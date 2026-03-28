Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/3: Bạch Dương khởi sắc, Thiên Bình cần thận trọng Dự báo tử vi ngày 29/3/2026 cho thấy vận trình đa dạng của các chòm sao. Trong khi Bạch Dương và Cự Giải đón nhận tin vui tài chính, Thiên Bình và Song Tử cần lưu ý các thử thách.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/3/2026 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình sự nghiệp, tài lộc và tình cảm. Đây là những thông tin tham khảo giúp bạn có kế hoạch chủ động và năng lượng tích cực cho ngày mới.

Nhóm cung hoàng đạo nhiều năng lượng: Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Ngày này mang lại nguồn năng lượng thực tế. Dù là ngày nghỉ, sự nghiệp của bạn vẫn tiến triển thuận lợi. Đáng chú ý, phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc với khả năng nhận được khoản thu nhập bất ngờ từ công việc phụ. Tình cảm ấm áp nhờ sự bao dung từ hai phía.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải đón nhận ngày Chủ Nhật với tâm thế phấn chấn. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, cho phép bạn mạnh dạn đưa ra các quyết định quan trọng. Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu mang lại lợi nhuận ổn định. Trong tình cảm, sự khoan dung sẽ giúp mối quan hệ bền vững hơn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Vận may của Xử Nữ đang trên đà khởi sắc rực rỡ. Sự tận tâm giúp bạn nhận được nhiều lời khen ngợi. Tài chính ổn định và có sự tăng trưởng nhẹ, trong khi chuyện tình cảm đang ở giai đoạn ngọt ngào, ít xảy ra bất hòa.

Nhóm cung hoàng đạo cần nỗ lực và tập trung: Kim Ngưu, Bọ Cạp, Ma Kết

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Mọi việc không hoàn toàn dễ dàng, đòi hỏi Kim Ngưu phải nỗ lực hết mình. Đây là thời điểm vàng để biến ý tưởng thành hiện thực.

Về tài chính, bạn nên duy trì sự đều đặn và tránh các lời mời đầu tư mạo hiểm. Chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực nhờ sự chủ động từ cả hai phía.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bạn cần tập trung cao độ và loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng. Trong công việc, hãy tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm trước khi quyết định.

Tài chính có thể thu lợi từ những dự án nhỏ. Tuy nhiên, phương diện tình cảm có thể gặp xung đột về quan điểm sống, cần học cách chấp nhận sự khác biệt.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Vận trình Ma Kết có nhiều điểm sáng, mang lại sự tự tin. Sự nghiệp đòi hỏi tính chiến lược, không nên tiết lộ hết kế hoạch quá sớm. Đây là thời điểm thuận lợi để cân nhắc các cơ hội đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận.

Nhóm cung hoàng đạo cần điều chỉnh và thận trọng: Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã

Song Tử (21/5 - 21/6): Vận may có dấu hiệu suy giảm, Song Tử cần tỉnh táo trước các giới hạn của bản thân. Sự nghiệp thiếu động lực, tài chính dễ bị mắc kẹt trong các khoản đầu tư chưa sinh lời. Tình cảm cũng rơi vào giai đoạn chững lại, cần sự chia sẻ chân thành.

Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình đối mặt với thử thách về tinh thần và sự bế tắc trong công việc. Tài chính ở mức báo động, khuyến nghị nên dứt khoát từ bỏ các dự án kém hiệu quả. Tình cảm dễ rạn nứt do cái tôi quá lớn của đôi bên.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Lịch trình dày đặc khiến Nhân Mã dễ bị ngợp. Lời khuyên là hãy hoàn thành dứt điểm từng nhiệm vụ. Về tài chính, cần tránh chi tiêu theo sở thích nhất thời để đảm bảo an toàn ngân sách.

Nhóm cung hoàng đạo bình ổn và bận rộn: Sư Tử, Bảo Bình, Song Ngư

Sư Tử (23/7 - 22/8): Vận trình ở mức trung bình. Sư Tử cần làm rõ mục tiêu trước khi hành động và thắt chặt quản lý tài chính. Tình cảm không quá nồng nhiệt nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Một ngày Chủ Nhật bận rộn với các dự án tăng tốc. Tài chính ổn định nhờ tuân thủ quy tắc an toàn dòng tiền. Mối quan hệ tình cảm vững chãi nhờ sự trưởng thành trong suy nghĩ.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Bạn nên sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Tránh sa đà vào chi tiết vụn vặt trong công việc. Ngược lại, tài chính có cơ hội nhận lợi nhuận bất ngờ. Trong tình cảm, hãy học cách trân trọng những gì đang có.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.