Cần biết Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 8/2/2026: Song Tử bứt phá, Cự Giải cần tỉnh táo Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/2/2026 mang đến dự báo chi tiết về công việc, tình cảm, tài lộc và sức khỏe cho từng cung. Cùng xem lời khuyên hữu ích giúp bạn chủ động trước mọi biến động trong ngày Chủ Nhật này.

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026 nằm trong tuần cuối trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, năng lượng chiêm tinh mang đến nhiều chuyển biến rõ rệt cho 12 cung hoàng đạo.

Các vấn đề liên quan đến tài chính, nền tảng cá nhân và giao tiếp trở nên nhạy cảm hơn, đòi hỏi mỗi cung cần giữ nhịp ổn định và tránh bị cuốn vào cảm xúc hỗn loạn. Dưới đây là phân tích chi tiết tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 8/2/2026.

Tử vi Bạch Dương ngày 8/2/2026 (21/3 – 19/4)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Bạch Dương nên kiểm soát xu hướng hành động quá nhanh mà bỏ sót chi tiết quan trọng. Sự chủ động là lợi thế lớn nhưng cần đi kèm với sự cẩn thận, đặc biệt trong những quyết định liên quan đến tài chính và các khoản chi cuối năm.

Công việc: Bạch Dương lấy lại thế chủ động và sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ những kế hoạch đang dang dở. Nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua được ghi nhận bằng thành tựu cụ thể, giúp bạn tự tin hơn khi nhận thêm trách nhiệm mới. Tuy nhiên, tốc độ làm việc cao có thể khiến bạn bỏ qua những sai sót nhỏ nhưng quan trọng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm tiến triển chậm rãi nhưng bạn lại cảm thấy hài lòng với sự chân thành đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Người độc thân chưa vội vàng mở lòng, thay vào đó tập trung hoàn thiện bản thân. Người đã có đôi nên dành thời gian chất lượng cho nhau thay vì chỉ bận rộn với công việc.

Tài lộc: Chi tiêu có xu hướng tăng mạnh do các khoản thanh toán và sắm sửa cuối năm. Cảm hứng mua sắm dâng cao dễ khiến bạn vượt ngân sách nếu không có kế hoạch cụ thể. Hãy đặt ra hạn mức chi tiêu rõ ràng và nghiêm túc thực hiện để tránh tình trạng cạn kiệt tài chính trước Tết.

Sức khỏe: Thể lực khá tốt nhưng cần chú ý đến tình trạng căng thẳng do làm việc liên tục. Dành thời gian vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn duy trì năng lượng ổn định cho những ngày bận rộn sắp tới.

Con số may mắn: 5, 18, 37

Tử vi Kim Ngưu ngày 8/2/2026 (20/4 – 20/5)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên nhìn rõ điều mình thật sự mong muốn và đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định dứt khoát. Đây là thời điểm cần phân biệt giữa những gì quen thuộc và những gì thực sự phù hợp với bạn ở giai đoạn hiện tại.

Công việc: Công việc tiến triển thuận lợi khi Kim Ngưu bắt tay với những người cùng tần số, biết giữ sự hài hòa trong cách phối hợp. Sự chậm rãi và chắc chắn chính là lợi thế lớn nhất giúp bạn xử lý gọn gàng các đầu việc còn tồn đọng. Giữ sự kiên nhẫn trong giao tiếp sẽ giúp các mối quan hệ công việc không bị xáo trộn.

Tình cảm: Kim Ngưu đang yêu có thể nảy sinh bất đồng nhỏ với nửa kia do cách nói chuyện thiếu kiềm chế. Hãy điều chỉnh lời ăn tiếng nói, tránh phán xét chủ quan để giữ gìn sự hòa hợp. Người độc thân có nhiều lựa chọn vây quanh, nếu bối rối hãy tham khảo lời khuyên từ người thân thay vì quyết định vội vàng.

