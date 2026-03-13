Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/3/2026: Sư Tử tỏa sáng, Kim Ngưu tìm về bình yên Dự báo tử vi ngày 14/3/2026 cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tâm lý của 12 chòm sao. Trong khi Sư Tử sôi nổi, các cung như Kim Ngưu, Cự Giải lại ưu tiên sự ổn định.

Thứ Bảy, ngày 14/3/2026 mang đến luồng năng lượng đa dạng cho 12 cung hoàng đạo. Đây là thời điểm lý tưởng để các chòm sao nhìn lại kế hoạch tuần qua và chuẩn bị cho những dự định mới. Các chuyên gia lưu ý rằng thông tin dự báo chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giải trí.

Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử: Khởi đầu ngày mới tích cực

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạn có xu hướng làm mới mọi thứ xung quanh, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thành nốt các dự định còn dang dở. Về sức khỏe, Bạch Dương nên tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc thiền để hồi phục tinh thần.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Chòm sao này có xu hướng tìm kiếm sự ổn định và dành thời gian cho gia đình sau những ngày làm việc căng thẳng. Trong tình duyên, những người đang yêu có thể cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn đầy ý nghĩa.

Kim Ngưu có xu hướng muốn tận hưởng sự bình yên và ổn định trong không gian riêng tư.

Song Tử (21/5 - 21/6): Tâm trạng linh hoạt giúp bạn nhận được nhiều thông tin thú vị từ các cuộc trò chuyện ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Song Tử cần chú ý quản lý thời gian để tránh bị quá tải bởi các kế hoạch cộng đồng.

Cự Giải, Sư Tử và Xử Nữ: Cân bằng cảm xúc và hành động

Cự Giải (22/6 - 22/7): Xu hướng quay về với giá trị gia đình giúp Cự Giải tái tạo năng lượng hiệu quả. Sức khỏe tinh thần sẽ được cải thiện rõ rệt nếu bạn dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc hoặc đọc sách.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ sự tự tin và năng lượng tích cực. Dù sôi nổi bên ngoài, Sư Tử nên khéo léo chia sẻ những tâm tư thầm kín với đối phương để giải tỏa áp lực tâm lý và tăng cường sự đồng cảm.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Đây là ngày để Xử Nữ sắp xếp lại cuộc sống và lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn. Trong tình yêu, sự thẳng thắn về dự định tương lai sẽ giúp hai bạn xây dựng niềm tin vững chắc, dù đôi khi phong cách quá lý trí có thể khiến đối phương cảm thấy khó tiếp cận.

Thiên Bình, Bọ Cạp và Nhân Mã: Giao lưu và khám phá

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Khả năng giao tiếp khéo léo giúp Thiên Bình duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ. Một buổi hẹn hò nhẹ nhàng hoặc tham gia hoạt động giải trí ngoài trời sẽ giúp bạn duy trì trạng thái sức khỏe tốt.

Khả năng cân bằng tốt giúp Thiên Bình dễ dàng tạo thiện cảm với mọi người xung quanh.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Bạn tập trung nhiều vào việc học hỏi các kỹ năng mới. Để duy trì năng lượng, Bọ Cạp nên áp dụng các phương pháp như thiền hoặc yoga nhằm giữ tinh thần luôn ổn định trước những suy nghĩ về tương lai.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tinh thần hứng khởi thúc đẩy bạn khám phá những điều mới mẻ. Đây là ngày thích hợp để Nhân Mã trải nghiệm những hoạt động chưa từng thử trước đây cùng bạn bè.

Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư: Chiêm nghiệm và sáng tạo

Ma Kết (22/12 - 19/1): Sau một tuần làm việc cường độ cao, Ma Kết cần học cách chậm lại. Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân lúc này là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng kiệt sức.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Nhiều ý tưởng sáng tạo và cảm hứng mới sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, Bảo Bình cần lưu ý hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều để bảo vệ thị lực và giúp não bộ được nghỉ ngơi.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Trực giác nhạy bén dẫn dắt bạn đến với các hoạt động mang tính sáng tạo như viết lách hoặc vẽ tranh. Một buổi tối yên tĩnh bên người thân sẽ mang lại cho bạn cảm giác an tâm và thấu hiểu.