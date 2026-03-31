Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/4/2026: Song Tử đón vận may, Song Ngư tài lộc khởi sắc Khám phá dự báo tử vi ngày 1/4/2026 cho 12 chòm sao. Trong khi Song Tử và Song Ngư đón nhận nhiều cơ hội tài chính, Cự Giải và Nhân Mã cần lưu ý các mối quan hệ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/4/2026 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Đây là thời điểm để các chòm sao điều chỉnh kế hoạch, nắm bắt cơ hội và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Lưu ý rằng các thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vận trình chi tiết của 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương thể hiện tinh thần làm việc cần cù và nhận được nhiều sự trợ giúp. Tuy nhiên, bạn có thể đối mặt với sự đố kỵ từ đồng nghiệp. Lời khuyên cho bạn là tập trung hoàn thành nhiệm vụ và giữ bình tĩnh trước các tin đồn thất thiệt. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội bày tỏ lòng mình, trong khi các cặp đôi tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Cung hoàng đạo này có những bước tiến đáng kể nhờ kinh nghiệm tích lũy từ trước. Tài chính ở mức ổn định, đủ để chi tiêu và gặp gỡ bạn bè. Chuyện tình cảm êm đềm, là thời điểm thích hợp để hóa giải các hiểu lầm cũ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 1/4: Song Tử may mắn, Nhân Mã tích cực - Ảnh 1.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã giao. Người làm văn phòng có ngày làm việc thuận lợi, trong khi người kinh doanh đạt được các mục tiêu tài chính đề ra. Sự nghiệp tiến triển tích cực nhờ thái độ làm việc nghiêm túc.

Cự Giải (22/6-22/7)

Do ảnh hưởng của các yếu tố không thuận lợi, Cự Giải cần cẩn trọng trong giao tiếp để tránh hiểu lầm. Không khí gia đình có thể nảy sinh bất đồng, đòi hỏi bạn phải giữ bình tĩnh. Về sức khỏe, bạn nên xây dựng chế độ ăn uống và luyện tập khoa học hơn.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử đón nhận tín hiệu tích cực về tiền bạc nhờ những nỗ lực bền bỉ. Tuy nhiên, bạn nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Phương diện tình cảm có thể gặp căng thẳng, cần sự chủ động hàn gắn từ cả hai phía.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Tài chính và công việc của Xử Nữ duy trì ở mức ổn định. Bạn cần tránh những quyết định đầu tư lớn hay hành động bốc đồng trong các mối quan hệ xã hội. Điểm sáng là sự ủng hộ nhiệt tình từ nửa kia giúp bạn có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Cơ hội đầu tư có thể xuất hiện, nhưng Thiên Bình cần cân nhắc kỹ giữa lợi ích và rủi ro. Việc giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn cải thiện thu nhập. Trong tình yêu, bạn nên chủ động làm mới cảm xúc để tránh sự nhàm chán.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Tình cảm là điểm sáng nhất của Bọ Cạp với sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người. Tuy nhiên, trong công việc, bạn nên tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời để không vấp phải sai lầm.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Sự nghiệp của Nhân Mã đạt kết quả tốt nhờ biết khai thác thế mạnh cá nhân. Ngược lại, chuyện tình cảm gặp nhiều trở ngại, có thể vấp phải sự phản đối từ gia đình hoặc mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 1/4: Song Tử may mắn, Nhân Mã tích cực - Ảnh 2.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết nên học cách buông bỏ quá khứ để tập trung vào hiện tại. Bạn có thể nhận được khoản tiền bất ngờ, hãy ưu tiên giải quyết nợ nần và tiết kiệm. Đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình cần thận trọng trong mọi quyết định để tránh rủi ro tiềm ẩn. Việc duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc. Ngoài ra, hãy chú ý bảo vệ sức khỏe và làn da khi thời tiết thay đổi.

Song Ngư (19/2-20/3)

Đây là ngày tài chính thịnh vượng với Song Ngư, mang đến nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh. Tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Bạn nên duy trì lối sống lành mạnh bằng cách thiền hoặc vận động nhẹ nhàng để giữ tinh thần minh mẫn.

Lời khuyên chung

Ngày 1/4/2026 là thời điểm để các cung hoàng đạo nhìn nhận lại bản thân và các mối quan hệ. Dù gặp thuận lợi hay thử thách, việc giữ tinh thần lạc quan và sự kiên định sẽ là chìa khóa để gặt hái thành công. Hãy trân trọng những giá trị tinh thần và sức khỏe bên cạnh việc theo đuổi các mục tiêu vật chất.