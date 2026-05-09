Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/5/2026: Bạch Dương năng nổ, Kim Ngưu tìm về bình yên Khám phá vận trình ngày 10/5/2026 của 12 chòm sao. Trong khi Bạch Dương và Nhân Mã tràn đầy năng lượng, Ma Kết và Cự Giải cần chú ý cân bằng cảm xúc và dành thời gian nghỉ ngơi.

Dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/5/2026 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, tình cảm và sức khỏe. Đây là thời điểm lý tưởng để nhiều chòm sao nhìn lại mục tiêu cá nhân và nạp lại năng lượng cho tuần mới. Lưu ý, các thông tin dưới đây chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Nguồn năng lượng tích cực

Bạch Dương bắt đầu ngày mới với tinh thần sôi nổi và muốn thực hiện những dự định cá nhân còn dang dở. Đây là lúc thích hợp để bạn nhìn lại lộ trình phía trước. Về tình duyên, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng thú vị, sự tự tin sẽ giúp bạn tạo ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nghỉ ngơi, tránh thức khuya để duy trì sức khỏe ổn định.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Khoảnh khắc thư giãn

Kim Ngưu có xu hướng tìm kiếm sự bình yên bên gia đình hoặc không gian riêng tư. Dù một vài kế hoạch có thể thay đổi bất ngờ, tâm trạng của bạn vẫn khá ổn định.

Trong tình cảm, sự chân thành giúp bạn ghi điểm với đối phương. Về sức khỏe, hãy hạn chế đồ ngọt và thực phẩm dầu mỡ để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Song Tử (21/5 - 21/6): Cảm hứng khám phá

Ngày cuối tuần của Song Tử diễn ra đầy năng động. Bạn có nhu cầu kết nối lại với bạn bè cũ hoặc tham gia các hoạt động tập thể. Chuyện tình cảm có tín hiệu tích cực, nhưng bạn cần cân bằng giữa việc riêng và sự quan tâm dành cho người ấy. Đừng để căng thẳng kéo dài gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Lắng nghe bản thân

Cự Giải bước vào ngày mới với tâm trạng nhạy cảm hơn thường lệ. Bạn có thể cảm thấy áp lực trước những kế hoạch tương lai. Lời khuyên cho bạn là hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để tránh hiểu lầm trong các mối quan hệ. Chú ý chế độ ăn uống điều độ để tránh làm suy nhược cơ thể.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Tự tin và tỏa sáng

Sư Tử đang có phong độ tinh thần rất tốt, dễ dàng truyền cảm hứng cho mọi người. Các kế hoạch cá nhân bắt đầu có chuyển biến khả quan. Tình cảm đôi lứa ngọt ngào với những buổi hẹn hò lãng mạn. Tuy nhiên, bạn không nên vui chơi quá sức mà cần dành thời gian tái tạo năng lượng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Cần sự linh hoạt

Xử Nữ có thể gặp một vài thay đổi ngoài dự tính. Thay vì cứng nhắc theo kế hoạch, bạn nên linh hoạt xử lý vấn đề. Trong tình cảm, hãy tránh soi xét đối phương quá mức. Đặc biệt, bạn cần chú ý tư thế làm việc để phòng tránh các cơn đau cột sống hoặc vai gáy.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Sáng tạo và hài hòa

Chủ nhật của Thiên Bình tràn ngập cảm hứng sáng tạo. Bạn có thể đón nhận cơ hội mới liên quan đến tài chính hoặc công việc. Mối quan hệ tình cảm diễn ra hài hòa, là thời điểm tốt để chia sẻ dự định lâu dài. Hãy chú ý ngủ đủ giấc để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Nhạy bén và sâu sắc

Bọ Cạp dành nhiều thời gian suy ngẫm về các mục tiêu cá nhân. Sự nhạy bén giúp bạn nhận ra những chi tiết quan trọng mà người khác thường bỏ qua.

Trong tình yêu, hãy học cách tin tưởng thay vì kiểm soát. Để giảm bớt áp lực tâm lý, bạn nên dành thời gian nghe nhạc hoặc tập thể thao nhẹ nhàng.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tinh thần lạc quan

Nhân Mã đón ngày cuối tuần với nhiệt huyết cao độ. Bạn dễ dàng kết nối với mọi người và có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp trong các buổi tụ họp. Lưu ý duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Cân bằng công việc và nghỉ ngơi

Dù là ngày nghỉ, Ma Kết vẫn khó lòng dứt ra khỏi những lo toan công việc. Bạn nên cho phép bản thân nghỉ ngơi thực sự để tránh căng thẳng kéo dài. Một cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp mối quan hệ tình cảm của bạn trở nên gắn bó hơn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Ý tưởng mới lạ

Bảo Bình có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo trong ngày hôm nay. Sự cá tính giúp bạn thu hút được sự chú ý từ những người xung quanh. Để duy trì thể chất tốt, bạn cần thực hiện chế độ sinh hoạt khoa học và hạn chế thức khuya.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Trực giác nhạy bén

Song Ngư có khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác rất tốt. Đây là lúc bạn nên dành thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. Chuyện tình cảm mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Hãy thư giãn tinh thần để tránh tình trạng mất ngủ do suy nghĩ quá nhiều.

Bảng tổng hợp năng lượng 12 cung hoàng đạo ngày 10/5/2026