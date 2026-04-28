Tử vi 12 con giáp ngày 29/4: Tuổi Sửu cát tường, tuổi Tị đón nhận may mắn Dự báo tử vi ngày 29/4 cho thấy vận trình khởi sắc với tuổi Sửu và Tị nhờ cục diện Tam Hợp. Ngược lại, tuổi Tý và Mão cần thận trọng trước áp lực công việc và rủi ro tài chính.

Ngày 29/4 mang đến những chuyển biến đa dạng cho vận trình của 12 con giáp. Trong khi một số tuổi gặp nhiều thuận lợi nhờ các cát tinh che chở, số khác cần kiên nhẫn để vượt qua thử thách. Các thông tin dưới đây được tổng hợp nhằm mục đích tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mới.

Nhóm con giáp đón nhận vận may và cơ hội

Tuổi Sửu: Tinh thần thoải mái, tài lộc dồi dào

Nhờ cục diện Tam Hợp, người tuổi Sửu sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng khi mọi kế hoạch đều diễn ra đúng tiến độ. Sự phối hợp ăn ý với đồng nghiệp giúp các nhiệm vụ phức tạp được xử lý nhanh chóng. Về tài chính, dòng tiền có dấu hiệu khởi sắc từ các khoản đầu tư cũ hoặc tiền thưởng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để hàn gắn các mối quan hệ tình cảm thông qua sự chia sẻ chân thành.

Tuổi Tị: Thành quả xứng đáng

Tuổi Tị đón nhận năng lượng tích cực giúp khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược được phát huy tối đa. Những dự án ấp ủ lâu nay có cơ hội được phê duyệt hoặc nhận đầu tư. Bên cạnh thu nhập chính ổn định, bạn có thể nhận thêm các khoản thu nhập thụ động. Chuyện tình cảm cũng vô cùng lãng mạn, các cặp đôi có nhiều thời gian chất lượng bên nhau.

Tuổi Thìn: Hợp tác thành công

Được Lục Hợp che chở, tuổi Thìn làm việc nhóm cực kỳ hiệu quả. Tinh thần đoàn kết giúp các dự án liên phòng ban diễn ra suôn sẻ. Tài chính ổn định, thậm chí có khoản thu bất ngờ từ quà tặng hoặc hoàn thuế. Trong tình yêu, sự gắn kết giúp các mối quan hệ trở nên sâu sắc và ngọt ngào hơn.

Nhóm con giáp cần lưu ý trong công việc và tài chính

Tuổi Tý: Áp lực vô hình

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, tuổi Tý có thể đối mặt với áp lực lớn từ môi trường cạnh tranh. Bạn nên thận trọng với những lời đồn đại và tránh đầu tư mạo hiểm trong thời điểm này. Trong gia đình, sự thấu hiểu là chìa khóa để tránh những cãi vã không đáng có vì những chuyện vụn vặt.

Tuổi Mão: Biến động và thách thức

Ngày Tương Xung khiến tuổi Mão dễ mất tập trung và mắc sai lầm. Bạn nên hoãn các giao dịch tài chính quan trọng và tránh xa các cám dỗ chi tiêu nhất thời. Việc chia sẻ gánh nặng cuộc sống với người thân sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái hơn thay vì tự mình gánh vác.

Tuổi Mùi: Vượt qua thử thách nhờ quý nhân

Dù gặp một vài trở ngại bất ngờ do Thiên Quan tác động, tuổi Mùi sẽ sớm tìm được hướng giải quyết nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và bạn bè. Một tin vui về tài chính có thể đến vào cuối ngày, giúp xoa dịu những căng thẳng trước đó.

Dự báo cho các con giáp khác

Tuổi Dần: Sáng tạo mạnh mẽ nhưng cần kiềm chế sự nóng vội và bốc đồng để tránh gây tổn thương cho người khác.

Tuổi Ngọ: Khả năng giao tiếp xuất sắc giúp giải quyết các mâu thuẫn nội bộ và mở ra cơ hội hợp tác mới.

Tuổi Thân: Cát khí từ Chính Ấn mang lại sự sáng suốt. Đây là thời điểm tốt để học hỏi kỹ năng mới hoặc lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Tuổi Dậu: Đề phòng trạng thái u uất, thiếu tập trung gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và các mối quan hệ cá nhân.

Tuổi Tuất: Cần kiên nhẫn khi chưa nhận được sự đánh giá đúng mức. Điểm sáng là cơ hội gặp gỡ người bạn mới thú vị.

Tuổi Hợi: Thận trọng trước các cám dỗ vật chất và tránh can thiệp quá sâu vào không gian riêng tư của người khác.

Nhìn chung, ngày 29/4 đòi hỏi sự cân bằng giữa nỗ lực cá nhân và sự khéo léo trong giao tiếp. Hãy duy trì thái độ tích cực để đón nhận những cơ hội và vượt qua mọi thử thách một cách nhẹ nhàng nhất.