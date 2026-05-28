Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/5/2026: Cơ hội bứt phá cho Bạch Dương và Sư Tử Dự báo ngày 29/5/2026 cho thấy sự bùng nổ năng lượng của Bạch Dương và cơ hội thăng tiến của Sư Tử, trong khi các chòm sao khác cần lưu ý cân bằng sức khỏe và tâm lý.

Ngày 29/5/2026 mang đến những tín hiệu tích cực về năng lượng và sự sáng tạo cho các cung hoàng đạo. Đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu các kế hoạch mới, tuy nhiên cần lưu ý các thông tin dưới đây chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Năng lượng bùng nổ

Bạch Dương sở hữu nguồn năng lượng dồi dào nhờ góc chiếu tích cực từ Mặt Trời. Bạn đầy quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với thử thách hóc búa, giúp ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên. Tuy nhiên, hãy học cách lắng nghe đóng góp của đồng nghiệp thay vì quá nóng nảy.

Về tình cảm, chòm sao này đang trải qua những giây phút ngọt ngào. Người độc thân dễ trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ. Về sức khỏe, bạn nên dành thời gian massage mắt và vận động nhẹ để tránh mỏi vai gáy do làm việc cường độ cao.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Điềm tĩnh và thong dong

Mọi kế hoạch công việc và tài chính của Kim Ngưu đang vận hành đúng quỹ đạo. Đây là thời điểm lý tưởng để xem xét lại danh mục đầu tư. Trong tình yêu, mối quan hệ mang lại cảm giác bình yên, che chở. Về sức khỏe, bạn nên chú ý hệ tiêu hóa, bổ sung nhiều rau xanh và uống đủ nước.

Song Tử (21/5 - 21/6): Phát huy khả năng thuyết phục

Song Tử dễ dàng giải quyết mâu thuẫn và nhận được lời mời hợp tác hứa hẹn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có thể gặp thử thách do thiếu tin tưởng. Bạn nên thiết lập lại đồng hồ sinh học, áp dụng thiền định hoặc yoga để cải thiện chất lượng giấc ngủ đang có dấu hiệu sụt giảm.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Nhạy cảm và tâm lý

Cự Giải có xu hướng nhạy cảm hơn thường lệ, dễ bị ảnh hưởng bởi nhận xét xung quanh. Hãy tập trung vào mục tiêu cá nhân và tin vào năng lực bản thân. Trong tình cảm, sự nhạy cảm giúp bạn trở thành người yêu tâm lý. Bạn nên đi dạo trong không gian xanh để giải tỏa áp lực tinh thần ảnh hưởng đến dạ dày.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Phong thái dẫn đầu

Sư Tử bước vào ngày mới với sự tự tin, gặt hái thành công vang dội và có cơ hội thăng tiến. Vận đào hoa đang nở rộ, mang lại nhiều niềm vui trong tình cảm. Sức khỏe sung mãn nhưng cần lưu ý khởi động kỹ trước khi tập luyện thể thao để tránh chấn thương.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Tỉ mỉ và logic

Bạn cần phát huy sự kiên nhẫn để xử lý khối lượng công việc lớn đòi hỏi độ chính xác cao. Trong tình cảm, nên bớt khắt khe để tránh tạo áp lực cho đối phương. Chú ý tư thế ngồi làm việc để bảo vệ cột sống và bổ sung hạt dinh dưỡng để duy trì năng lượng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Cân bằng hài hòa

Thiên Bình khéo léo kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Các mối quan hệ ngoại giao phát triển tốt, thích hợp để ký kết hợp đồng. Sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái giúp bạn duy trì vẻ rạng rỡ. Một buổi đi bộ nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Kiên nhẫn là chìa khóa

Bạn có thể gặp rắc rối phát sinh hoặc bất đồng ý kiến, cần lùi lại một bước để quan sát khách quan. Tình cảm có chuyển biến tích cực khi bạn học được cách tin tưởng hơn. Nên chú ý bảo vệ hệ hô hấp khi thời tiết thay đổi, hạn chế tiếp xúc khói bụi.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Sáng tạo đột phá

Nhân Mã tràn đầy cảm hứng, sẵn sàng thử nghiệm phương pháp mới. Tuy nhiên, cần quản lý thời gian tốt để không trễ hạn công việc. Trong tình cảm, nên nói năng khéo léo để tránh làm tổn thương nửa kia vì sự bộc trực.

Năng lượng dồi dào có thể khiến bạn kiệt sức vào cuối ngày nếu tham gia quá nhiều hoạt động. Hãy phân bổ thời gian nghỉ ngơi và bổ sung protein đầy đủ.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Tài chính khởi sắc

Ma Kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thể nhận thưởng nóng hoặc lợi nhuận đầu tư. Nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho người thân thay vì chỉ tập trung vào công việc. Chú ý bổ sung vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch trước áp lực công việc.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Tư duy đổi mới

Bảo Bình có ngày làm việc nhóm hiệu quả với nhiều ý tưởng sáng tạo. Mối quan hệ tình cảm thoải mái dựa trên sự tôn trọng riêng tư. Sức khỏe tốt nhưng cần chú ý bảo vệ đôi mắt, áp dụng quy tắc 20-20-20 khi làm việc với máy tính.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Trực giác nhạy bén

Bạn có xu hướng giải quyết việc bằng cảm tính, nên tham khảo ý kiến chuyên gia khi đụng đến số liệu. Chuyện tình cảm thăng hoa và lãng mạn. Song Ngư nên dành thời gian yên tĩnh, nghe nhạc thiền để tái tạo tâm trí trước những dao động từ bên ngoài.

Nhìn chung, ngày 29/5/2026 là một ngày đầy hứa hẹn nếu các chòm sao biết cách phát huy thế mạnh và chú ý đến sức khỏe tinh thần. Chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực.