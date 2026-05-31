Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/6/2026: Cơ hội đổi mới sự nghiệp và lưu ý sức khỏe Dự báo ngày 1/6/2026 cho thấy nhiều cung hoàng đạo như Bọ Cạp, Ma Kết có bước tiến công việc, trong khi Song Tử và Nhân Mã cần đặc biệt lưu ý về tài chính.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/6/2026 mang đến những thông điệp quan trọng về sự thấu hiểu bản thân và điều chỉnh nhịp sống. Các dự báo dưới đây giúp bạn có cái nhìn tổng quan về công danh, tình cảm và sức khỏe để chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới. Lưu ý, các thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Tập trung vào sự phát triển cá nhân

Bạch Dương có xu hướng thận trọng và thực tế hơn bình thường do sự thay đổi vị trí của Mặt Trăng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn nhìn nhận lại hành trình học hỏi của bản thân.

Về sự nghiệp, bạn nên mở lòng trải nghiệm thay vì tự giới hạn bản thân trong những định nghĩa cũ. Càng tích cực học hỏi, khả năng phát triển trong tương lai càng lớn.

Trong tình cảm, bạn bắt đầu tìm thấy sự bình yên từ bên trong, không còn phụ thuộc quá nhiều vào tác động ngoại cảnh. Về sức khỏe, chòm sao này cần nghiêm túc hơn với các kế hoạch luyện tập hoặc từ bỏ thói quen xấu.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Ưu tiên nghỉ ngơi và hồi phục

Ảnh hưởng từ sao Diêm Vương có thể khiến Kim Ngưu cảm thấy thiếu an toàn và dễ bị tác động bởi lời nói của người khác. Trong công việc, dù vẫn duy trì nhịp độ bình thường nhưng nội tâm bạn có thể đang trải qua giai đoạn mệt mỏi.

Lời khuyên cho Kim Ngưu là hãy dành thời gian chăm sóc bản thân. Việc tự nâng đỡ tinh thần vào lúc này quan trọng hơn là tìm kiếm sự thấu hiểu từ bên ngoài.

Song Tử (21/5 - 21/6): Cẩn trọng trong các giao dịch tài chính

Sự xáo trộn trong thói quen và cảm xúc có thể xảy ra với Song Tử do tác động của Mặt Trăng ngũ chiếu sao Mộc. Bạn cần đặc biệt cẩn trọng với các giao dịch mua bán, đầu tư hoặc dự định làm ăn chung trong ngày hôm nay.

Về sức khỏe, nhiều người có thể cần dừng công việc để nghỉ ngơi hoặc điều trị các triệu chứng mệt mỏi nhẹ. Hãy ưu tiên việc lắng nghe cơ thể mình.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Đối diện với cảm xúc thật

Góc bán vuông giữa sao Hỏa và Mặt Trăng tạo ra nguồn năng lượng bồn chồn. Trong sự nghiệp, bạn cần tỉnh táo để nhận diện các mối quan hệ xung quanh, tránh đặt niềm tin sai chỗ.

Về tình cảm, thay vì trốn chạy, hãy dũng cảm đối diện và chia sẻ cảm xúc của mình. Việc đầu tư cho sức khỏe vào thời điểm này cũng là một quyết định đúng đắn.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Gắn kết các mối quan hệ thân thiết

Mặt Trăng tạo góc vuông với tiểu hành tinh Juno thúc đẩy Sư Tử quan tâm hơn đến người đồng hành của mình. Trong công việc, hãy trân trọng những gì đang có và thể hiện năng lực một cách rõ ràng nhất.

Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến hệ xương khớp. Tránh ngồi một chỗ quá lâu và nên dành thời gian vận động nhẹ nhàng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Thời điểm để chữa lành

Nhờ góc tam hợp giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Chiron, Xử Nữ có cơ hội vượt qua những bất an trong quá khứ. Một cơ hội hợp tác hoặc hướng đi mới trong sự nghiệp có thể xuất hiện, dù ban đầu có thể khiến bạn lo lắng.

Ngày này rất phù hợp cho các hoạt động như thiền, yoga và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh để tái tạo năng lượng.

Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thẳng thắn bày tỏ quan điểm

Mặt Trăng đối góc sao Thủy khiến Thiên Bình gặp đôi chút khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc chân thật. Tuy nhiên, vũ trụ vẫn đang trao cho bạn cơ hội để thực hiện những bước tiến táo bạo trong sự nghiệp thông qua các cuộc trò chuyện thẳng thắn.

Trong tình cảm, bạn có thể đang mong muốn một điểm tựa tinh thần vững chắc. Về sức khỏe, hãy chú ý đến các thông tin bổ ích từ những người xung quanh.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bứt phá trong sự nghiệp

Trong khi chuyện tình cảm có thể gặp đôi chút xáo trộn, sự nghiệp của Bọ Cạp lại đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bạn có cơ hội khẳng định năng lực vượt trội và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Lời khuyên sức khỏe cho bạn là ưu tiên niềm vui tinh thần và đảm bảo ngủ đủ giấc để duy trì trạng thái tốt nhất.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Kiểm soát chi tiêu và năng lượng

Ảnh hưởng của sao Kim khiến Nhân Mã dễ chi tiêu quá mức cho các nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Trong công việc, bạn nên tập trung vào một mục tiêu tài chính duy nhất thay vì phân tán sức lực vào nhiều việc cùng lúc.

Về sức khỏe, thay vì các buổi tiệc tùng vô bổ, hãy đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc chăm sóc cơ thể một cách khoa học.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Khẳng định uy tín trong công việc

Ma Kết thể hiện hình ảnh một người làm ăn uy tín và chắc chắn. Dù có những thay đổi về vị trí công tác hay môi trường làm việc, kết quả cuối cùng vẫn mang lại lợi ích cho bạn.

Về tình cảm, hãy trân trọng những phước lành hiện tại và dành năng lượng cho đúng người. Bạn có thể cần không gian riêng để hồi phục năng lượng vào cuối ngày.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Lắng nghe trực giác

Bảo Bình có thể cảm thấy mâu thuẫn giữa nhu cầu an toàn và khát vọng tự do. Trong giai đoạn này, trực giác của bạn hoạt động rất mạnh mẽ, hãy tin vào những cảm nhận tâm linh của bản thân khi đưa ra quyết định.

Về sức khỏe, cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn để tránh thương tích ở tay chân.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Cân bằng thăng trầm cảm xúc

Song Ngư có thể trải qua một ngày với tâm trạng thay đổi đột ngột. Hãy sử dụng trực giác nhạy bén để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc và mục tiêu cá nhân.

Sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu. Bạn nên dành thời gian đi dạo, xem phim hoặc thiền định để giúp đầu óc thư giãn, thoát khỏi những áp lực thường nhật.