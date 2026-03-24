Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/3/2026: Sư Tử tỏa sáng, Bạch Dương chủ động Dự báo tử vi ngày 25/3 cho thấy Sư Tử khẳng định bản lĩnh lãnh đạo, Bạch Dương đón nhận năng lượng tích cực để bứt phá. Bảo Bình gặp vận may tài chính trong khi Thiên Bình cần quyết đoán hơn.

Ngày 25/3/2026 mang đến luồng năng lượng đổi mới cho 12 cung hoàng đạo. Trong khi một số chòm sao như Sư Tử và Bạch Dương có cơ hội khẳng định vị thế, các cung hoàng đạo khác như Thiên Bình hay Cự Giải cần chú ý hơn đến việc cân bằng cảm xúc và đưa ra quyết định dứt khoát. Thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm cho kế hoạch ngày mới.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Quyết đoán và chủ động

Bạch Dương đón nhận nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn trở nên quyết đoán hơn trong mọi tình huống. Đây là thời điểm lý tưởng để triển khai các kế hoạch đã ấp ủ hoặc bắt đầu những dự án mới đòi hỏi sự khẳng định năng lực cá nhân.

Tình duyên: Người độc thân dễ thu hút đối phương nhờ sự tự tin. Tuy nhiên, bạn nên kiên nhẫn tìm hiểu, tránh vội vàng tiến tới mối quan hệ khi chưa thực sự hiểu rõ đối phương. Sức khỏe: Thể lực tốt nhưng cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya do áp lực công việc.

Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải: Sự ổn định và linh hoạt

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Duy trì phong độ làm việc ổn định và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, bạn có thể gặp chút khó khăn khi phải thích ứng với những thay đổi bất ngờ. Về tình cảm, hãy chủ động tạo bất ngờ để làm mới mối quan hệ.

Song Tử (21/5 - 21/6): Một ngày tràn đầy ý tưởng sáng tạo và khả năng thích nghi linh hoạt. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung có thể khiến bạn rơi vào tình trạng dở dang. Nên ưu tiên hoàn thành dứt điểm từng nhiệm vụ quan trọng.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Xu hướng sống nội tâm và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Trực giác nhạy bén sẽ dẫn lối cho bạn nếu biết giữ bình tĩnh. Cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống và giấc ngủ để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Tâm điểm của sự chú ý

Sư Tử thực sự tỏa sáng nhờ sự tự tin và khả năng lãnh đạo nổi bật. Bạn dễ dàng trở thành trung tâm của tập thể, đặc biệt trong các hoạt động chuyên môn. Đây là cơ hội tốt để đề xuất ý tưởng mới hoặc dẫn dắt các dự án quan trọng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chuyển biến tích cực, sự gắn kết và thấu hiểu giữa các cặp đôi tăng cao. Sức khỏe: Cần lưu ý các vấn đề tim mạch và huyết áp, tránh làm việc cường độ quá cao gây căng thẳng kéo dài.

Xử Nữ và Thiên Bình: Cẩn trọng trong từng lựa chọn

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Làm việc hiệu quả nhờ sự tỉ mỉ và khả năng phân tích tốt. Tuy nhiên, tính cầu toàn có thể gây áp lực không cần thiết cho bản thân và đồng nghiệp. Hãy học cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Bạn có xu hướng do dự trước các lựa chọn quan trọng. Việc cân nhắc quá lâu có thể khiến cơ hội trôi qua mất. Hãy tin tưởng vào trực giác và quyết đoán hơn.

Tình duyên: Có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là sự hòa hợp trong các mối quan hệ xã hội. Sức khỏe: Nên tham gia các hoạt động thư giãn như yoga hoặc thiền để giảm bớt căng thẳng.

Bọ Cạp, Nhân Mã và Ma Kết: Nỗ lực và thành quả

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Thể hiện ý chí mạnh mẽ, không ngại đối mặt khó khăn. Tuy nhiên, cần kiểm soát cảm xúc để tránh các xung đột không đáng có tại nơi làm việc hoặc trong tình cảm.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tràn đầy tinh thần khám phá và sẵn sàng thử sức với điều mới. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần xác định rõ mục tiêu cốt lõi thay vì bị phân tán bởi quá nhiều dự định.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Một ngày làm việc trách nhiệm và kiên trì. Dù bận rộn, hãy dành thời gian chia sẻ cảm xúc với người thân hoặc bạn bè để nhận được sự đồng hành cần thiết. Lưu ý các vấn đề về xương khớp đối với người làm việc văn phòng.

Bảo Bình và Song Ngư: Vận trình hanh thông

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Vận trình trở nên hanh thông, làm việc gì cũng dễ đạt kết quả như ý nhờ sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Đặc biệt, vận may tài chính có dấu hiệu tăng trưởng, mang lại nguồn thu xứng đáng với công sức bỏ ra.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Trực giác và khả năng sáng tạo vượt trội giúp bạn thích nghi nhanh với mọi thay đổi. Chuyện tình cảm lãng mạn mang đến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Hãy duy trì tinh thần tích cực để cân bằng năng lượng trong ngày.