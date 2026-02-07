Tử vi 12 con giáp ngày 8/2: Tuổi Tý tài lộc hanh thông, tuổi Tị thu nhập tăng vọt Dự báo tử vi ngày 8/2 cho thấy vận trình tài lộc rực rỡ đối với tuổi Tý và Tị, trong khi các tuổi Dần, Mùi cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề chi tiêu và các mối quan hệ xã hội.

Ngày 8/2 mang đến những luồng năng lượng trái chiều cho vận trình của 12 con giáp. Đây là thời điểm quan trọng để mỗi cá nhân điều chỉnh kế hoạch, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Các thông tin dưới đây được tổng hợp nhằm mục đích tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có cái nhìn chủ động hơn cho ngày mới.

Tuổi Tý: Tài chính khởi sắc dù công việc bận rộn

Tiếp nối các tín hiệu từ ngày trước đó, người tuổi Tý có thể phải đối mặt với áp lực công việc gia tăng và một vài rắc rối phát sinh từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của Lục Hợp, đường tài lộc của bản mệnh lại vô cùng sáng sủa. Đây là thời điểm thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến vốn liếng hoặc thu hồi nợ. Đặc biệt, những người làm ăn xa quê có khả năng nhận được những khoản thưởng xứng đáng.

Tuổi Sửu: Thận trọng trước những biến động tài chính

Người tuổi Sửu trong ngày này cần chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc để tránh thị phi không đáng có. Áp lực công việc có thể khiến sự tự tin bị lung lay. Về tài chính, tử vi dự báo có những biến động không mấy tích cực, đòi hỏi bạn phải cắt giảm chi tiêu không cần thiết và xây dựng thói quen tiết kiệm chặt chẽ hơn.

Người tuổi Sửu cần thận trọng trong các quyết định tài chính và giữ gìn sức khỏe.

Tuổi Dần: Cảnh giác với tiểu nhân và rủi ro tình cảm

Vận trình tuổi Dần gặp đôi chút trở ngại trong công việc do sự cản trở của các yếu tố khách quan. Dù làm việc chăm chỉ nhưng bản mệnh dễ bị kẻ xấu kìm hãm. Lời khuyên cho bạn là nên giữ kín các kế hoạch tài chính và tránh cho vay mượn tùy tiện. Trong tình cảm, sự xuất hiện của bên thứ ba có thể là thử thách lớn đối với các cặp đôi.

Tuổi Mão và Tuổi Thìn: Cơ hội kinh doanh và sự nhạy bén

Người tuổi Mão có một ngày thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán. Khả năng làm chủ tình hình giúp bạn thu về lợi nhuận tốt. Trong khi đó, người tuổi Thìn thể hiện sự thông minh và nhạy bén trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều cần lưu ý đến sức khỏe, tránh thức khuya và chú ý quan tâm đến đối phương để duy trì sự hòa thuận trong tình cảm.

Tuổi Tị: Thu nhập tăng mạnh nhờ Chính tài

Ngày 8/2 là một ngày rực rỡ về tài lộc cho người tuổi Tị. Khoản thu nhập chính tăng lên đáng kể giúp tinh thần của bạn trở nên phấn chấn. Nhờ vận quý nhân phù trợ, các kế hoạch công việc đều diễn ra suôn sẻ. Đây cũng là lúc bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế các chất kích thích để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tuổi Ngọ và Tuổi Mùi: Quản lý tài chính và lời ăn tiếng nói

Người tuổi Ngọ có nguồn thu ổn định từ các công việc tay trái nhưng cần tránh tâm lý chủ quan. Trong khi đó, tuổi Mùi được khuyến cáo nên tỉnh táo hơn trong các quyết định mua sắm hoặc đầu tư lớn. Tính cách thẳng thắn đôi khi có thể dẫn đến vạ miệng, vì vậy tuổi Mùi nên cẩn trọng trong giao tiếp để tránh rạn nứt các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Mùi nên học cách thư giãn và tránh những tranh chấp vô lý.

Tuổi Thân và Tuổi Dậu: Vận may đến từ sự nỗ lực

Tuổi Thân ghi điểm với những tư duy sáng tạo và táo bạo, đặc biệt phù hợp với những người làm công việc quy củ. Đường tình duyên của tuổi này cũng đang ở giai đoạn hanh thông. Với tuổi Dậu, những kinh nghiệm trong quá khứ sẽ trở thành chìa khóa mở ra cơ hội mới. Đây là thời điểm lý tưởng để thương thảo các hợp đồng mua bán hoặc đầu tư bất động sản.

Tuổi Tuất và Tuổi Hợi: Điều chỉnh tâm lý và vượt qua áp lực

Người tuổi Tuất nhận được sự tín nhiệm cao từ cấp trên nhưng cần kiểm soát ham muốn mua sắm để không rơi vào tình trạng rỗng túi. Ngược lại, người tuổi Hợi có thể cảm thấy kiệt sức do gánh vác nhiều trọng trách cùng lúc. Lời khuyên cho tuổi Hợi là nên đầu tư thêm vào kiến thức chuyên môn và mở lòng hơn trong chuyện tình cảm để giải tỏa những căng thẳng nội tâm.

Lời khuyên chung

Vận trình tử vi chỉ mang tính chất tham khảo. Quan trọng nhất vẫn là thái độ sống tích cực, sự nỗ lực không ngừng và khả năng thích nghi của mỗi người trước những thay đổi của cuộc sống. Chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và đạt được nhiều kết quả như ý.