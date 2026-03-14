Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/3: Bạch Dương khởi sắc, Kim Ngưu tận hưởng sự bình ổn Khám phá dự báo tử vi ngày 15/3/2026 cho 12 cung hoàng đạo về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe, giúp bạn có kế hoạch hoàn hảo để tái tạo năng lượng cho ngày mới.

Ngày 15/3/2026 mang đến luồng năng lượng tích cực và tinh thần thoải mái cho hầu hết các cung hoàng đạo. Đây là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, sắp xếp lại suy nghĩ và thắt chặt các mối quan hệ tình cảm sau một tuần làm việc bận rộn. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn lạc quan cho cuộc sống.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Nguồn năng lượng tích cực

Bạch Dương đón nhận ngày mới với tinh thần khá thoải mái. Sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, hôm nay là lúc bạn nên nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới. Tình duyên của bạn khá ổn định; các cặp đôi có thể dành thời gian cho một buổi hẹn hò nhẹ nhàng để gắn kết hơn.

Bạch Dương có nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần lạc quan trong ngày 15/3.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Tìm thấy sự bình yên

Kim Ngưu có xu hướng muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cảm giác bình yên giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại các kế hoạch cá nhân. Trong tình yêu, sự thấu hiểu từ đối phương mang lại cho bạn cảm giác ấm áp. Hãy chú ý nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi tích tụ.

Song Tử (21/5 - 21/6): Cảm hứng kết nối mới

Ngày hôm nay mang lại cho Song Tử nhiều cảm hứng để giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đây là thời điểm tốt để gặp gỡ bạn bè hoặc thử nghiệm những trải nghiệm mới mẻ. Sức khỏe của bạn đang ở trạng thái tốt nhờ tinh thần lạc quan.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Chăm sóc không gian sống

Cự Giải trở nên nhạy cảm và sâu sắc hơn trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình và người thân. Việc chăm sóc không gian sống hoặc có những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp tâm trạng của bạn ổn định hơn.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Tái tạo năng lượng

Sư Tử sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần lạc quan. Sau một tuần bận rộn, đây là lúc bạn nên thư giãn trọn vẹn. Chuyện tình cảm tiến triển ấm áp, một buổi đi dạo hoặc cùng nhau bàn bạc về tương lai sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Kiểm soát kế hoạch hợp lý

Xử Nữ duy trì trạng thái bình ổn và tính cách cẩn thận đặc trưng. Bạn có khả năng kiểm soát mọi thứ một cách khoa học, từ công việc còn dang dở đến các kế hoạch cá nhân. Hãy dành buổi tối để thư giãn, tránh suy nghĩ quá nhiều gây căng thẳng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Cân bằng và hài hòa

Thiên Bình cảm thấy dễ chịu và muốn tận hưởng không khí nhẹ nhàng của ngày nghỉ. Các mối quan hệ tình cảm diễn ra hài hòa nhờ sự thấu hiểu. Bạn nên duy trì các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc thiền để giữ vững trạng thái tinh thần tốt nhất.

Thiên Bình nên ưu tiên các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe tinh thần.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Suy ngẫm về mục tiêu

Bọ Cạp dành thời gian để nhìn lại những sự kiện đã qua và hiểu rõ hơn về bản thân. Việc cần không gian riêng để tư duy là điều cần thiết lúc này. Về tình cảm, sự thẳng thắn giúp bạn và đối phương thấu hiểu nhau hơn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Khám phá điều mới mẻ

Nhân Mã tràn đầy năng lượng khám phá. Bạn có xu hướng tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc lên lịch cho những chuyến đi xa. Những cuộc gặp gỡ thú vị có thể mang lại cơ hội mới cho người độc thân.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Định hình kế hoạch dài hạn

Ma Kết tận hưởng ngày chủ nhật bình yên. Đây là cơ hội để một người có trách nhiệm như bạn định hình rõ hơn các mục tiêu dài hạn. Chuyện tình cảm êm đềm, mang lại sự tin tưởng và gắn bó sâu sắc.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Sáng tạo và cởi mở

Bảo Bình có nhiều cảm hứng sáng tạo và muốn thử sức với những kỹ năng mới. Tinh thần cởi mở giúp bạn kết nối tốt hơn với những người xung quanh. Hãy chú ý cân bằng giữa vui chơi và nghỉ ngơi để duy trì sức khỏe.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Lắng nghe và sẻ chia

Song Ngư thể hiện sự nhạy cảm và khả năng lắng nghe tuyệt vời. Bạn dễ dàng đồng cảm với cảm xúc của người khác, giúp các mối quan hệ trở nên bền chặt. Tuy nhiên, hãy chú ý bảo vệ năng lượng cá nhân, tránh để cảm xúc tiêu cực của người khác làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình.

Nhìn chung, ngày 15/3 là thời điểm để các cung hoàng đạo sống chậm lại và yêu thương bản thân nhiều hơn. Một tinh thần tích cực sẽ là chìa khóa để bạn khởi đầu tuần mới thành công.