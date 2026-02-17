Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/2/2026: Bạch Dương rực rỡ, Bảo Bình thu hút mọi ánh nhìn Dự báo vận trình Mùng 2 Tết cho thấy sự khởi sắc trong tình cảm của Bạch Dương và Song Tử, trong khi Kim Ngưu cùng Bọ Cạp cần lưu ý các vấn đề về chi tiêu.

Ngày 18/2/2026 (tức Mùng 2 Tết Nguyên đán), vận trình của 12 cung hoàng đạo ghi nhận nhiều mảng màu đối lập. Đây là thời điểm lý tưởng để các chòm sao tận hưởng không khí lễ hội, tuy nhiên việc cân bằng giữa cái tôi cá nhân và các mối quan hệ gia đình là chìa khóa để giữ vững năng lượng tích cực. Lưu ý, các thông tin dự báo dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Bạch Dương: Khởi đầu đầy hy vọng

Ngày Mùng 2 Tết mang đến cho Bạch Dương nguồn năng lượng dồi dào, giúp bạn đối mặt với mọi tình huống bằng sự tự tin. Mọi việc trong gia đình và xã hội đều diễn ra suôn sẻ, các kế hoạch du xuân đều đi đúng hướng.

Tài chính: Sau thời gian cân nhắc, bạn có thể quyết định chi tiền cho món đồ yêu thích từ lâu. Sự hài lòng về vật chất giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. Tình cảm: Vận trình vô cùng khởi sắc, người độc thân có cơ hội gặp được mối nhân duyên lãng mạn trong các cuộc tụ họp đầu năm.

Kim Ngưu: Thử thách trong việc kết nối

Kim Ngưu ngày hôm nay cần học cách cân bằng giữa cá tính riêng và kỳ vọng của gia đình. Việc tham gia quá nhiều hoạt động ngoại giao có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và áp lực do khả năng tiếp thu thông tin nhanh không phải là thế mạnh lúc này.

Tài chính: Hãy đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến. Sự bốc đồng dễ dẫn đến rủi ro bị lừa đảo hoặc mua phải hàng kém chất lượng. Tình cảm: Kỹ năng giao tiếp thiếu hụt dễ dẫn đến hiểu lầm, bạn nên học cách lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn.

Song Tử: Bậc thầy giao tiếp

Sự linh hoạt và thông minh giúp Song Tử trở thành tâm điểm của các cuộc vui. Lời nói duyên dáng giúp bạn dễ dàng nhận được sự đồng thuận từ họ hàng và khách khứa.

Tài chính: Bạn có thể nhận được những phong bao lì xì lớn hoặc lợi ích vật chất bất ngờ. Tình cảm: Năng lượng sáng tạo dồi dào giúp bạn lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò ấn tượng, làm sâu sắc thêm tình cảm đôi lứa.

Cự Giải: Hướng về gia đình

Một ngày ấm áp khi Cự Giải tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc người thân. Các hoạt động đoàn tụ gia đình sẽ mang lại ý nghĩa lớn cho bạn trong ngày Mùng 2 Tết.

Tài chính: Dù chi tiêu cho Tết khá nhiều, các nguồn thu khác vẫn giúp bạn duy trì được sự ổn định. Tình cảm: Đây là lúc các cặp đôi có những thảo luận nghiêm túc về tương lai và kế hoạch xây dựng cuộc sống mới ổn định hơn.

Sư Tử: Bản lĩnh giải quyết vấn đề

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Sư Tử xử lý êm đẹp các vấn đề phát sinh trong gia đình. Tuy nhiên, việc hợp tác nhóm trong các hoạt động chung có thể khiến bạn chưa thực sự thoải mái.

Tài chính: Cần lên kế hoạch chi tiết cho việc tiêu xài, tránh sự hào phóng quá đà làm mất kiểm soát ngân sách. Tình cảm: Đây là thời điểm vàng để hòa giải các bất đồng trước đó. Sự chủ động từ phía bạn sẽ giúp xoa dịu mọi tổn thương.

