Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/6: Bạch Dương khởi sắc, Cự Giải vượng tài lộc Dự báo tử vi ngày 2/6/2026 cho thấy nhiều cơ hội bứt phá trong sự nghiệp của Bạch Dương và Ma Kết, trong khi Cự Giải đón nhận những tín hiệu tích cực về tài chính.

Ngày 2/6/2026 mang đến luồng năng lượng mới cho 12 chòm sao với nhiều chuyển biến đáng chú ý trong công việc và các mối quan hệ. Những thông tin dự báo dưới đây mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn để tối ưu hóa kế hoạch cá nhân.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Sự nghiệp thăng hoa

Công việc của Bạch Dương diễn ra thuận lợi nhờ khả năng phát huy tối đa thế mạnh cá nhân. Tinh thần lạc quan của bạn không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ mà còn truyền cảm hứng tích cực cho những người xung quanh.

Tài chính: Ở mức ổn định, nên ưu tiên các khoản chi thiết yếu.

Sức khỏe: Khá tốt, tuy nhiên cần duy trì chế độ nghỉ ngơi điều độ.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Cần sự quyết đoán

Sự nghiệp của Kim Ngưu đang đứng trước ngưỡng cửa bứt phá lớn. Đây là thời điểm bạn cần hành động mạnh mẽ để định hình hướng đi tương lai. Về tình cảm, mối quan hệ có dấu hiệu nguội lạnh, cần thêm sự quan tâm từ cả hai phía.

Song Tử (21/5 - 21/6): Chú trọng sức khỏe

Vận trình công việc chưa có nhiều đột phá rõ rệt. Song Tử có thể gặp gỡ những người bạn mới thú vị, nhưng hãy cẩn trọng để không bị quá tải. Áp lực từ các mối quan hệ có thể khiến bạn mệt mỏi, cần dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Điểm sáng tài chính

Dù đảm đương nhiều trọng trách, Cự Giải vẫn xử lý công việc một cách mượt mà. Nhờ thói quen tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch, bạn đang sở hữu một nguồn tài chính ổn định và dư dả.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Tinh thần trách nhiệm cao

Áp lực công việc khá lớn do bản tính cầu toàn và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, sức khỏe ổn định và năng lượng dồi dào sẽ giúp bạn vượt qua các thách thức một cách hiệu quả.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Cần sự kết nối

Xử Nữ nên dành thời gian tương tác nhiều hơn với đồng nghiệp để cải thiện môi trường làm việc. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, một chuyến đi bộ ngắn vào buổi tối sẽ là giải pháp hữu hiệu cho bạn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Duy trì sự cân bằng

Công việc tiến triển ổn định, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng trong các quyết định đầu tư hoặc cho vay để bảo toàn nguồn vốn của mình.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thành quả xứng đáng

Những nỗ lực bền bỉ trong thời gian qua bắt đầu mang lại quả ngọt. Sự nghiệp của Bọ Cạp đang đi đúng lộ trình đề ra. Lưu ý quản lý cảm xúc để tránh những căng thẳng không đáng có.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Ghi điểm với cấp trên

Thái độ làm việc nghiêm túc giúp Nhân Mã nhận được sự tín nhiệm lớn. Mặc dù chuyện tình cảm còn đôi chút vướng mắc, nhưng tài chính ổn định giúp bạn yên tâm tập trung vào sự nghiệp.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Năng lực được khẳng định

Ma Kết đang ở giai đoạn phát huy tốt nhất năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, tranh cãi trong tình cảm có thể nảy sinh nếu cái tôi của cả hai quá lớn. Hãy học cách nhún nhường để giữ gìn hạnh phúc.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Tài chính dồi dào

Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp giúp Bảo Bình hoàn thành công việc một cách thông minh và nhanh chóng. Đây là ngày bạn cảm nhận rõ rệt niềm vui từ những thành quả tài chính đã đạt được.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Nhận lời khen ngợi

Kết quả công việc ấn tượng giúp Song Ngư nhận được nhiều lời khen từ cấp trên. Dù bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian quan tâm đến nửa kia để tránh cảm giác xa cách trong tình yêu.