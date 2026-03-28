Tử vi 12 con giáp ngày 29/3: Tuổi Tị đón lộc bất ngờ, tuổi Mùi sự nghiệp hanh thông Dự báo tử vi ngày 29/3 cho thấy tuổi Tị có vận may tài chính rực rỡ, trong khi tuổi Mùi nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Tuổi Thân và Thìn cần cẩn trọng thị phi.

Vận trình tử vi 12 con giáp ngày 29/3 mang đến nhiều thông tin đáng chú ý về tài lộc và sự nghiệp. Trong khi một số con giáp như Tị, Ngọ, Dậu đón nhận tin vui về tiền bạc, thì những tuổi như Tý, Mão, Thân cần thận trọng hơn trong các quyết định chi tiêu và giao tiếp công sở. Dưới đây là những dự báo chi tiết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm cho ngày mới.

Chi tiết vận trình 12 con giáp ngày 29/3

Tuổi Tý: Thận trọng trong chi tiêu

Do ảnh hưởng của Kiếp tài, công việc làm ăn của người tuổi Tý trong ngày hôm nay gặp một số trở ngại, thiếu sự hỗ trợ từ xung quanh. Lời khuyên cho bạn là nên dành thời gian sắp xếp lại không gian làm việc để cải thiện tâm trạng. Về tài chính, cần đặc biệt lưu ý việc tăng thu giảm chi, tránh các khoản đầu tư mới đầy rủi ro. Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại khá khởi sắc, rất thích hợp cho các hoạt động hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.

Giờ tốt: 17h - 19h

Màu sắc cát tường: Đen, Vàng

Tuổi Sửu: Sự nghiệp thăng tiến

Chính quan hỗ trợ mạnh mẽ giúp tuổi Sửu gặt hái thành công trong học hành, thi cử và thăng tiến công việc. Bạn tràn đầy năng lượng và có khả năng vượt qua nghịch cảnh một cách ấn tượng. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, sự bất đồng trong ngũ hành có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tài chính cũng có dấu hiệu hao hụt do chi tiêu thiếu kiểm soát.

Tuổi Dần: Năng lượng dồi dào

Đây là ngày làm việc hiệu quả của tuổi Dần với sự xuất hiện của Thực thần, mang lại sự lạc quan và lộc ăn uống. Bạn dễ dàng đạt được mục tiêu công việc với ít nỗ lực nhất. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng tạo tiền đề tốt cho việc thăng tiến sự nghiệp trong tương lai.

Tuổi Mão: Chú ý quan hệ đồng nghiệp

Thương quan gây cản trở khiến tuổi Mão dễ gặp rắc rối tại nơi làm việc, đặc biệt là các mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn không nên ký kết hợp đồng hay hùn vốn trong ngày này. May mắn là chuyện tình cảm lại rất ổn định nhờ Tam Hội cục, mang lại sự thấu hiểu từ phía đối phương.

Tuổi Thìn: Cảnh giác thị phi

Thiên quan khiến tuổi Thìn dễ vướng vào những lời đồn thổi không hay hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Áp lực công việc và tài chính đè nặng yêu cầu bạn phải giữ bình tĩnh và nghỉ ngơi hợp lý. Hãy tỉnh táo để phân biệt rõ bạn bè và những mối quan hệ mang tính lợi dụng.

Tuổi Tị: Tài lộc rủng rỉnh

Thiên tài mang đến vận may bất ngờ về tiền bạc cho tuổi Tị. Bạn có thể nhận được phần thưởng hoặc tìm lại đồ vật đã mất. Dù vậy, vận trình tình cảm có phần tẻ nhạt, cần sự chủ động từ phía bạn để làm mới mối quan hệ.

Tuổi Ngọ: Gặt hái thành quả từ sự chăm chỉ

Chính tài soi sáng giúp tuổi Ngọ giải quyết dứt điểm các vấn đề tài chính tồn đọng. Sự nỗ lực trong công việc mang lại phần thưởng xứng đáng. Đặc biệt, sự thu hút tự nhiên giúp bạn dễ dàng chinh phục tình cảm của người khác phái.

Tuổi Mùi: Quý nhân trợ giúp

Tuổi Mùi thể hiện năng lực xuất sắc và thái độ làm việc nghiêm túc, ghi điểm trực tiếp với cấp trên. Sự hiện diện của quý nhân giúp bạn vượt qua khó khăn tài chính. Tuy nhiên, cần chú ý dành thêm thời gian cho gia đình để tránh người thân cảm thấy bị bỏ rơi.

Tuổi Thân: Kiềm chế sự bảo thủ

Thiên ấn chiếu mệnh nhưng sự cứng nhắc có thể khiến công việc của tuổi Thân bị đình trệ. Vận may tài chính không tốt, cần thận trọng khi mua sắm để tránh bị mất tiền vô lý. Trong tình cảm, sự bao dung là chìa khóa để giữ vững mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Dậu: Khẳng định bản thân

Chính ấn khuyến khích tuổi Dậu thể hiện năng lực và bảo vệ quan điểm cá nhân tại công sở. Vận may tài chính mạnh mẽ, nhất là trong các dự án hợp tác. Buổi tối là thời gian thích hợp để bạn nhìn nhận lại các mối quan hệ tình cảm của mình.

Tuổi Tuất: Cải thiện khả năng giao tiếp

Thiên quan xuất hiện nhắc nhở tuổi Tuất bớt đa nghi và cởi mở hơn trong hợp tác làm ăn. Tài ăn nói giúp bạn tích lũy thêm tài sản. Dù tính cách có phần kín đáo, nhưng vận trình tình cảm của bạn vẫn đang tiến triển theo hướng ổn định.

Tuổi Hợi: Nỗ lực vượt qua áp lực

Người tuổi Hợi có thể gặp một số tình huống bất ngờ gây căng thẳng trong buổi sáng, nhưng nhờ sự tự thân vận động, bạn sẽ sớm làm chủ được tình hình. Tài chính rực rỡ vào buổi tối nhờ Lục Hợp. Đây cũng là thời điểm tốt cho những ai đang tìm kiếm việc làm mới với mức lương hấp dẫn.

Lời khuyên chung cho ngày mới

Nhìn chung, ngày 29/3 mang đến bức tranh đa diện cho 12 con giáp. Bí quyết để duy trì vận trình ổn định là giữ tinh thần lạc quan, làm việc tỉ mỉ và luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ xung quanh. Các thông tin dự báo trên chỉ mang tính chất tham khảo, sự thành bại vẫn phụ thuộc lớn vào sự nỗ lực tự thân của mỗi người.