Tài lộc: Những khoản lợi nhuận từ các dự án đầu tư cũ hoặc kinh doanh cá nhân bắt đầu đổ về. Kim Ngưu có xu hướng chi tiền mạnh tay cho ẩm thực và trang hoàng nhà cửa dịp cuối năm. Tài chính ổn định nhưng đừng vội vung tay quá trán, hãy tái đầu tư một phần để dòng tiền luôn luân chuyển.

Sức khỏe: Cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống và giấc ngủ. Áp lực công việc tích tụ có thể khiến sức khỏe kiệt quệ nếu không được nghỉ ngơi đúng cách. Hãy dành thời gian đi dạo ngoài trời để thư giãn đầu óc và cân bằng tinh thần.

Con số may mắn: 2, 14, 43

Tử vi Song Tử ngày 8/2/2026 (21/5 – 20/6)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Song Tử nên tận dụng tối đa đà bứt phá đang có và biết chọn lọc cơ hội phù hợp. Những gì bạn kiên trì theo đuổi bắt đầu cho ra kết quả đúng kỳ vọng, nhưng đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Công việc: Nhịp độ công việc được đẩy nhanh, cách làm quyết đoán và gọn gàng giúp Song Tử tạo bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Bạn thậm chí có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng hoặc thị trường lớn hơn trước đây. Việc chăm chỉ networking hoặc trò chuyện tình cờ với bạn cũ có thể mở ra những cơ hội bất ngờ.

Tình cảm: Vận may gia tăng giúp Song Tử cảm nhận được sự nâng đỡ và bảo hộ từ những người xung quanh. Một điều mong ước nào đó trong gia đình đang dần được viên mãn. Hãy dành thời gian cho những chuyến đi một mình để làm mới năng lượng và nhìn cuộc sống bằng góc nhìn sâu sắc hơn.

Tài lộc: Tài lộc tuần này đến từ các mối quan hệ và khả năng giao tiếp khéo léo. Song Tử có thể nhận thưởng, trúng giải hoặc đón nhận khoản thu bất ngờ nhờ sự linh hoạt trong ứng xử. Đừng từ chối bất kỳ cuộc hẹn hay lời mời nào trong ngày Chủ Nhật, vì cơ hội tài chính có thể đến từ những nơi ít ngờ nhất.

Sức khỏe: Song Tử dễ mệt về tinh thần nếu phải liên tục xử lý thông tin và giao tiếp cả ngày. Những khoảng nghỉ ngắn xen kẽ sẽ giúp cải thiện sự tập trung và duy trì hiệu suất làm việc. Hạn chế thức khuya để bảo vệ hệ thần kinh.

Con số may mắn: 7, 22, 39

Tử vi Cự Giải ngày 8/2/2026 (21/6 – 22/7)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Cự Giải nên giữ thái độ thận trọng trong mọi quyết định và tránh để cảm xúc chi phối hành vi tiêu dùng. Tâm trí dễ bị phân tán bởi những suy nghĩ vụn vặt, khiến bạn dễ mắc sai sót ngoài ý muốn.

Công việc: Cự Giải cần tỉnh táo hơn bao giờ hết trong công việc ngày Chủ Nhật, đặc biệt là kiểm tra kỹ giấy tờ để tránh chịu trách nhiệm thay người khác. Mọi việc không trôi chảy như mong muốn do đầu óc thiếu tập trung. Hãy xác định rõ thứ tự ưu tiên và giải quyết từng vấn đề một thay vì cố gắng xử lý tất cả cùng lúc.

Tình cảm: Tết là dịp để Cự Giải sưởi ấm tâm hồn bên người thân, tận hưởng sự bình yên và gắn kết gia đình. Các cặp đôi đừng lo lắng nhiều, chỉ cần cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn thì sẽ giải quyết tốt mọi thứ. Sự đồng hành chân thành lúc này có giá trị hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Tài lộc: Cự Giải có xu hướng dùng tiền để mua niềm vui khi tâm trạng không tốt. Những đơn hàng online liên tiếp có thể khiến tài khoản sụt giảm đáng kể. Tuyệt đối tránh đầu tư mạo hiểm vì dễ phát sinh chi phí ẩn, mọi giao dịch cần có văn bản rõ ràng để bảo toàn tài chính.

Sức khỏe: Sức khỏe tương đối ổn định nhưng Cự Giải không nên chủ quan. Hãy học cách cân bằng cảm xúc bằng những phương pháp ít tốn kém như đọc sách, nghe nhạc hay đi dạo thay vì trút stress qua mua sắm. Chú ý chăm sóc hệ tiêu hóa trong dịp ăn uống cuối năm.

Con số may mắn: 4, 16, 31

Tử vi Sư Tử ngày 8/2/2026 (23/7 – 22/8)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Sư Tử nên mềm mỏng và cởi mở hơn trong cách ứng xử thay vì giữ thái độ bảo thủ. Nội tâm có nhiều chuyển biến, cảm xúc dễ dao động, vì vậy càng cần giữ sự cân bằng và lắng nghe cả tiếng nói bên trong lẫn ý kiến bên ngoài.

Công việc: Sư Tử tỏa sáng nhờ tinh thần hợp tác và tính chuyên nghiệp. Sự nghiệp thăng tiến khi bạn biết cách kết nối đội nhóm, thể hiện năng lực lãnh đạo một cách khéo léo. Đầu ngày nên chú tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ đồng nghiệp và đối tác. Từ giữa ngày trở đi, trực giác sắc bén sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác.

Tình cảm: Chuyện tình yêu với người độc thân chưa có tiến triển đáng kể do chính bạn cũng chưa sẵn sàng mở lòng. Hãy nhìn nhận lại bản thân và xác định ai thật sự đồng hành cùng mình. Người đã có gia đình nên dành thời gian chia sẻ với nửa kia, tránh để khoảng cách vô hình ngày càng lớn.

Tài lộc: Sư Tử cần cảnh giác với những lời mời chào đầu tư mạo hiểm hoặc các trò chơi may rủi. Vận may tài chính hôm nay không lý tưởng cho những quyết định mang tính rủi ro cao. Nguồn thu ổn định từ các dự án chung hoặc thành quả công việc vẫn là điểm tựa đáng tin cậy nhất lúc này.

Sức khỏe: Cảm xúc dao động dễ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Sư Tử nên tránh tình trạng cháy túi do chi tiêu không kiểm soát, vì điều đó còn gây thêm stress. Hãy tìm cách thư giãn lành mạnh, dành thời gian cho sở thích cá nhân để tái tạo năng lượng.

Con số may mắn: 1, 19, 44

Tử vi Xử Nữ ngày 8/2/2026 (23/8 – 22/9)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Xử Nữ nên giữ lý trí làm kim chỉ nam thay vì để cảm xúc dẫn dắt. Sự tỉnh táo sẽ giúp bạn nhìn mọi việc rõ ràng hơn, đồng thời tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề đang khiến mình trăn trở suốt thời gian qua.

Công việc: Xử Nữ dễ trở thành người lắng nghe và cho lời khuyên đáng tin cậy cho những người xung quanh. Mọi việc trong ngày được sắp xếp hoàn hảo nhờ sự tỉ mỉ vốn có. Tuy nhiên, đừng quá cầu toàn mà tự gây áp lực cho bản thân. Tư duy ngày càng sáng suốt và ổn định, giúp bạn xử lý công việc hiệu quả hơn vào buổi chiều.

Tình cảm: Đường tình cảm của Xử Nữ trong ngày diễn ra nhẹ nhàng với sự quan tâm và chia sẻ vừa phải. Khi giữ được nhịp sống đều đặn, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn trong mối quan hệ hiện tại. Người độc thân có thể nhận được tín hiệu tích cực từ ai đó nhưng hãy để tình cảm phát triển tự nhiên.

Tài lộc: Tin vui liên quan đến lương thưởng hoặc một khoản nợ khó đòi bất ngờ được hoàn trả. Sự tỉ mỉ và khả năng quản lý chi tiêu thắt chặt bấy lâu nay giúp Xử Nữ có khoản tích lũy khá hời, đủ để tự thưởng cho mình một món quà nhỏ. Đây là ngày tốt để rà soát lại toàn bộ kế hoạch tài chính trước Tết.

