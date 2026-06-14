Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/6: Bạch Dương hướng về gia đình, Kim Ngưu tỉnh táo Dự báo vận trình ngày 15/6/2026 cho 12 chòm sao về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe. Thông tin mang tính tham khảo giúp bạn chủ động hơn trong các quyết định hàng ngày.

Ngày 15/6/2026 mang đến luồng năng lượng từ các góc hợp của Mặt Trăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình cảm và sự nghiệp của các cung hoàng đạo. Dưới đây là những thông tin chi tiết giúp bạn tham khảo và có kế hoạch phù hợp cho ngày mới.

Vận trình chi tiết 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Bạch Dương có xu hướng hướng về gia đình và sẵn lòng hỗ trợ mọi người xung quanh. Trong sự nghiệp, bạn cần thay đổi góc nhìn nếu gặp bế tắc thay vì giữ nguyên quan điểm cũ để tìm ra hướng đi hiệu quả hơn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Ngày hôm nay giúp Kim Ngưu cân bằng cảm xúc tốt hơn nhờ góc tam hợp giữa Mặt Trăng và Điểm nút Bắc. Bạn đang duy trì sự tỉnh táo cần thiết để nhìn nhận thực tế công việc, đồng thời nên ưu tiên đơn giản hóa cuộc sống cá nhân.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Do ảnh hưởng của sao Hải Vương, Song Tử có thể gặp tình trạng mơ mộng quá mức và dễ chủ quan. Hãy cân nhắc trì hoãn các quyết định quan trọng cho đến khi đầu óc thực sự minh mẫn để tránh những sai sót không đáng có.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Khi Mặt Trăng đi vào chính cung, cảm xúc của Cự Giải có sự biến chuyển mạnh mẽ. Đây là thời điểm tốt để lắng nghe nội tâm và quan tâm đến sức khỏe. Sự hào phóng và nhạy bén giúp bạn dễ dàng nhận ra nhu cầu của người khác.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử nên giữ vững niềm tin vào con đường sự nghiệp hiện tại và loại bỏ những hoài nghi không cần thiết. Trong tình cảm, sự thấu hiểu từ đối phương sẽ mang lại cho bạn cảm giác an tâm và bình yên để vượt qua áp lực.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Nguồn năng lượng từ sao Hỏa khiến Xử Nữ trở nên bồn chồn hơn bình thường. Bạn nên tập trung vào giải pháp cho các vấn đề thay vì lo lắng. Một bước ngoặt quan trọng trong đời sống tình cảm có thể xuất hiện vào ngày hôm nay.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình dành nhiều thời gian để nhìn nhận lại bản chất các vấn đề và cách giao tiếp của bản thân. Đừng quá khắt khe với mình trong công việc; những sai lầm hiện tại chính là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cơ hội phía trước.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Cách nhìn nhận về các mối quan hệ của Bọ Cạp đang có nhiều thay đổi tích cực. Hãy giữ vững tinh thần trách nhiệm trong mọi việc và chủ động làm mới bản thân để tạo ra sức hút cá nhân mạnh mẽ hơn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã trở nên nổi bật và tự tin hơn trong các giao tiếp xã hội nhờ góc lục hợp giữa sao Kim và sao Thiên Vương. Dù có thể gặp một vài sự cản trở nhỏ từ môi trường xung quanh, sự kiên định sẽ giúp bạn tiến về phía trước.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Phong cách giao tiếp cuốn hút và khác biệt giúp Ma Kết mở ra nhiều cơ hội mới. Hãy tập trung toàn lực vào những mục tiêu lớn hơn đang chờ chinh phục thay vì mất thời gian cho những chi tiết nhỏ nhặt.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Mặt Trăng vuông góc với sao Thổ có thể khiến Bảo Bình cảm thấy áp lực về mặt cảm xúc. Trong công việc, bạn cần tỉnh táo để nhận diện những mối quan hệ thực sự chân thành và chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Cảm xúc thay đổi thất thường có thể khiến Song Ngư trở nên nóng nảy hoặc bốc đồng. Hãy học cách tiết chế sự quyết đoán, tránh ép buộc mọi việc theo ý mình và tôn trọng lựa chọn của người khác để duy trì sự cân bằng.

Lưu ý: Các thông tin dự báo trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực để chuẩn bị tốt nhất cho các kế hoạch cá nhân trong ngày.