Xử Nữ: Chấp nhận sự thay đổi

Xử Nữ nên học cách tìm kiếm niềm vui từ những thay đổi nhỏ thay vì kỳ vọng vào những điều quá thực tế. Việc thay đổi kiểu tóc hoặc trang phục có thể giúp bạn làm mới tâm trạng.

Tài chính: Đừng quá sa đà vào việc tính toán các khoản nhỏ lẻ mà bỏ lỡ tầm nhìn dài hạn cho các dự án lớn trong năm mới. Tình cảm: Sự chân thành sẽ là thỏi nam châm thu hút người khác phái nếu bạn chịu mở lòng tham gia các cuộc gặp gỡ.

Thiên Bình: Giữ vững nhịp điệu

Thiên Bình cảm thấy tự tin khi nắm bắt được tiến độ các vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, sự mời gọi từ bạn bè có thể khiến bạn nảy sinh tâm lý lười biếng với các nhiệm vụ lớn.

Tình cảm: Bạn nhận ra rằng việc duy trì tình yêu đòi hỏi sự vun đắp tinh tế. Hãy dành thời gian quan tâm đến đối phương thay vì quá mải mê với các thú vui ngày Tết.

Bọ Cạp: Cần sự bình tĩnh

Bọ Cạp có thể phải đối mặt với những quyết định hóc búa. Tâm thế cảnh giác với công việc dù đang trong kỳ nghỉ khiến bạn khó có được sự thư giãn trọn vẹn.

Tài chính: Ngân sách đang có dấu hiệu cạn kiệt do các khoản chi phát sinh. Cần kiềm chế mong muốn mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Tình cảm: Nếu cần không gian riêng, hãy giải thích rõ với người yêu để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Nhân Mã: Nhiệt huyết và năng nổ

Sự nhiệt tình của Nhân Mã làm cho không khí gia đình trở nên sôi nổi. Đây là lúc bạn thích nghi tốt với những quy tắc hoặc môi trường mới chuẩn bị cho công việc sắp tới.

Tài chính: Xu hướng chi tiêu phung phí vào các trò chơi hoặc lì xì quá tay có thể khiến ví tiền vơi đi nhanh chóng. Tình cảm: Dù có tranh cãi nhỏ về lịch trình, hãy giữ liên lạc và bình tĩnh đối thoại để tháo gỡ mâu thuẫn.

Ma Kết: Học cách chia sẻ

Ma Kết nên mở lòng hơn với những người xung quanh để giảm bớt gánh nặng tâm lý. Sự chăm chỉ thầm lặng của bạn trong việc lo toan cho gia đình sẽ sớm được mọi người ghi nhận.

Tài chính: Tránh bị cám dỗ bởi các món đồ xa xỉ nhất thời để duy trì trạng thái ổn định cho tài khoản cá nhân. Tình cảm: Những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp thu hẹp khoảng cách và xây dựng niềm tin vững chắc với người bạn đời.

Bảo Bình: Ngôi sao của sự kiện

Khả năng ngoại giao giúp Bảo Bình thu hút mọi ánh nhìn. Bạn là người tạo ra bầu không khí vui vẻ và tiếng cười cho những nơi mình đi qua.

Tài chính: May mắn có sự hậu thuẫn và hỗ trợ quản lý tiền bạc từ gia đình, bạn không cần quá lo lắng về vấn đề chi tiêu. Tình cảm: Không khí hội hè là chất xúc tác hoàn hảo giúp bạn khởi đầu những mối lương duyên đầy hứa hẹn.

Song Ngư: Quản trị cảm xúc

Song Ngư cần học cách buông bỏ những nỗi buồn cũ để hướng về tương lai. Đừng ôm đồm quá nhiều việc, hãy để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi thực sự.

Tài chính: Cần đánh giá lại thói quen quản lý dòng tiền để tránh rủi ro trong năm 2026. Tình cảm: Sự ủng hộ và thấu hiểu từ đối phương chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho bạn vào thời điểm này.