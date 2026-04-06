Tử vi 12 con giáp ngày 5/6/2026: Tuổi Dần rước lộc, tuổi Sửu bứt phá sự nghiệp Dự báo vận trình ngày 5/6/2026 cho thấy cơ hội lớn về tài lộc cho tuổi Dần và Ngọ, trong khi tuổi Sửu có những bước tiến đột phá nhờ tinh thần kiên trì.

Bản tin tử vi ngày 5/6/2026 cung cấp những dự báo mang tính chiêm nghiệm về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Đây là thông tin tham khảo giúp bạn có thêm góc nhìn để xây dựng kế hoạch cá nhân một cách chủ động và tích cực.

Nhóm con giáp có vận trình hanh thông và tài lộc rực rỡ

Tuổi Dần: Cát lành và thăng tiến

Nhờ cục diện Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều tin vui. Vũ trụ đang gửi gắm năng lượng tích cực giúp bản mệnh tràn đầy tự tin để chinh phục các mục tiêu lớn. Vận tài lộc vô cùng rực rỡ khi tiền bạc đổ về từ cả công việc chính lẫn các dự án đầu tư bên ngoài. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện các dự định mua sắm tài sản giá trị lớn.

Tuổi Ngọ: Tỏa sáng trên mọi phương diện

Được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ thể hiện sự dũng cảm và tinh thần bứt phá giới hạn. Tình hình tài chính dồi dào, các kế hoạch đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời đều đặn. Phương diện tình cảm cũng vô cùng viên mãn khi các cặp đôi tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn.

Tuổi Thân: Đột phá nhờ sức mạnh tập thể

Được hậu thuẫn từ cục diện Tam Hội, tuổi Thân có những bước tiến vượt bậc nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ đồng nghiệp. Uy tín và năng lực lãnh đạo của bản mệnh được khẳng định vững chắc.

Người tuổi Thân có những bước tiến triển vượt bậc trong sự nghiệp.

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Tuổi Tý và tuổi Thìn: Thách thức tâm lý và áp lực

Vận trình ngày Canh Tuất mang đến cho người tuổi Tý một vài thử thách về mặt tâm lý. Thương Quan nhập mệnh có thể khiến bạn lo lắng thái quá về những vấn đề không quá nghiêm trọng. Lời khuyên là hãy giữ tâm thế bình thản và ưu tiên lý trí khi giải quyết công việc.

Tuổi Tý cần giữ bình tĩnh để tránh những quyết định thiếu chính xác.

Trong khi đó, tuổi Thìn phải đối mặt với cục diện Xung Thìn, khiến các kế hoạch dễ gặp sự cố ngoài ý muốn. Tài lộc của tuổi Thìn trong ngày này cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh các hoạt động đầu cơ rủi ro cao.

Tuổi Sửu và tuổi Mùi: Thận trọng trong chi tiêu

Tuổi Sửu có bước đột phá lớn trong công việc nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài, bạn cần giám sát chặt chẽ ngân sách cá nhân. Tương tự, tuổi Mùi cũng gặp ngày Mùi Tuất Tương Hình nên vận trình thiếu suôn sẻ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quản lý tài chính thắt lưng buộc bụng.

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