Sức khỏe: Xử Nữ cần chủ động bảo vệ năng lượng giữa lịch trình bận rộn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi thực sự thay vì chỉ mải mê dọn dẹp và chuẩn bị Tết. Sức khỏe chịu ảnh hưởng khá rõ từ tâm lý, vì vậy giữ tinh thần ổn định là ưu tiên hàng đầu.

Con số may mắn: 8, 23, 36

Tử vi Thiên Bình ngày 8/2/2026 (23/9 – 22/10)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Thiên Bình nên dám nói ra điều mình mong muốn và sẵn sàng mở lòng theo cách chân thành hơn. Bạn đang khao khát sự kết nối sâu sắc trong các mối quan hệ, nhưng cần giữ không tự tô hồng mọi thứ.

Công việc: Cảm giác bất an có thể khiến Thiên Bình khó giữ được sự bình tĩnh khi xử lý công việc. Thay vì cố đối mặt trực diện với mọi vấn đề, hãy dành thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại tinh thần. Đừng trốn tránh trách nhiệm mà hãy chủ động chia sẻ với cấp trên, tạo cơ hội cho tập thể cùng phát triển.

Tình cảm: Đây là giai đoạn đánh dấu bước ngoặt trong cách Thiên Bình nhìn nhận chuyện tình cảm và hợp tác lâu dài. Bạn tập trung vào việc làm đẹp không gian sống, gu thẩm mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi. Chuyện tình cảm thăng hoa khi bạn và đối phương có thời gian lãng mạn bên nhau dịp cuối năm.

Tài lộc: Tài chính tuần này khá cân bằng nhờ khả năng điều phối chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, có thể có người thân thiết tìm đến để vay mượn. Hãy cân nhắc kỹ khả năng tài chính của mình trước khi gật đầu, tránh tình trạng cho mượn dễ nhưng đòi lại khó, làm sứt mẻ tình cảm.

Sức khỏe: Thói quen lười vận động cùng mong muốn kiếm tiền nhanh có thể cản trở sự phát triển toàn diện. Hãy dành ngày Chủ Nhật để chăm sóc bản thân, tập thể dục nhẹ nhàng và ăn uống lành mạnh. Tinh thần sẽ tốt hơn nhiều khi cơ thể được nghỉ ngơi đúng cách.

Con số may mắn: 6, 20, 41

Tử vi Bọ Cạp ngày 8/2/2026 (23/10 – 21/11)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên để mọi việc diễn ra theo tự nhiên và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Không cần phải vội vàng hay thúc ép bản thân, thành quả xứng đáng sẽ đến vào thời điểm phù hợp nhất.

Công việc: Nhiều ý tưởng và kế hoạch khả thi xuất hiện trong đầu Bọ Cạp, nhưng cần chờ sự phê duyệt từ cấp trên trước khi triển khai. Khi biết kết hợp ý tưởng cá nhân với đóng góp từ người khác, bạn sẽ tạo ra kết quả hoàn thiện và hiệu quả hơn. Sáng tạo và đam mê là động lực chính giúp bạn cảm thấy sống đúng với mong muốn.

Tình cảm: Trong giao tiếp, không phải ai cũng nói thẳng hoặc nói thật, vì vậy Bọ Cạp nên tập trung vào phần việc có thể kiểm soát và quan sát nhiều hơn hành động của người khác. Hạn chế tranh cãi, giữ thái độ bình tĩnh sẽ giúp mối quan hệ phát triển tốt đẹp hơn. Cuối tuần là dịp để gắn kết gia đình.

Tài lộc: Nhiều tín hiệu tích cực về tài chính xuất hiện trong ngày. Bọ Cạp có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc quà tặng có giá trị từ người thân. Trực giác sắc bén sẽ giúp bạn nhận ra đâu là thương vụ có lời, hãy tin vào cảm nhận của chính mình khi đứng trước các lựa chọn tiền bạc.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng Bọ Cạp dễ bị cuốn vào công việc mà quên chăm sóc bản thân. Hãy dành ít nhất vài giờ trong ngày Chủ Nhật để thư giãn, tránh xa thiết bị điện tử và tận hưởng không khí cuối năm thanh bình bên gia đình.

