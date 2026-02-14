Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2/2026: Bạch Dương bứt phá, Bảo Bình đón quý nhân Dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2/2026 (28 Tết) mang đến nhiều tín hiệu tích cực về tài chính và tình cảm, giúp các chòm sao chuẩn bị đón năm mới hanh thông.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 Tết) cung cấp cái nhìn tổng quan về vận trình sự nghiệp, tài lộc và tình duyên. Trong không khí bận rộn cuối năm, đây là thời điểm để các chòm sao cân bằng giữa công việc và gia đình. Lưu ý, các thông tin dự báo chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

Bạch Dương: Năng lượng tràn đầy

Ngày 28 Tết đối với Bạch Dương là một sân chơi đầy cảm hứng. Bạn thể hiện sự nhiệt huyết trong việc chuẩn bị cho gia đình, trở thành đầu tàu trong mọi hoạt động giao tiếp và dọn dẹp.

Về công việc, các dự án kinh doanh riêng mang về doanh thu mạnh mẽ. Sự chủ động giúp bạn giải quyết dứt điểm các đầu việc tồn đọng của năm cũ một cách nhanh gọn.

Bạch Dương đón nhận nhiều vận may tài chính trong ngày cận Tết

Tài chính duy trì ổn định, thậm chí có thêm các khoản thưởng bất ngờ. Tuy nhiên, trong tình cảm, bạn có xu hướng hơi thụ động và cần sự tinh tế hơn từ phía người thương.

Kim Ngưu và Song Tử: Biến động nhẹ và phong độ cao

Kim Ngưu: Bạn có dấu hiệu đuối sức và muốn thu mình lại. Vận trình công việc chững lại do tâm lý né tránh áp lực. Tài chính cần lưu ý vì chi tiêu mua sắm cuối năm tăng vọt, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi cho các món đồ xa xỉ.

Song Tử: Ngược lại, Song Tử bước vào ngày mới với phong độ cực cao nhờ trí tuệ cảm xúc (EQ) thăng hoa. Các kế hoạch cuối năm đạt kết quả đáng kinh ngạc, mở ra tiền đề tốt cho sự nghiệp sau Tết. Tài lộc vượng phát giúp bạn thoải mái chi tiêu.

Cự Giải, Sư Tử và Xử Nữ: Ổn định và tiến triển

Cự Giải: Mang đến năng lượng chữa lành, các mối quan hệ hài hòa là điểm tựa vững chắc. Đây là ngày rực rỡ cho chuyện tình cảm, bạn có cơ hội gặp được định mệnh trong những hoàn cảnh tình cờ.

Sư Tử: Thể hiện tinh thần trách nhiệm tuyệt vời. Sự tận tâm giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong công việc. Tài chính chuyển biến tích cực, trong khi tình cảm là thời điểm vàng để bày tỏ cảm xúc với người thầm mến.

Xử Nữ: Mọi việc diễn ra ngăn nắp và có kế hoạch. Bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn và quản lý tiền bạc khôn ngoan, tránh được các khoản chi tiêu bốc đồng.

Thiên Bình: Sự cân bằng lý tưởng

Thiên Bình có một ngày Chủ Nhật vô cùng suôn sẻ nhờ giữ được tâm thế tĩnh tại. Khả năng ngoại giao xuất sắc giúp bạn hóa giải những bất đồng cuối năm, tạo ra môi trường làm việc hòa nhã trước khi nghỉ Tết.

Thiên Bình duy trì được sự cân bằng và hòa hợp trong các mối quan hệ

Về tài chính, đây là ngày đẹp để thu lợi nhuận từ các dự án hợp tác. Chuyện tình cảm giữa bạn và đối phương cũng vô cùng hòa hợp và thấu hiểu.

Bọ Cạp và Nhân Mã: Gặt hái thành quả

Bọ Cạp: Vận trình mạnh mẽ, mọi thứ vận hành đúng kịch bản. Sự nỗ lực cả năm đã đến lúc hái quả ngọt với sự ghi nhận từ cấp trên. Các khoản đầu tư nhỏ bắt đầu sinh lời.

Nhân Mã: Đón ngày mới với tinh thần lữ hành đầy hưng phấn. Sự quyết đoán mang lại cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn. Thu nhập tăng vọt giúp bạn có một cái Tết sung túc và không gian tình yêu lãng mạn.

Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư: Những cung bậc cảm xúc

Ma Kết: Bạn có thể cảm thấy áp lực dồn nén, dễ rơi vào trạng thái tiêu cực. Lời khuyên là hãy nghỉ ngơi thực sự và chia sẻ nỗi lòng với người thân thay vì giữ kín.

Bảo Bình: Đang trải qua ngày Chủ Nhật tuyệt vời nhất. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến cơ hội kiếm tiền vàng ngọc. Năng lượng tích cực giúp bạn tỏa sáng và ghi điểm trong mắt người khác.

Song Ngư: Có phần nhạy cảm và dễ bị tác động. Bạn cần tin tưởng vào trực giác của mình hơn. Về tài chính, hãy cẩn thận kiểm tra kỹ các hóa đơn và giao dịch để tránh sai lầm không đáng có.