Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/3/2026: Cự Giải bứt phá, Sư Tử cần thận trọng Khám phá dự báo tử vi ngày 6/3/2026 về sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe của 12 cung hoàng đạo để có kế hoạch ngày mới chủ động, tràn đầy năng lượng tích cực.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/3/2026 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, tình duyên và sức khỏe của các chòm sao. Đây là thời điểm các hiện tượng chiêm tinh như Mặt Trăng quá cảnh và sự di chuyển của các hành tinh tạo ra những tác động đa chiều đến tâm lý và hành động của mỗi cá nhân. Lưu ý rằng các thông tin dưới đây chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Ngày hôm nay, Bạch Dương đối mặt với sự giằng co giữa cảm xúc và lý trí do góc vuông giữa Mặt Trăng và sao Thủy. Tuy nhiên, chính sự ma sát này lại mang đến những trải nghiệm thú vị và thúc đẩy sự sáng tạo.

Sự nghiệp: Khi đã cam kết với nhiệm vụ, bạn thể hiện sự tập trung cao độ. Đừng quá bận tâm đến ý kiến tiêu cực từ xung quanh, khả năng vượt trội sẽ giúp bạn nổi bật hơn tất cả.

Tình cảm: Những vướng mắc trong mối quan hệ bắt đầu được tháo gỡ. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tính cách và hành động của đối phương, giúp tình cảm thêm gắn kết.

Sức khỏe: Cần chú ý đến chế độ ăn uống và vệ sinh cá nhân để phòng tránh các vấn đề sức khỏe nhỏ có thể phát sinh.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Sự ảnh hưởng của sao Thủy có thể khiến Kim Ngưu gặp khó khăn trong giao tiếp, dễ dẫn đến hiểu lầm do phản ứng quá nhanh.

Sự nghiệp: Trực giác sẽ là kim chỉ nam cho các quyết định kinh doanh. Sự chăm chỉ của bạn đang dần kết trái, hãy tiếp tục học hỏi để phát triển bản thân.

Tình cảm: Hãy bày tỏ cảm xúc một cách nồng nhiệt và cởi mở. Việc kết nối sâu sắc với người thân sẽ giúp giảm bớt những cơn giận dỗi không đáng có.

Sức khỏe: Việc phơi nắng vào buổi sáng là phương pháp hiệu quả để bạn nạp lại năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Song Tử (21/5-21/6)

Góc 150 độ giữa Mặt Trăng và sao Thổ có thể khiến tâm trạng của Song Tử không được thoải mái. Bạn cần điều chỉnh lại kỳ vọng để thích nghi với hoàn cảnh.

Sự nghiệp: Đừng để sự phân tâm làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Hãy dành thời gian ngồi lại, lập kế hoạch chi tiết để xác định rõ hướng đi tiếp theo.

Tình cảm: Sự thực tế kết hợp với chiều sâu cảm xúc sẽ giúp củng cố các mối quan hệ. Giao tiếp cởi mở là chìa khóa để duy trì sự kết nối.

Sức khỏe: Cần ưu tiên sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hãy lắng nghe cơ thể để giữ mức năng lượng ổn định.

Cự Giải (22/6-22/7)

Với sự hỗ trợ từ Mặt Trăng tam hợp sao Hỏa, Cự Giải có một ngày tràn đầy tự tin, khi cảm xúc và hành động hoàn toàn đồng nhất.

Sự nghiệp: Đây là thời điểm tham vọng đang ở mức cao nhất. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội và chấp nhận những rủi ro có tính toán để đạt được bước tiến vượt bậc.

Tình cảm: Đừng ngần ngại bày tỏ những cảm xúc sâu kín. Sự chân thành và nhạy cảm sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên khăng khít hơn.

Sức khỏe: Nguồn năng lượng dồi dào giúp bạn vượt qua mọi thách thức. Hãy tham gia các hoạt động thư giãn để giữ tâm trí luôn bình yên.

Sự vận hành của các chòm sao khác

Sư Tử (23/7-22/8)

Góc vuông giữa Mặt Trăng và sao Diêm Vương có thể khiến bạn mất phương hướng. Sư Tử nên tránh đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống trong ngày này. Trong công việc, hãy thẳng thắn với những đồng nghiệp không nghiêm túc. Về tình cảm, hãy chọn người mang lại cho bạn cảm giác yên lòng thay vì chịu áp lực từ gia đình.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Sao Thiên Vương gây ra một số xáo trộn nhỏ trong gia đình, có thể khiến bạn mệt mỏi và khó ngủ. Trong sự nghiệp, hãy nhìn nhận mọi vấn đề theo hướng tích cực. Nếu bị tổn thương trong chuyện tình cảm, hãy mạnh dạn nói ra để bảo vệ trái tim mình.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Sự trùng tụ giữa Mặt Trời và sao Thủy mang đến một ngày bận rộn với nhiều cuộc giao tiếp. Sự nghiệp của Thiên Bình đang được soi sáng với nhiều cơ hội hứa hẹn. Bạn tỏa ra năng lượng tích cực và có đủ sức bền để hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Mặt Trăng ở vị trí suy yếu khiến Bọ Cạp trở nên kín đáo nhưng vẫn đầy thu hút. Bạn cần lập kế hoạch rõ ràng để cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Đặc biệt, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe vùng cổ và họng, tránh uống nước đá.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Sức hút cá nhân mạnh mẽ giúp Nhân Mã thu hút những người xung quanh. Trong sự nghiệp, đừng ngần ngại nhờ đến sự trợ giúp của tập thể thay vì tự mình giải quyết mọi khó khăn. Một tinh thần lạc quan sẽ dẫn lối bạn đến với những mối quan hệ mới thú vị.

Ma Kết (22/12-19/1)

Sự xung đột giữa lý trí và trái tim có thể khiến Ma Kết cảm thấy bối rối. Trong công việc, hãy sẵn sàng đáp trả những lời chỉ trích thiếu căn cứ. Về sức khỏe, cần đặc biệt lưu ý đến các vấn đề về đau khớp và lưng trong thời gian tới.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Sao Kim mang đến sự thấu hiểu trong các mối quan hệ. Bảo Bình nên lập kế hoạch cụ thể cho công việc thay vì hành động bột phát. Nếu có điều gì chưa hài lòng trong tình cảm, hãy chia sẻ thẳng thắn với đối phương để cùng tìm hướng giải quyết.

Song Ngư (19/2-20/3)

Vũ trụ đang thôi thúc bạn thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong cuộc sống. Cần đặc biệt cẩn trọng trong chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng nợ nần. Về sức khỏe, hãy chú ý vệ sinh cá nhân và giữ ấm cơ thể để phòng tránh cảm lạnh và ho.