Con số may mắn: 9, 27, 45

Tử vi Nhân Mã ngày 8/2/2026 (22/11 – 21/12)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Nhân Mã nên cẩn thận với việc vô tình trút cảm xúc tiêu cực lên gia đình. Những người từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc có thể trở nên xa cách nếu bạn không kiểm soát tốt lời nói và hành vi của mình.

Công việc: Nhân Mã đầy năng lượng tích cực với những khởi đầu mới và ý tưởng sáng tạo. Điều quan trọng là bạn phải bắt tay vào hành động thay vì chỉ mơ mộng. Bạn có thể xử lý nhiều việc cùng lúc nhưng cần xác định rõ thứ tự ưu tiên để nâng cao hiệu quả và tránh phân tán nguồn lực.

Tình cảm: Người độc thân sở hữu sức hút mạnh mẽ, dễ thu hút sự chú ý và được chủ động làm quen. Tình duyên nở rộ, bạn có cơ hội gặp đối tượng tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, hãy giữ nhịp sinh hoạt cân bằng, đừng để sự hào hứng quá đà khiến bạn bỏ bê những mối quan hệ gia đình quan trọng.

Tài lộc: Nhân Mã nên phân biệt rõ đâu là khoản cần tiết kiệm và đâu là chi tiêu cần thiết. Bạn có thể đón nhận một khoản thưởng nhỏ trong ngày. Sự nghiệp thăng tiến nhờ sáng tạo và quyết đoán, kéo theo tài lộc cũng khởi sắc đáng kể so với những ngày trước đó.

Sức khỏe: Năng lượng dồi dào nhưng Nhân Mã cần chú ý giữ nhịp sinh hoạt đều đặn. Tránh lạm dụng sức khỏe bằng cách thức khuya liên tục hay ăn uống không điều độ. Một buổi tối thư giãn bên gia đình sẽ giúp bạn hồi phục tinh thần hiệu quả hơn bất kỳ hoạt động giải trí nào.

Con số may mắn: 3, 15, 42

Tử vi Ma Kết ngày 8/2/2026 (22/12 – 19/1)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Ma Kết nên dành thời gian lập kế hoạch bài bản cho năm mới thay vì chỉ bận rộn với những việc trước mắt. Sự quyết đoán và khả năng làm chủ tình hình sẽ giúp bạn gặt hái thành quả xứng đáng.

Công việc: Ngay cả trong ngày Chủ Nhật, Ma Kết vẫn không ngừng nghĩ về sự nghiệp và hoạch định tương lai. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi khi bạn quyết đoán và nắm bắt cơ hội khẳng định bản thân. Đây là thời điểm tốt để củng cố mối quan hệ với cấp trên và tiền bối thông qua những lời chúc đầu năm chân thành.

Tình cảm: Ma Kết có xu hướng quá tập trung vào sự nghiệp mà lãng quên đời sống tình cảm. Hãy dành ngày Chủ Nhật để quan tâm đến người thân, chia sẻ những dự định và lắng nghe tâm tư của gia đình. Sự ấm áp trong các mối quan hệ cá nhân chính là nguồn động lực lớn nhất giúp bạn vững vàng trên con đường phía trước.

Tài lộc: Tài chính ổn định, Ma Kết có thể nhận được phần thưởng xứng đáng từ nỗ lực làm việc. Đây là ngày phù hợp để rà soát ngân sách, lên kế hoạch tài chính cho năm mới và xem xét các cơ hội đầu tư dài hạn. Tránh những quyết định chi tiêu lớn khi chưa có đủ thông tin.

Sức khỏe: Ma Kết cần học cách buông bỏ áp lực công việc trong ngày nghỉ. Cơ thể phát tín hiệu cần nghỉ ngơi nếu bạn liên tục cảm thấy căng thẳng và khó thư giãn. Hãy tập thiền, yoga hoặc đơn giản là ngồi yên uống một tách trà để tâm trí được thanh thản.

