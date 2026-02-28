Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3: Bạch Dương năng lượng, Nhân Mã bứt phá Dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3/2026 mang đến nhiều tín hiệu tích cực về sự nghiệp và tình cảm, khuyến khích các chòm sao chủ động nắm bắt cơ hội mới.

Ngày 1/3/2026 khởi đầu tháng mới với luồng năng lượng tích cực, thôi thúc các cung hoàng đạo lập kế hoạch và điều chỉnh mục tiêu cá nhân. Đây là thời điểm lý tưởng để nhìn lại hành trình cũ và chuẩn bị cho những bước tiến quan trọng trong tương lai một cách chủ động và tự tin.

Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải

Bạch Dương: Bạn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào sau một tuần áp lực. Đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại các kế hoạch cá nhân và tinh chỉnh mục tiêu trong tháng mới. Chuyện tình cảm êm đềm, tuy nhiên người độc thân vẫn còn khá dè dặt với những mối quan hệ mới.

Kim Ngưu: Bạn có xu hướng tìm kiếm sự bình yên và không gian quen thuộc. Đây là lúc nên rà soát lại kế hoạch tài chính dài hạn. Về tình cảm, các cặp đôi dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung khi chia sẻ về tương lai, trong khi sức khỏe cần chú ý đến hệ tiêu hóa.

Song Tử: Một ngày tràn đầy ý tưởng mới mẻ và linh hoạt. Bạn có thể thử sức với các dự định học tập mới nhưng cần tránh phân tán năng lượng. Về sức khỏe, Song Tử nên hạn chế thức khuya và sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Cự Giải: Cảm xúc của bạn có phần nhạy cảm hơn trong ngày đầu tháng 3. Bạn dễ bị tác động bởi lời nói của người khác và thường suy nghĩ sâu sắc về gia đình. Việc trò chuyện cùng người thân sẽ giúp bạn cân bằng lại năng lượng và tránh những suy nghĩ tiêu cực.

Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình và Bọ Cạp

Sư Tử: Với tâm thế tự tin, bạn dễ dàng trở thành tâm điểm trong các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn ghi điểm nhiều hơn. Về sức khỏe, dù năng lượng dồi dào nhưng Sư Tử không nên làm việc quá sức, cần chú ý vận động điều độ.

Xử Nữ: Tính cầu toàn giúp bạn kiểm soát tốt mọi việc khi dành thời gian sắp xếp lại không gian sống và kế hoạch tuần mới. Trong tình cảm, bạn nên mở lòng hơn với những người chân thành thay vì chỉ giữ các tiêu chuẩn quá khắt khe.

Thiên Bình: Trọng tâm của ngày hôm nay là sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Một vài mâu thuẫn cũ có thể được hóa giải nếu bạn chủ động. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các cặp đôi hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò lãng mạn.

Bọ Cạp: Bạn đang âm thầm chuẩn bị cho một thay đổi quan trọng. Sự tỉnh táo giúp bạn đánh giá đúng các mối quan hệ xung quanh. Trong tình yêu, sự tin tưởng và chia sẻ là chìa khóa để tránh những cơn ghen tuông không đáng có.

Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư

Nhân Mã: Tinh thần khám phá giúp bạn muốn bứt phá khỏi những không gian gò bó. Một chuyến đi ngắn hoặc hoạt động ngoài trời sẽ mang lại hiệu quả tái tạo năng lượng tuyệt vời. Bạn cũng bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc hơn về các mục tiêu dài hạn.

Ma Kết: Dù là ngày nghỉ, bạn vẫn khó tách rời khỏi các định hướng tương lai. Đây là giai đoạn quan trọng để tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong hai tháng đầu năm. Lưu ý về sức khỏe, bạn nên đề phòng chứng mỏi vai gáy do áp lực tinh thần kéo dài.

Bảo Bình: Tinh thần đổi mới mạnh mẽ giúp bạn tìm ra những cách tiếp cận sáng tạo cho công việc. Cá tính độc đáo giúp người độc thân tạo được sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian thiền định để giúp hệ thần kinh thư giãn sau những giờ làm việc trí óc căng thẳng.

Song Ngư: Bạn sống chậm và thiên về cảm xúc trong ngày đầu tháng. Trong tình yêu, cần phân biệt rõ giữa cảm xúc nhất thời và sự phù hợp lâu dài. Hãy chọn những không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và tránh xa những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

*Thông tin về tử vi 12 cung hoàng đạo chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.