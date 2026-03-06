Tử vi 12 con giáp ngày 4/6/2026: Tý đón tài lộc bất ngờ, Thìn thuận lợi kinh doanh Dự báo tử vi ngày 4/6/2026 cho thấy cơ hội tài chính mở rộng cho tuổi Tý và Tị, trong khi tuổi Mão và Tuất cần thận trọng với các quyết định đầu tư và giữ bình tĩnh trong giao tiếp.

Tử vi ngày 4/6/2026 dự báo một ngày với nhiều biến động đan xen về tài chính và sự nghiệp đối với 12 con giáp. Trong khi một số tuổi đón nhận vận may về thu nhập phụ và cơ hội thăng tiến, các tuổi khác cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo mật tài sản và kiểm soát cảm xúc cá nhân trong công việc.

Nhóm con giáp có vận trình tài lộc vượng phát

Tuổi Tý: Thu nhập phụ vượt trội

Nhờ có Thiên tài hỗ trợ, tuổi Tý đón nhận mức thu nhập phụ tăng mạnh, đầu óc thoải mái không phải lo toan về tiền bạc. Bản mệnh có khả năng nhận được quà tặng hoặc may mắn trong các chương trình trúng thưởng. Tuy nhiên, về sự nghiệp, Tương Phá gây áp lực lớn khiến bạn phải tự lực cánh sinh, dễ rơi vào trạng thái kiệt sức.

Tuổi Tị: Thành công trong học tập và kinh doanh

Chính ấn hỗ trợ giúp tuổi Tị đạt được kết quả tốt trong học tập, thi cử hoặc các dự án khởi nghiệp. Với sự xuất hiện của Tam Hợp quý nhân, tài lộc của bản mệnh rất khả quan, thậm chí có cơ hội trúng lớn. Sự nhanh trí và ý tưởng sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp bạn tiến gần hơn đến cơ hội tăng lương.

Tuổi Thìn: Kinh doanh đắc lộc

Mặc dù công việc bận rộn do Kiếp tài cản trở, nhưng đường tiền bạc của tuổi Thìn lại rất khởi sắc nhờ Lục Hợp chiếu cố. Bản mệnh có duyên kinh doanh, dễ tìm được mặt bằng tốt hoặc đạt doanh số cao. Đời sống tinh thần cũng rất phong phú và tràn ngập niềm vui bên gia đình.

Nhóm con giáp cần thận trọng trong công việc và tài chính

Tuổi Sửu: Cần kiên nhẫn với thị phi

Tỷ kiên ám vận nhắc nhở tuổi Sửu cần giữ bình tĩnh trước những lời bôi nhọ từ kẻ xấu. Điểm sáng là đường tiền bạc ổn định nhờ Tam Hợp, giúp bạn nhận được sự hỗ trợ vật chất cần thiết cho các kế hoạch sắp tới.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/6: Thìn đầy màu sắc, Tý thu nhập vượt trội- Ảnh 1.

Tuổi Mão: Cảnh giác thất thoát tiền bạc

Do chịu ảnh hưởng của Thiên quan và ngày Xung, tuổi Mão dễ gặp phiền phức trong công việc và thị phi do tính cách nóng nảy. Tài chính có dấu hiệu thất thoát do chi tiêu quá đà cho việc mua sắm hoặc sửa chữa thiết bị. Bạn nên minh bạch trong mọi giao dịch để tránh tranh chấp.

Tuổi Mùi: Đề phòng kẻ xấu hãm hại

Tuổi Mùi được nhắc nhở không nên quá tin người trong công việc vì có thể gặp âm mưu hãm hại. Nguy cơ tổn thất tài chính là rất cao, bản mệnh cần chú ý bảo vệ tài sản cá nhân và tránh đưa ra các quyết định đầu tư vội vàng trong thời điểm này.

Dự báo cho các tuổi còn lại

Tuổi Dần: Công việc hanh thông

Chính quan nâng đỡ giúp tuổi Dần gặp nhiều thuận lợi trong công danh, đặc biệt là những người đang có ý định xin việc mới hoặc đi làm ăn xa. Tuy nhiên, cần chú ý an toàn giao thông và thận trọng với những lời đề nghị quá nhiệt tình từ người lạ.

Tuổi Ngọ: Tập trung cao độ

Thiên ấn giúp tuổi Ngọ có sự tập trung tuyệt vời để đạt đột phá trong sự nghiệp. Về tình cảm, ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên kiềm chế sự nóng nảy để tránh xung đột với người thân và bạn đời.

Tuổi Thân: Cân bằng cảm xúc

Thương quan khiến tuổi Thân dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực, gây tổn thương cho người xung quanh. Đường tài chính đang ở trạng thái bất ổn, bản mệnh nên thực hiện chính sách tiết kiệm và hạn chế đầu tư bất động sản lúc này.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/6: Thìn đầy màu sắc, Tý thu nhập vượt trội- Ảnh 2.

Tuổi Dậu: Ý tưởng kiếm tiền mới

Thực thần mang đến cho tuổi Dậu nhiều cơ hội nhận lợi nhuận bất ngờ, đặc biệt là ngành dịch vụ ăn uống. Dù vậy, bạn cần khắc phục tính cách cứng đầu và khắt khe để duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Tuổi Tuất: Tránh đầu tư mạo hiểm

Ngày Hại Tuất khiến bản mệnh dễ xúc động và tự ti. Tử vi khuyến nghị bạn tuyệt đối tránh các khoản đầu tư lớn hoặc nghe theo những lời mời gọi béo bở mà chưa có kiến thức nền tảng để tránh trắng tay.

Tuổi Hợi: Sự nghiệp và tình cảm khởi sắc

Chính quan tiếp sức giúp tuổi Hợi làm việc hăng hái và đạt kết quả cao. Chuyện tình cảm cũng có những tín hiệu tích cực, trong khi tài chính nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ người thân và bạn bè.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.