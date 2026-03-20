Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/3/2026: Bạch Dương tỏa sáng, Bảo Bình cần tỉnh táo Dự báo tử vi ngày 21/3/2026 cho thấy nhiều cơ hội bứt phá trong sự nghiệp của Bạch Dương và Song Ngư, trong khi Bảo Bình và Xử Nữ cần chú ý cân bằng cảm xúc.

Ngày 21/3/2026 mang đến những năng lượng trái chiều cho 12 chòm sao dưới tác động của các góc hợp giữa Mặt Trăng, sao Hỏa và sao Thổ. Đây là thời điểm lý tưởng để một số cung hoàng đạo củng cố sự nghiệp, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng trong giao tiếp để tránh xung đột không đáng có. Lưu ý, các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Nỗ lực được ghi nhận

Bạch Dương bắt đầu ngày mới với bầu không khí ấm cúng và thoải mái nhờ sự tác động tích cực từ Mặt Trăng. Trong công việc, cấp trên đang theo dõi sát sao tiến độ và sự tận tâm của bạn. Đây là cơ hội để khẳng định khả năng lãnh đạo.

Về tình cảm, bạn thể hiện sự thấu hiểu và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Tuy nhiên, cần lưu ý sức khỏe đường hô hấp khi làm việc trong môi trường bụi bẩn hoặc thời tiết thay đổi.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Tập trung vào gia đình

Dưới sự quá cảnh của Mặt Trăng, Kim Ngưu có xu hướng kiên định với mục tiêu cá nhân. Sự nghiệp sẽ tiến triển tốt nếu bạn biết cách xả stress và yêu thương bản thân nhiều hơn. Buổi tối là thời gian lý tưởng cho những khoảnh khắc lãng mạn hoặc hoạt động gắn kết cùng người thân.

Song Tử (21/5 - 21/6): Giải pháp sáng tạo

Dù có thể dễ nổi cáu do tác động từ góc 45 độ giữa Mặt Trăng và sao Hỏa, Song Tử lại sở hữu tư duy đột phá. Bạn có thể đưa ra giải pháp sáng tạo cho những vấn đề hóc búa tại nơi làm việc. Lời khuyên cho bạn là hãy nhìn về tương lai thay vì day dứt về quá khứ.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Kiên định với nguyên tắc

Cự Giải trở nên nhạy cảm và thấu hiểu hơn trong ngày này. Khả năng tư duy khác biệt giúp bạn sắp xếp công việc hiệu quả, tạo tiền đề cho việc thăng tiến. Bạn nên dành không gian riêng để thư giãn tâm hồn bằng âm nhạc hoặc những món ăn yêu thích.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Thận trọng trong quyết định

Sư Tử có thể gặp đôi chút xáo trộn tạm thời tại nơi làm việc. Bạn được khuyến nghị không nên đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc nhất thời. Hãy dành thời gian buổi tối để gắn kết với gia đình nhằm lấy lại sự cân bằng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Tư duy mạch lạc

Dù có thể xuất hiện những cơn nóng nảy do tác động của sao Diêm Vương, Xử Nữ vẫn giữ được sự thực tế trong học tập và công việc. Hãy tin vào trực giác của mình. Nếu cảm thấy cơ thể không ổn định, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe sớm.

Thiên Bình (23/9 - 23/10): Năng động trong giao tiếp

Góc lục hợp giúp Thiên Bình trở nên hoạt ngôn và năng động hơn. Tuy nhiên, hãy chú ý đến hành động và lời nói để tránh những sự cố nhỏ trong các mối quan hệ xã hội. Sức khỏe tim mạch và huyết áp là những vấn đề cần được lưu tâm trong ngày hôm nay.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Năng lượng dồi dào

Sự hòa hợp giữa trái tim và lý trí giúp Bọ Cạp đưa ra những chiến lược mới mẻ trong sự nghiệp. Bạn nên cởi mở hơn khi giao lưu với mọi người xung quanh. Dù bận rộn, hãy dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, tránh tình trạng kiệt sức.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Biến động cảm xúc

Nhân Mã có thể trải qua những diễn biến bất ngờ trong đời sống cá nhân hoặc gia đình. Trong công việc, cần đối mặt trực diện với các vấn đề tồn đọng thay vì chỉ lạc quan thái quá. Hãy làm chủ cảm xúc để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Thời điểm thay đổi

Đây là thời điểm thích hợp nếu Ma Kết đang có ý định thay đổi công việc. Bạn sẽ trở nên lý trí hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Hãy chú ý bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng để cải thiện tính khí thất thường.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Cần sự trợ giúp

Dưới ảnh hưởng của sao Hải Vương, Bảo Bình dễ rơi vào trạng thái nhầm lẫn hoặc bất an. Nếu áp lực công việc quá tải, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người tin tưởng. Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Bùng nổ sáng tạo

Song Ngư sẽ tỏa sáng rực rỡ với những ý tưởng đột phá. Bạn biết rõ mục tiêu của mình và hành động quyết đoán để đạt được kết quả. Hãy gạt bỏ lỗi lầm trong quá khứ và tích cực vận động để giảm căng thẳng hiệu quả.