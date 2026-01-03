Tử vi 12 con giáp tuần mới từ 2/3 đến 8/3/2026: Tuổi Thân thuận lợi, tuổi Mùi ổn định Dự báo tử vi tuần mới từ ngày 2/3 đến 8/3/2026 cho 12 con giáp về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên. Đây là thông tin chiêm nghiệm giúp bạn chủ động hơn trong các kế hoạch sắp tới.

Vận trình tuần mới từ ngày 2/3 đến 8/3/2026 của 12 con giáp mang đến nhiều chuyển biến quan trọng trong các khía cạnh cuộc sống. Theo dự báo mang tính tham khảo, đây là thời điểm để các tuổi như Thân, Mùi bứt phá, trong khi một số con giáp khác cần thận trọng hơn trong quản lý tài chính và sức khỏe.

Tuổi Tý: Bận rộn nhưng gặt hái thành quả

Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Tý sẽ có một tuần khá vất vả và phải di chuyển nhiều do ảnh hưởng của sao Dịch Mã. Tuy nhiên, sự kiên trì sẽ mang lại kết quả xứng đáng, công việc hanh thông nhờ có quý nhân hỗ trợ.

Về tài lộc, nguồn thu nhập tăng tiến tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra. Đặc biệt, ngày thứ Hai và thứ Sáu là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh, giao lưu để thu về lợi nhuận lớn. Tuổi Tý nên chú ý ăn uống đủ chất và đảm bảo giấc ngủ để duy trì thể lực.

Tử vi tuần mới mang đến nhiều cơ hội tài chính cho người tuổi Tý.

Tuổi Sửu: Trực giác nhạy bén

Người tuổi Sửu được đánh giá cao nhờ tính cách cẩn thận và trách nhiệm. Trong tuần này, bạn nên tin tưởng vào trực giác của mình vì nó có thể dẫn lối đến những quyết định đúng đắn nhất trong công việc.

Về tình cảm, nam mệnh tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã giao nhờ sự hỗ trợ của sao Thái Dương. Ngược lại, nữ mệnh cần tiết chế sự nóng nảy để giữ gìn hòa khí với những người xung quanh.

Tuổi Dần: Thận trọng với các quyết định lớn

Do ảnh hưởng của Thái Tuế, tuổi Dần có thể gặp rắc rối từ cấp dưới hoặc áp lực công việc tăng cao. Con giáp này nên hạn chế thay đổi nhân sự, khởi nghiệp hoặc đầu tư mạo hiểm trong thời gian này.

Về tài chính, bạn cần thực hiện chính sách tiết kiệm để dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Trong tình cảm, hãy thư giãn và dành nhiều thời gian tương tác trực tiếp với đối phương thay vì quá tập trung vào các thiết bị điện tử.

Tuổi Mão: Thời cơ bứt phá

Nhờ có Lục Hợp chiếu cố, sự nghiệp của tuổi Mão sẽ dần cải thiện và đón nhận thời cơ bứt phá vào nửa cuối tuần. Bạn không cần quá khiêm tốn, hãy tự tin thể hiện phong cách và ý tưởng riêng để nhận được sự tôn trọng.

Tuy nhiên, bạn cần thận trọng trong việc cho vay mượn tiền bạc vào cuối tuần do sự xuất hiện của hung thần Kiếp Tài. Về tình duyên, sao Bách Việt mang đến vận đào hoa, nhưng bạn nên quan sát kỹ để tìm được người thực sự phù hợp.

Tuổi Thìn: Cần nghỉ ngơi và kiên trì

Công việc của tuổi Thìn trong tuần mới có dấu hiệu đình trệ do Thiên Cẩu ám vận, gây ra sự mệt mỏi về tinh thần. Bạn cần được nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng thay vì làm việc quá sức.

Về tài lộc, sự thiếu kiên trì có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Tình duyên có thể gặp trục trặc vào đầu tuần nhưng sẽ trở nên ngọt ngào hơn về cuối tuần nhờ sự hỗ trợ của Lục Hợp.

Tuổi Tị: Quý nhân nâng đỡ

Tuổi Tị đón nhận một tuần mới đầy may mắn với sự giúp sức của cát tinh Thiên Đức. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các kế hoạch như nhảy việc, thi cử hoặc khai trương. Tài lộc của bạn cũng khá dồi dào nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh.

Tuổi Ngọ: Giao tiếp mang lại lợi thế

Tam Hội cục giúp người tuổi Ngọ thuận lợi trong các công việc cần giao tiếp và dịch vụ. Tuy nhiên, bạn nên tránh mưu sự những việc lớn lao dài hạn trong tuần này vì dễ bị gián đoạn bởi các yếu tố khách quan.

Người tuổi Ngọ nên dành thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần.

Tuổi Mùi: Vận trình ổn định và phát triển

Được sao Tử Vi trợ mệnh, tuổi Mùi là con giáp có vận may ổn định nhất tuần. Những nỗ lực học hỏi kỹ năng mới trong thời gian này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Tài chính có dấu hiệu khởi sắc với các khoản lợi nhuận hoặc trả nợ bất ngờ.

Tuổi Thân: Làm ăn thuận buồm xuôi gió

Sự xuất hiện của Nguyệt Mã giúp tuổi Thân có đường công danh rộng mở. Bạn nên làm việc âm thầm và nhẫn nại để gặt hái lộc lớn. Về tình cảm, sao Giải Thần giúp tuần mới của bạn trôi qua nhẹ nhàng và ít sóng gió.

Tuổi Dậu: Thử thách trong tài chính

Tuổi Dậu có năng lực chuyên môn tốt nhưng tiền bạc có dấu hiệu sa sút do Tiểu Hao. Bạn cần quản lý chi tiêu chặt chẽ và không nên nghe theo lời khuyên đầu tư từ những nguồn thiếu tin tưởng vào nửa cuối tuần.

Tuổi Tuất: Áp lực tinh thần tăng cao

Ngũ Quỷ hung tinh khiến tuổi Tuất cảm thấy mệt mỏi và thiếu tinh thần làm việc. Bạn nên tập trung xử lý công việc theo thứ tự ưu tiên và hạn chế mua sắm những vật dụng không cần thiết để tiết kiệm ngân sách.

Tuổi Hợi: Thận trọng trong thái độ làm việc

Đầu tuần, tuổi Hợi có thể bị khiển trách về thái độ làm việc. Bạn cần chấn chỉnh sự chuyên nghiệp và kiểm tra kỹ các khoản thanh toán để tránh tổn thất. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Hợi độc thân sẽ có sức hút đặc biệt nhờ ảnh hưởng tích cực từ sao Thái Âm.