Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/4/2026: Bạch Dương bứt phá, Sư Tử tỏa sáng sự nghiệp Dự báo tử vi ngày 29/4/2026 cho thấy nhiều cơ hội bứt phá cho Bạch Dương và Sư Tử, trong khi Kim Ngưu và Song Ngư cần thận trọng trong các quyết định tài chính.

Ngày 29/4/2026 mang đến luồng năng lượng tích cực cho các nhóm cung Lửa, đặc biệt là Bạch Dương với tinh thần mạnh mẽ nhờ góc hợp giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Các dự báo dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quan về công danh, tình cảm và sức khỏe để bạn có kế hoạch chủ động cho ngày mới. Lưu ý, các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Tinh thần chiến binh

Bạch Dương có thể cảm thấy như một "chiến binh" thực thụ, sẵn sàng đối đầu với những dự án dang dở. Đây được coi là thời điểm vàng để thực hiện các hợp đồng quan trọng hoặc đề xuất ý tưởng mới với cấp trên.

Tình duyên: Sự di chuyển của Sao Kim mang lại sức hút lãng mạn. Người độc thân dễ dàng gây ấn tượng với đối phương, trong khi các cặp đôi nên dành thời gian hâm nóng tình cảm.

Sức khỏe: Năng lượng dồi dào nhưng cần lưu ý tránh chấn thương cơ khớp do tập luyện quá mức. Khuyến nghị bổ sung đủ nước và thực phẩm giàu Kali.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Cẩn trọng tài chính

Sự ảnh hưởng của Sao Thổ khiến Kim Ngưu cần sự kiên nhẫn hơn thường lệ. Có thể phát sinh một vài rắc rối nhỏ về tài chính, do đó bạn không nên vội vàng đầu tư vào lĩnh vực chưa nắm rõ.

Tình duyên: Một ngày bình lặng, bạn có xu hướng muốn thu mình vào không gian riêng tư. Nếu có hiểu lầm, sự chân thành sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề.

Sức khỏe: Cần lưu tâm đến hệ tiêu hóa. Hạn chế đồ ăn nhanh và dành thời gian thiền định để giải tỏa căng thẳng.

Song Tử (21/5 - 21/6): Mở rộng kết nối

Song Tử có khả năng trở thành cầu nối hòa giải cho các xung đột. Các mối quan hệ xã hội mở rộng mang lại thông tin quý báu về xu hướng thị trường năm 2026.

Tình duyên: Những cuộc trò chuyện thú vị là chất xúc tác cho cảm xúc. Một người bạn cũ có thể xuất hiện mang đến bước ngoặt mới cho người độc thân.

Sức khỏe: Áp dụng quy tắc 20-20-20 khi làm việc với máy tính để bảo vệ thị lực và hệ thần kinh.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Lắng nghe trực giác

Tác động của Mặt Trăng có thể khiến Cự Giải nhạy cảm hơn. Trong công việc, bạn nên tin vào trực giác và kiểm tra kỹ các chi tiết nếu cảm thấy bất ổn. Tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhẹ.

Tình duyên: Chia sẻ những lo âu với người đồng hành sẽ giúp mối quan hệ thêm khăng khít.

Sức khỏe: Ưu tiên sức khỏe tinh thần bằng cách ngâm mình nước ấm hoặc nghe nhạc nhẹ trước khi ngủ.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Khẳng định vị thế

Sư Tử nhận được sự công nhận từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Đây là thời điểm thích hợp cho những bước đi táo bạo trong sự nghiệp nhờ khả năng lãnh đạo bẩm sinh.

Tình duyên: Hãy học cách lắng nghe và khen ngợi đối phương nhiều hơn để xóa bỏ rào cản từ cái tôi quá lớn.

Sức khỏe: Kiểm soát tim mạch và huyết áp bằng cách hạn chế Caffeine và tập Cardio nhẹ nhàng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Tập trung mục tiêu

Xử Nữ cần sự tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu trong tháng. Dù có thay đổi kế hoạch phút chót, khả năng thích ứng tuyệt vời sẽ giúp bạn xử lý ổn thỏa.

Tình duyên: Sự bao dung là yếu tố cần thiết để duy trì bầu không khí ấm áp trong gia đình.

Sức khỏe: Chú ý tư thế ngồi làm việc để tránh các vấn đề về cột sống và cổ vai gáy.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Quyết định quan trọng

Thiên Bình đứng trước những lựa chọn quan trọng về sự nghiệp. Khuyến nghị tham khảo ý kiến từ tiền bối thay vì tự mình quyết định trong trạng thái phân vân.

Tình duyên: Duy trì được sự hài hòa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng qua môi trường công việc.

Sức khỏe: Bổ sung Vitamin C để tăng cường sức đề kháng trước những thay đổi thời tiết.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Quan sát nhạy bén

Bọ Cạp có khả năng nhìn thấu các sai sót trong công việc. Một cơ hội hợp tác mới có thể mở ra mang lại lợi nhuận dài hạn nếu bạn biết cách tận dụng sự sắc bén của mình.

Tình duyên: Tránh sự chiếm hữu quá mức để mối quan hệ không bị ngột ngạt.

Sức khỏe: Chú ý hệ bài tiết bằng cách uống nhiều nước và bổ sung chất xơ.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Tìm kiếm trải nghiệm

Tinh thần lạc quan của Nhân Mã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng nghiệp. Đây là lúc thích hợp để lên kế hoạch cho một khóa học kỹ năng mới hoặc chuyến đi ngắn ngày.

Tình duyên: Cần thái độ cầu thị khi tranh luận với đối phương để giữ gìn sự hòa hợp.

Sức khỏe: Hạn chế sử dụng rượu bia để bảo vệ chức năng gan.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Gặt hái thành quả

Những nỗ lực bền bỉ của Ma Kết bắt đầu mang lại kết quả. Một khoản thưởng bất ngờ có thể tìm đến, tuy nhiên bạn cần cân bằng giữa công việc và thời gian cho gia đình.

Tình duyên: Những cử chỉ quan tâm nhỏ sẽ giúp sưởi ấm mối quan hệ đang có phần khô khan.

Sức khỏe: Duy trì thói quen khám định kỳ và bổ sung Canxi cho xương khớp.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Đổi mới sáng tạo

Bảo Bình nên mạnh dạn thử nghiệm các phương pháp làm việc mới dựa trên công nghệ AI hoặc tự động hóa. Sự ủng hộ từ người thân sẽ là điểm tựa lớn cho bạn.

Tình duyên: Đề cao sự đồng điệu về trí tuệ trong các mối quan hệ tình cảm.

Sức khỏe: Yoga hoặc đi bộ nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện hệ tuần hoàn máu và tâm trạng.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Thăng hoa nghệ thuật

Một ngày bùng nổ cho Song Ngư làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Tuy nhiên, về tài chính, hãy cảnh giác với các lời mời đầu tư lợi nhuận cao bất thường.

Tình duyên: Sự dịu dàng giúp bạn xoa dịu những tổn thương của đối phương.

Sức khỏe: Chăm sóc đôi bàn chân bằng cách chọn giày thoải mái và ngâm chân nước muối gừng vào cuối ngày.