây là thời điểm lý tưởng để một số con giáp bứt phá, nhưng cũng là lúc những con giáp khác nên chậm lại để quan sát và quản lý rủi ro.

Tuổi Tý: Cẩn trọng áp lực công việc

Trong ngày này, người tuổi Tý có thể gặp một số vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, dẫn đến tâm trạng dễ cáu gắt và thiếu hứng thú với công việc. Nếu có lịch hẹn quan trọng hoặc phỏng vấn xin việc, bạn nên chủ động đi sớm để tránh hỏng việc. Tài chính hiện tại là nỗi lo lớn do nhiều khoản chi phí gia đình và sức khỏe, tuy nhiên nhờ khoản tiết kiệm trước đó nên tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuổi Sửu: Điềm tĩnh và khôn ngoan

Người tuổi Sửu thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng ngoại giao tốt trong môi trường làm việc. Ngày hôm nay đặc biệt thuận lợi cho những người làm công tác nghiên cứu, luật sư hoặc truyền thông. Về tài lộc, các cơ hội kinh doanh và dự án mới có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Tuổi Dần: Hoàn thiện mục tiêu

Đây là thời gian để tuổi Dần tập trung hoàn thành các công việc còn dang dở. Thu nhập phụ có dấu hiệu vượt trội nhờ nghề tay trái hoặc các khoản nợ cũ được hoàn trả. Chuyện tình cảm cũng có những tiến triển tích cực, mang lại niềm vui tinh thần cho bạn.

Tuổi Mão: Tài chính ổn định

Công việc chính đem lại nguồn thu dồi dào giúp tuổi Mão thoải mái chi tiêu và giải quyết các khoản nợ. Tuy nhiên, bạn nên tránh các hình thức kinh doanh mạo hiểm hoặc đi đường tắt để ngăn ngừa rủi ro pháp lý. Trong tình cảm, các cặp đôi cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn để tránh mâu thuẫn.

Tuổi Thìn: Tài lộc rủng rỉnh

Người tuổi Thìn có thể đón nhận tin vui giúp vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó. Sự xuất hiện của quý nhân mang lại may mắn về tiền bạc và lộc ăn uống. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn chăm sóc bản thân và thay đổi phong cách cá nhân.

Tuổi Tị: Ưu tiên sức khỏe

Tử vi khuyến nghị tuổi Tị chưa nên thay đổi công việc trong giai đoạn này. Bạn cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến giấy tờ hoặc dự án mới để tránh bẫy tiểu nhân. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, vì vậy một chế độ nghỉ ngơi khoa học là vô cùng cần thiết.

Tuổi Ngọ: Tự tin và năng lượng

Một ngày tốt lành cho các hoạt động học hành, thi cử và triển khai kế hoạch mới. Dù có thể gặp khó khăn nhỏ, tuổi Ngọ vẫn giữ được bình tĩnh để xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, bạn cần kiểm soát tính nóng nảy để tránh làm thất thoát tài sản.

Tuổi Mùi: Bản lĩnh nghề nghiệp

Tuổi Mùi thể hiện được tài năng và bản lĩnh, không dễ sa vào các cám dỗ công việc. Đây là cơ hội để bạn khẳng định vị thế và được nhiều người biết đến. Lưu ý về vấn đề tiêu hóa vào cuối ngày do áp lực tinh thần hoặc ăn uống không điều độ.

Tuổi Thân: Bận rộn và hiệu quả

Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ với áp lực từ cấp trên, thậm chí có thể phải đi công tác đột xuất. Đổi lại, tài lộc của tuổi Thân rất rủng rỉnh, thuận lợi cho việc buôn bán, thu hồi vốn hoặc thỏa thuận mức lương mới.

Tuổi Dậu: Quản lý rủi ro

Tuổi Dậu được khuyên không nên đầu tư lớn vào vàng bạc hay bất động sản trong ngày này do thị trường có dấu hiệu biến động. Trong công việc, bạn cần kiềm chế cảm xúc để tránh những sai sót không đáng có. Chuyện tình cảm có thể nảy sinh hiểu lầm nếu thiếu sự chia sẻ.

Tuổi Tuất: Nghiêm túc và cầu tiến

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tuổi Tuất dễ dàng chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn nên học cách tiết kiệm và hạn chế các khoản chi tiêu cho sở thích cá nhân để đảm bảo tài chính lâu dài.

Tuổi Hợi: Sự nghiệp thăng hoa

Sự hòa đồng và khéo léo giúp người tuổi Hợi đạt được những thỏa thuận quan trọng với đối tác. Tài chính ổn định, có lộc ăn uống và kinh doanh đắt hàng. Mối quan hệ gia đình và tình cảm lứa đôi cũng rất hài hòa, ấm áp.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.