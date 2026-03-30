Tử vi 12 con giáp ngày 31/3: Tuổi Tị bùng nổ tài lộc, tuổi Tuất đối mặt thách thức Xem tử vi ngày 31/3/2026 của 12 con giáp: Tuổi Tị và Thân đón nhận nhiều tin vui tài chính, trong khi tuổi Sửu và Tuất cần bình tĩnh xử lý các biến động bất ngờ.

Vận trình tử vi ngày 31/3/2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm con giáp. Trong khi một số tuổi đón nhận vận may lớn về tiền bạc nhờ các cát tinh soi chiếu, số khác lại gặp phải những rào cản từ các cục diện xung khắc, đòi hỏi sự tỉnh táo và kiên nhẫn để vượt qua.

Nhóm con giáp tràn ngập may mắn và tài lộc

Tuổi Tị: Thần Tài gõ cửa

Tuổi Tị đón chào ngày mới với sự che chở của sao Thực Thần, báo hiệu một ngày đặc biệt thuận lợi về phương diện tài chính. Các nguồn thu nhập có thể đến bất ngờ từ những khoản đầu tư cũ hoặc sự hỗ trợ từ người thân. Trong kinh doanh, lượng khách hàng tăng đột biến giúp doanh thu vượt mong đợi. Khả năng giao tiếp khéo léo cũng giúp bản mệnh dễ dàng giành được các hợp đồng giá trị.

Tuổi Thân: Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch

Nhờ cục diện Tam Hợp, người tuổi Thân trải qua một ngày hanh thông từ công việc đến tình cảm. Trí thông minh và sự linh hoạt giúp bạn tỏa sáng, tạo tiền đề cho sự thăng hoa sắp tới. Tài lộc dồi dào, thu nhập tăng lên đáng kể mang lại cảm giác dư dả. Đời sống lứa đôi hài hòa, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp thông qua các mối quan hệ bạn bè.

Tuổi Tý và Tuổi Dậu: Quý nhân phù trợ

Người tuổi Tý được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, mở ra nhiều cơ hội chuyển mình tại nơi làm việc nhờ tư duy đột phá. Trong khi đó, tuổi Dậu đón nhận tin vui từ phương xa và sự hỗ trợ kịp thời của quý nhân (Lục Hợp), giúp giải quyết êm đẹp các rắc rối tồn đọng. Cả hai con giáp này đều có dấu hiệu vượng phát về tài lộc, có thể nhận được các khoản tiền thưởng hoặc quà tặng giá trị.

Nhóm con giáp cần thận trọng trước thách thức

Tuổi Sửu: Đối mặt với rắc rối phát sinh

Do gặp cục diện Phá Sửu, người tuổi Sửu phải đối mặt với một ngày nhiều cản trở. Vận khí sụt giảm khiến bạn mệt mỏi khi phải xử lý các vấn đề từ môi trường xung quanh. Tình hình tài chính tiềm ẩn nguy cơ thất thoát do các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Tuổi Tuất và Tuổi Mão: Tránh xung đột và tranh cãi

Tuổi Tuất chịu ảnh hưởng của cục diện Xung Tuất, khiến môi trường công sở trở nên ngột ngạt với những sự cạnh tranh không lành mạnh. Bản mệnh cần tránh các cuộc tranh luận vô bổ để tập trung vào nhiệm vụ chính. Tương tự, tuổi Mão gặp Hại Thái Tuế nên dễ xảy ra xung đột không đáng có với đồng nghiệp hoặc người thân. Cả hai tuổi này đều cần quản lý tài chính chặt chẽ, tránh đầu tư mạo hiểm trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn: Vượt qua rào cản tâm lý

Cục diện Tự Hình khiến người tuổi Thìn dễ rơi vào trạng thái quá cầu toàn hoặc tự trách bản thân. Sự chần chừ có thể gây ra những rắc rối trong công việc và tài chính. Lời khuyên cho tuổi Thìn là hãy thả lỏng tâm trí và tránh thực hiện các giao dịch lớn vào thời điểm này.

Vận trình các con giáp khác

Tuổi Ngọ và Tuổi Hợi: Ổn định và tăng trưởng

Tuổi Ngọ tận dụng tốt luồng năng lượng Hỏa sinh Thổ để mở rộng các mối quan hệ ngoại giao và tăng trưởng thu nhập. Trong khi đó, tuổi Hợi nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ từ Thiên Ấn, giúp con đường thăng tiến trở nên bằng phẳng hơn. Cả hai đều có đời sống tình cảm êm đềm và ấm áp bên gia đình.

Tuổi Dần và Tuổi Mùi: Nỗ lực tự thân

Người tuổi Dần đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt nhưng bản tính mạnh mẽ giúp bạn biến áp lực thành động lực. Đối với tuổi Mùi, cục diện Hình Mùi báo hiệu những thử thách nhỏ trong giao tiếp và trình bày văn bản. Cần rà soát kỹ số liệu để tránh sai sót không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.