Con số may mắn: 10, 28, 40

Tử vi Bảo Bình ngày 8/2/2026 (20/1 – 18/2)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Bảo Bình nên sống đúng với bản chất của mình và phát huy tối đa sự sáng tạo đang ở đỉnh cao. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bạn cảm thấy tự do, hạnh phúc và tự tin đưa ra những quyết định táo bạo.

Công việc: Sự nghiệp thăng tiến nhờ những ý tưởng mới lạ được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Bảo Bình có khả năng truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, tạo ra bầu không khí làm việc tích cực. Đây là ngày tốt để hoàn thiện các dự án sáng tạo hoặc đề xuất kế hoạch mới cho năm tới.

Tình cảm: Tình duyên hài hòa, các mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Bảo Bình cảm thấy được sống đúng với con người thật của mình khi ở bên những người hiểu và chấp nhận bạn. Người độc thân có sức hút đặc biệt, dễ gây ấn tượng mạnh với người khác giới trong các buổi gặp gỡ cuối năm.

Tài lộc: Sự sáng tạo đạt đỉnh giúp Bảo Bình đưa ra những quyết định táo bạo về tài chính. Tài chính ổn định, phù hợp để lên kế hoạch đầu tư dài hạn hoặc bắt đầu dự án kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, hãy cân nhắc kỹ trước khi cam kết vào những khoản lớn, đảm bảo có đủ dự phòng.

Sức khỏe: Tinh thần phấn chấn nhưng Bảo Bình đừng quên chăm sóc sức khỏe thể chất. Tận hưởng ngày Chủ Nhật bằng các hoạt động ngoài trời, vận động cơ thể và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Giữ nhịp sinh hoạt điều độ sẽ giúp bạn duy trì phong độ tốt nhất.

Con số may mắn: 11, 24, 38

Tử vi Song Ngư ngày 8/2/2026 (19/2 – 20/3)

Ngày Chủ Nhật 8/2/2026, tử vi 12 cung hoàng đạo hàng ngày dành lời khuyên cho Song Ngư nên chú ý hơn đến sức khỏe và kiểm soát chi tiêu cá nhân. Vận may đang dần cải thiện nhưng bạn cần giữ đôi chân trên mặt đất, tránh những quyết định bốc đồng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn.

Công việc: Sự nghiệp của Song Ngư có tín hiệu khởi sắc mới trong ngày Chủ Nhật. Bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Trực giác nhạy bén giúp Song Ngư nhận ra cơ hội ẩn giấu mà người khác bỏ qua. Hãy tin vào bản năng của mình nhưng cũng đừng quên kiểm chứng bằng lý trí.

Tình cảm: Song Ngư được đánh giá là cung có tình duyên tốt nhất trong tuần. Người độc thân có cơ hội cao gặp được nhân duyên tại các buổi gặp gỡ đầu xuân. Người đã có đôi tận hưởng sự ngọt ngào và lãng mạn bên nửa kia. Hãy trân trọng những khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp bên người mình yêu thương.

Tài lộc: Song Ngư cần chú ý hơn đến việc chi tiêu cho sức khỏe và các nhu cầu cá nhân. Tài chính dồi dào và thu nhập có chiều hướng tăng nhưng đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá mức. Lập ngân sách cụ thể cho từng khoản mục sẽ giúp bạn kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn.

Sức khỏe: Đây là phương diện Song Ngư cần đặc biệt lưu tâm trong ngày. Sức khỏe tinh thần và thể chất đều ổn định nếu duy trì lối sống cân bằng, nhưng dễ suy giảm nếu bạn lơ là chăm sóc bản thân. Hãy ưu tiên giấc ngủ, bổ sung nước và tránh sử dụng chất kích thích.

Con số may mắn: 12, 26, 33

Lưu ý: Bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 8/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động lắng nghe bản thân, đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế để có cuộc sống tốt đẹp hơn.