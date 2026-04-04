Tử vi 12 con giáp ngày 5/4: Tuổi Tị suôn sẻ, tuổi Dậu đón tài lộc Dự báo ngày 5/4 cho thấy tuổi Tị có vận trình hanh thông, tuổi Dậu gặp may mắn trong kinh doanh, trong khi một số con giáp khác cần lưu ý về sức khỏe và tài chính.

Vận trình tử vi ngày 5/4 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho các phương diện sự nghiệp và tài lộc của nhiều con giáp. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm để mỗi cá nhân có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kế hoạch cá nhân.

Tuổi Tý: Tài lộc hanh thông nhờ Thiên Tài

Ngày hôm nay, người tuổi Tý được sao Thiên Tài hỗ trợ mạnh mẽ, mang lại nhiều may mắn về tiền bạc. Nhiều người có thể nhận được các khoản thưởng, quà tặng hoặc thu hồi được nợ cũ. Tuy nhiên, dù tài chính khởi sắc, bản mệnh vẫn nên chú trọng tiết kiệm và tránh chi tiêu quá tay. Về công việc, do ảnh hưởng của ngày Phá Tý, bạn có thể bị phân tâm bởi việc gia đình, cần sớm lấy lại sự tập trung để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuổi Sửu: Cánh cửa tài lộc mở rộng

Nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Sửu có đường kiếm tiền rất thuận lợi. Những nỗ lực bền bỉ trước đó bắt đầu đem lại thành quả xứng đáng, giúp bản mệnh không phải lo lắng về chuyện chi tiêu. Lưu ý nhỏ từ sao Tỷ Kiên nhắc nhở bạn nên linh hoạt hơn trong cách làm việc, tránh bảo thủ để không bỏ lỡ các cơ hội hợp tác lớn. Cuối ngày, hãy dành thời gian bên gia đình để nạp lại năng lượng.

Tuổi Dần: Thuận lợi cho học hành và thi cử

Chính Quan hỗ trợ giúp ngày mới của tuổi Dần trở nên lý tưởng cho các việc liên quan đến thi cử, xin việc hay đòi hỏi quyền lợi. Sự chăm chỉ sẽ giúp bạn vượt xa đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, do Ngũ hành Mộc Kim bất dung, bạn cần cẩn trọng trong giao tiếp để tránh xung đột với người xung quanh. Đặc biệt, hãy đề phòng sự chèn ép của tiểu nhân và giữ thái độ nhẫn nhịn để tránh rắc rối pháp lý.

Tuổi Mão: Cần giải tỏa áp lực công việc

Tuổi Mão đang phải đối mặt với áp lực công việc lớn, dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi và đau nhức cơ thể. Sao Thiên Quan cảnh báo bạn nên tránh xa các chuyện bao đồng tại nơi làm việc để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Ngày Xung Mão cũng khiến vận trình tài chính kém ổn định, dễ gặp tình trạng mất tiền oan hoặc bị lừa đảo. Bản mệnh cần chú ý giữ hòa khí trong gia đình, tránh để cái tôi quá cao làm ảnh hưởng đến tình cảm.

Tuổi Thìn: Vượt qua thử thách ban đầu

Dù gặp một vài rắc rối nhỏ vào buổi sáng do Kiếp Tài cản trở, tuổi Thìn sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng nhờ Lục Hợp. Đây là thời điểm thích hợp để thư giãn cùng bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Trong tình cảm, bạn được khuyên nên buông bỏ quá khứ để đón nhận những cơ hội mới phù hợp hơn với bản thân.

Tuổi Tị: Ngày rực rỡ của sự nghiệp

Chính Ấn mang lại cho tuổi Tị nguồn năng lượng mạnh mẽ và nghị lực phi thường. Cục diện Tam Hợp giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, từ sự nghiệp đến cuộc sống cá nhân. Hiệu suất làm việc xuất sắc có thể mang lại nguồn thu nhập đột phá. Buổi tối là thời gian lý tưởng để bạn tận hưởng không khí vui vẻ bên bạn bè, giúp một ngày kết thúc trọn vẹn.

Tuổi Ngọ: Kỹ năng giao tiếp lên ngôi

Thiên Ấn xuất hiện giúp tuổi Ngọ xử lý các tình huống công việc một cách linh hoạt và thông minh, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực bán hàng. Tin vui về tài chính có thể đến bất ngờ. Tuy nhiên, do Hỏa Kim tương khắc, bạn cần chú ý tránh những hiểu lầm không đáng có với nửa kia. Người độc thân nên mở lòng hơn thay vì quá khắt khe trong các cuộc hẹn hò.

Tuổi Mùi: Trân trọng tình cảm gia đình

Sao Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Mùi cần tỉnh táo trong các mối quan hệ xã giao để tránh bị lợi dụng. Bù lại, nhờ Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn có điểm tựa vững chắc từ gia đình. Dù gặp áp lực bên ngoài, sự thấu hiểu từ người thân sẽ giúp bạn vượt qua nghịch cảnh. Hãy chú ý nghỉ ngơi sớm để đảm bảo sức khỏe cho những kế hoạch dài hạn.

Tuổi Thân: Thận trọng trong lời nói

Tuổi Thân là con giáp tài năng nhưng ngày hôm nay có phần bị kìm hãm bởi Thương Quan. Bạn cần đặc biệt cẩn thận trong phát ngôn để không gây hiểu lầm với đồng nghiệp hoặc đối tác. Trong tình cảm, sự chân thành sẽ là chìa khóa giúp bạn thu hút người khác giới, dù cần thêm thời gian để phát triển mối quan hệ bền vững.

Tuổi Dậu: Kinh doanh khởi sắc nhờ Thực Thần

Thực Thần hỗ trợ giúp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong chuyện ăn uống và tài lộc. Việc kinh doanh có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, mang lại lợi nhuận tốt. Dù vậy, do tác động của ngày Hình Dậu, bạn nên mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh và tập trung vào mục tiêu cá nhân. Sự quyết đoán trong thời điểm này sẽ mang lại thay đổi tích cực cho tương lai.

Tuổi Tuất: Đề phòng rủi ro tài chính

Tuổi Tuất có thể gặp phải một số bất đồng do thiếu cởi mở trong suy nghĩ. Ngày Hại Tuất cảnh báo rủi ro về tiền bạc, bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đỏ đen hoặc hùn vốn làm ăn mạo hiểm. Hãy chọn các hình thức thư giãn nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng và tránh để những cơn giận làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tuổi Hợi: Tiếp nhận kiến thức mới

Chính Quan mang lại cho tuổi Hợi nhiều thông tin hữu ích cho công việc. Đây là thời điểm vàng cho những ai đang theo đuổi học vấn hoặc làm hồ sơ giấy tờ. Thay vì các khoản đầu tư rủi ro, bạn nên ưu tiên đầu tư cho tri thức. Ngũ hành Thủy Kim tương sinh cũng giúp chuyện tình cảm trở nên hài hòa và ấm áp hơn.