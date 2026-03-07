Tử vi 12 con giáp ngày 8/3/2026: Tuổi Thân bứt phá tài chính, tuổi Tị thăng tiến Dự báo tử vi ngày 8/3/2026 cho thấy tuổi Thân có bước tiến lớn về tài lộc, tuổi Tị gặp may mắn trong sự nghiệp, trong khi tuổi Hợi cần thận trọng trong quản lý tiền bạc.

Tử vi ngày 8/3/2026 dự báo một ngày có nhiều chuyển biến tích cực về tài lộc và sự nghiệp đối với nhiều con giáp. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Tị khẳng định vị thế, tuổi Sửu mở rộng kinh doanh, trong khi tuổi Mão duy trì được sự bình ổn cần thiết trong cuộc sống.

Tuổi Tý: Đón nhận tin vui về tiền bạc

Nhờ sự hỗ trợ từ Thực thần, người tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui về tài chính, cuộc sống trở nên sung túc và no đủ hơn. Thời điểm này đặc biệt thuận lợi cho những người kinh doanh thực phẩm hoặc đang tìm kiếm đối tác mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngày Tuyệt, bản mệnh không nên hành động hấp tấp. Việc giữ bình tĩnh và tự tin trước những lời chỉ trích sẽ giúp bạn bảo vệ được thành quả của mình.

Dự báo tử vi 12 con giáp mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho ngày mới.

Tuổi Sửu và Tuổi Dần: Cơ hội kinh doanh và thử thách tâm lý

Người tuổi Sửu có một ngày rủng rỉnh tiền bạc nhờ Tam Hợp quý nhân. Với sự trợ lực từ Thiên ấn, bạn tràn đầy can đảm để thực hiện các lý tưởng cá nhân. Trong khi đó, tuổi Dần dù có Chính tài chiếu sáng mang lại nguồn thu ổn định, nhưng cần lưu ý kiềm chế sự nóng nảy do Tương Hại ám vận, tránh xung đột với đồng nghiệp.

Tuổi Mão và Tuổi Thìn: Công việc êm đềm, tình duyên suôn sẻ

Tuổi Mão tận hưởng một ngày làm việc bình ổn và có thể kiếm thêm thu nhập từ các công việc tay trái nhờ Thiên tài soi sáng. Đối với tuổi Thìn, Chính ấn giúp công việc trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của tuổi Thìn vô cùng thuận lợi, các mối quan hệ gia đình trở thành điểm tựa vững chắc.

Tuổi Tị và Tuổi Ngọ: May mắn đan xen thị phi

Tuổi Tị là con giáp may mắn nhất trong ngày về đường công danh, thi cử nhờ Chính quan trợ giúp. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng rất ổn định với sự hỗ trợ từ gia đình. Ngược lại, tuổi Ngọ cần thận trọng với Thiên quan cản lối, dễ vướng vào thị phi hoặc tranh chấp không đáng có. Lời khuyên cho tuổi Ngọ là nên xác định mục tiêu rõ ràng thay vì cố gắng mù quáng.

Tuổi Mùi và Tuổi Thân: Bản lĩnh công việc và bứt phá tài chính

Tuổi Mùi thể hiện sự cứng rắn và chính kiến trong làm ăn, giúp nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Đối với tuổi Thân, Lục Hợp mang lại cơ hội bứt phá mạnh mẽ về tiền bạc, thậm chí có thể chốt được những hợp đồng lớn.

Vận trình tài lộc của tuổi Thân có sự bứt phá đáng kể trong ngày 8/3.

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi: Cẩn trọng trong các quyết định

Tuổi Dậu đón nhận tài lộc dồi dào nhờ Tam Hợp nhưng cần tránh thái độ bảo thủ. Tuổi Tuất có vận may trong tình yêu và sự nghiệp nếu duy trì được thái độ lạc quan. Riêng tuổi Hợi, do gặp Tương Xung, cần đặc biệt tỉnh táo trong việc cho vay mượn tiền bạc và tránh tâm lý lười biếng để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá.

Nhìn chung, tử vi ngày 8/3/2026 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho hầu hết các con giáp. Việc duy trì tâm thế chủ động, lắng nghe ý kiến xung quanh và quản lý tài chính chặt chẽ sẽ giúp mỗi cá nhân tối ưu hóa vận may của mình trong ngày này.