Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/3/2026: Bạch Dương đón lộc, Bảo Bình hanh thông Dự báo tử vi ngày 18/3/2026 cho thấy Bạch Dương và Bảo Bình có vận trình tài chính khởi sắc, trong khi Xử Nữ và Bọ Cạp cần chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói.

Vận trình tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/3/2026 mang đến nhiều biến động thú vị trong công danh, tình cảm và tài lộc. Đây là thời điểm để các chòm sao nhìn nhận lại bản thân và nắm bắt những cơ hội mới. Lưu ý, các thông tin dự báo chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Bạch Dương: Tài lộc khởi sắc từ nghề tay trái

Bạch Dương có thể đối mặt với một số trục trặc nhỏ trong công việc, nhưng không đáng lo ngại. Nếu giữ vững sự tập trung và phát huy tối đa năng lực, bạn hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa các nhiệm vụ khó khăn. Những thử thách chuyên môn cao sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của bạn.

Về tài chính, người làm công ăn lương có cơ hội gia tăng thu nhập từ các việc ngoài giờ. Dù bận rộn nhưng nguồn thu này giúp chi tiêu thoải mái hơn. Về tình cảm, vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân dễ dàng gặp được đối tượng ưng ý. Đừng ngần ngại bày tỏ sự chân thành để ghi điểm trong mắt đối phương.

Kim Ngưu, Song Tử: Thuận lợi trong kinh doanh và tài chính

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Đây là thời điểm vàng để thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Khả năng thành công cao giúp Kim Ngưu có thể nhận được tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, ngày này cũng thuận lợi cho việc thay đổi môi trường sống hoặc sắm sửa thiết bị mới trong gia đình.

Song Tử (21/5 - 21/6): Nhờ quý nhân hỗ trợ, con đường tài chính của Song Tử trở nên rộng mở. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có dấu hiệu bất ổn do tâm trạng thay đổi thất thường. Bạn cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn để tránh gây áp lực lên người thân thiết.

Cự Giải, Sư Tử: Chú ý hiệu suất công việc và sự cân bằng

Cự Giải (22/6 - 22/7): Cần nghiêm túc nhìn nhận lại thái độ làm việc. Sự lười biếng có thể khiến bạn đánh mất vị trí hiện tại. Trong tình cảm, sự thiếu tin tưởng đang gây căng thẳng, cần chủ động đối thoại để xóa bỏ hiểu lầm.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử tràn đầy năng lượng và tự tin. Nhờ sự nhạy bén và hỗ trợ từ quý nhân, mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để duy trì hiệu suất lâu dài.

Xử Nữ, Thiên Bình: Thách thức giao tiếp và sự kiên định

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Cần đặc biệt cẩn trọng trong lời nói để tránh thị phi và tiểu nhân lợi dụng. Dù kế hoạch tiến triển ổn định, Xử Nữ vẫn nên đề phòng những rắc rối phát sinh ngoài dự kiến.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Sự kiên định giúp Thiên Bình đạt được mục tiêu đề ra. Bạn hiểu rõ điểm mạnh của bản thân và tận dụng linh hoạt trong xử lý tình huống.

Về tình cảm, các cặp đôi Thiên Bình có cơ hội hóa giải mâu thuẫn cũ, quay lại thời kỳ ngọt ngào. Người độc thân nên mở lòng hơn với những cơ hội mới.

Bọ Cạp, Nhân Mã: Kiên nhẫn và mở rộng nhân duyên

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Vận trình gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi sự nhẫn nại cao. Không nên tham vọng mở rộng quy mô lớn trong thời điểm này. Hãy ưu tiên chăm sóc gia đình và tránh các cuộc tranh cãi vô bổ.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Đón nhận nhiều tin vui về nhân duyên và cơ hội hợp tác kinh doanh. Tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ từ quý nhân giúp Nhân Mã có một ngày tràn đầy hứng khởi.

Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư: Tự tin và kiểm soát cảm xúc

Ma Kết (22/12 - 19/1): Nên tin tưởng vào chính mình thay vì nghe theo lời khuyên từ bên ngoài. Đây không phải thời điểm tốt cho các hoạt động nhóm, hãy ưu tiên làm việc độc lập để bảo vệ thành quả cá nhân.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Vận trình hanh thông, làm việc gì cũng dễ dàng đạt kết quả như ý nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp. Tài chính khởi sắc giúp Bảo Bình thoải mái hơn trong chi tiêu.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Cần tránh những quyết định nóng vội do cảm xúc chi phối. Về tài chính, hãy tính toán chi tiêu hợp lý để tránh thiếu hụt. Một chút thay đổi trong không gian hẹn hò sẽ giúp tình cảm thêm gắn bó.

Bảng tóm tắt vận trình ngày 18/3/2026