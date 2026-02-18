Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/2/2026: Bạch Dương đón cơ hội, Kim Ngưu cần nghỉ ngơi Dự báo tử vi ngày 19/2/2026 cho thấy sự nghiệp của Bạch Dương và Nhân Mã có nhiều khởi sắc, trong khi Kim Ngưu và Thiên Bình cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/2/2026 là bản tin dự báo tham khảo về vận trình công danh, tình duyên và sức khỏe của các chòm sao. Thông tin được tổng hợp giúp bạn có thêm góc nhìn khách quan để sắp xếp kế hoạch ngày mới một cách hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Mặt trăng thúc đẩy tính độc lập và khát khao trải nghiệm mới. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khai bút hoặc mở hàng đầu năm, hứa hẹn mang lại những quyết định sáng suốt trong công việc. Về tình cảm, bạn có cơ hội khởi đầu một mối quan hệ mới đầy ngọt ngào.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Góc trùng giữa sao Thổ và Mặt trăng có thể mang lại những xáo trộn về cảm xúc hoặc sức khỏe. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc vất vả, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. Sự bình tĩnh sẽ giúp bạn giải quyết mọi sai sót nếu có.

Ảnh minh họa vận trình của 12 cung hoàng đạo.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Sự tác động của sao Hải Vương mang lại những thay đổi tích cực về tinh thần. Đây là dịp tốt để cầu may mắn cho sự nghiệp và gia đình. Trong các buổi tiệc tùng, hãy chú ý ăn lót dạ trước khi sử dụng đồ uống có cồn để bảo vệ sức khỏe.

Cự Giải, Sư Tử và Xử Nữ

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Góc lục hợp với sao Thiên Vương mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị. Bạn đang ở trạng thái tỉnh táo, không còn bị cuốn sâu vào các cảm xúc tiêu cực. Hãy duy trì ranh giới trong các mối quan hệ để tránh mệt mỏi vì cho đi quá nhiều.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tâm trạng có thể đôi chút chán nản do ảnh hưởng của sao Thổ. Trong công việc, hãy giữ phong thái chuyên nghiệp và cẩn thận với các loại giấy tờ nếu làm kinh doanh. Tránh bê vác nặng để phòng ngừa chấn thương.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Bạn gây ấn tượng tại nơi làm việc nhờ khả năng làm việc thực tế và tỉ mỉ. Những cảm xúc dịu dàng giúp bạn dễ dàng kết nối với mọi người xung quanh. Việc duy trì các thói quen tốt trong sinh hoạt sẽ giúp cải thiện sức khỏe đáng kể.

Thiên Bình, Bọ Cạp và Nhân Mã

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Do sao Hải Vương quá cảnh, bạn trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Khuyến nghị không nên đưa ra các quyết định lớn trong ngày này. Nếu cảm thấy lo lắng, hãy chia sẻ với người thân tín để giải tỏa áp lực tinh thần.

Thiên Bình nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Tài chính có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt, đòi hỏi bạn phải sử dụng lý trí nhiều hơn cảm xúc khi ra quyết định. Đây là giai đoạn bạn nhìn nhận mọi việc sáng suốt hơn, mở ra hướng đi tích cực cho chuyện tình cảm.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhiều cơ hội mới xuất hiện liên quan đến công việc hoặc dự án cũ. Nếu quyết đoán, dòng tiền sẽ có xu hướng mở ra tích cực hơn. Hãy giữ bình tĩnh trong các cuộc đối thoại để tạo dựng sự kết nối bền vững.

Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Bạn quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định và an toàn lâu dài. Trong tình cảm, nên nhường nhịn để tránh những tranh luận không đáng có. Về dinh dưỡng, bạn nên hạn chế đồ chiên rán và nước ngọt.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Tâm trí hoạt động tích cực với nhiều ý tưởng sáng tạo cho những ngày làm việc đầu năm. Năng lượng hồi phục giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau giai đoạn mệt mỏi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu kế hoạch giảm cân hoặc ăn kiêng.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Bạn mang tâm trạng háo hức và dễ lay động bởi những điều tích cực xung quanh. Việc giúp đỡ người khác sẽ mang lại niềm vui cho bạn trong ngày này. Đừng quên chăm sóc làn da và đôi môi trong điều kiện thời tiết hiện tại.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 cung hoàng đạo chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.