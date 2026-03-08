Tử vi 12 con giáp ngày 9/3/2026: Tuổi Tị hanh thông, tuổi Dần và Tuất tài lộc rực rỡ Dự báo tử vi ngày 9/3/2026 cho thấy vận trình khởi sắc mạnh mẽ của tuổi Dần, Tị và Tuất; trong khi đó tuổi Tý và Dậu cần thận trọng trước các biến động bất ngờ.

Ngày 9/3/2026 mang đến những chuyển biến đa chiều trong vận trình của 12 con giáp. Đây là thời điểm lý tưởng để một số bản mệnh bứt phá trong sự nghiệp, đồng thời là lời nhắc nhở về sự điềm tĩnh dành cho những nhóm tuổi đang gặp cục diện xung khắc. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn chủ động hơn trong kế hoạch ngày mới.

Các con giáp có vận trình khởi sắc

Tuổi Dần: Sự nghiệp và tài chính thăng tiến

Nhờ cục diện Tam Hợp Hỏa cục, người tuổi Dần đón nhận nguồn năng lượng tích cực và sự sáng tạo dồi dào. Vận trình sự nghiệp đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ với sự hỗ trợ từ quý nhân. Về tài chính, các khoản thu từ công việc chính và nghề tay trái đều khởi sắc rõ rệt. Đây là thời gian ngọt ngào trong chuyện tình cảm, người độc thân có vận đào hoa vượng.

Tuổi Tị: Mọi việc hanh thông

Cục diện Tương Hội mang lại một ngày vô cùng thuận lợi cho tuổi Tị. Những kế hoạch dang dở tìm được hướng giải quyết nhờ sự thay đổi tích cực từ ngoại cảnh. Tài chính khả quan với thu nhập ổn định, tuy nhiên bản mệnh nên tránh mua sắm bốc đồng để bảo vệ thành quả lao động.

Tuổi Tuất: Tài vận rực rỡ

Với sự hỗ trợ của Tam Hợp, tuổi Tuất có một ngày đầy ắp niềm vui. Mọi kế hoạch đều diễn ra thuận lợi, mang lại những bước đột phá bất ngờ. Tài vận rực rỡ với dòng tiền đổ về từ nhiều nguồn, từ thưởng nóng đến lợi nhuận đầu tư. Đời sống tình cảm gia đình cũng đạt được sự đồng điệu và sẻ chia.

Các con giáp cần lưu ý trong vận trình

Tuổi Tý: Thận trọng trước biến động

Ngày Tý - Ngọ Tương Xung khiến vận trình của tuổi Tý có nhiều thay đổi đột ngột. Bản mệnh cần giữ thái độ điềm tĩnh, tránh phản ứng thái quá trong các mối quan hệ. Vận trình tuổi Tý trong ngày 9/3 có nhiều biến động đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt nhẹ, bạn nên thắt chặt chi tiêu và tránh các khoản đầu tư mạo hiểm trên mạng xã hội.

Tuổi Dậu: Cẩn trọng lời ăn tiếng nói

Do chịu ảnh hưởng của Tương Hình, tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý cách hành xử để tránh những hiểu lầm không đáng có. Công việc có thể bị soi mói, gây khó dễ, nhưng sự kiên trì sẽ giúp bạn hóa giải khó khăn vào cuối ngày. Tình hình tài chính và tình cảm ở mức trung bình, cần sự nhẫn nại từ cả hai phía.

Chi tiết dự báo cho các tuổi khác

Tuổi Mùi: Ngày cát lành nhất tháng

Cục diện Lục Hợp giúp tuổi Mùi khơi thông mọi bế tắc. Đây là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tiến hành các việc quan trọng hoặc mở rộng kinh doanh. Tuổi Mùi có một ngày vô cùng viên mãn về cả tài lộc lẫn tình cảm. Tài lộc khởi sắc mạnh mẽ từ các dự án bất động sản hoặc chứng khoán đã đầu tư trước đó.

Tuổi Ngọ: Tài chính sáng, tâm lý biến động

Dù nội tâm có chút tự ti do Tự Hình, nhưng sự xuất hiện của Chính Tài lại mang đến điểm sáng lớn về kinh tế. Khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ giúp tuổi Ngọ giảm bớt lo âu. Hãy bao dung hơn trong tình cảm để tránh những rạn nứt không đáng có.

Tuổi Hợi: Bản lĩnh độc lập

Tỷ Kiên tọa mệnh yêu cầu tuổi Hợi thể hiện sự quyết đoán. Tinh thần làm việc hăng say giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và nhận được sự nể trọng. Tài chính tăng nhanh nhờ các khoản thưởng từ cấp trên, tạo đà cho những kế hoạch đầu tư mới.

Các tuổi Sửu, Mão, Thìn và Thân nhìn chung có vận trình ổn định nhưng cần lưu ý quản lý cảm xúc và tài chính chặt chẽ. Tuổi Sửu cần kiên trì trước những áp lực nhỏ; tuổi Mão tránh cho vay mượn tiền bạc; tuổi Thìn thận trọng với các thủ tục pháp lý; và tuổi Thân nên cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân.