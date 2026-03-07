Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/3: Bạch Dương khởi sắc, Sư Tử tự tin Khám phá dự báo tử vi ngày 8/3/2026 cho 12 chòm sao về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe. Những lời khuyên hữu ích giúp bạn khởi đầu ngày mới đầy năng lượng.

Tử vi ngày 8/3/2026 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình của 12 cung hoàng đạo, giúp bạn chủ động hơn trong các kế hoạch cá nhân. Thông tin dưới đây được tổng hợp nhằm mục đích tham khảo và chiêm nghiệm, hỗ trợ bạn tối ưu hóa năng lượng trong ngày mới.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Điều chỉnh cảm xúc

Hôm nay, Bạch Dương dễ dàng nhận diện cảm xúc cá nhân, từ đó điều chỉnh hành vi linh hoạt thay vì hành động bốc đồng. Không khí ngày nghỉ giúp bạn tạm gác lại áp lực công việc để nhìn lại những mục tiêu quan trọng.

Bạch Dương có cơ hội điều chỉnh hành vi linh hoạt trong ngày mới.

Tình cảm: Người độc thân thu hút nhờ sự tự tin và thẳng thắn. Một mối quan hệ mới có thể bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ. Sức khỏe: Cần chú ý nghỉ ngơi, tránh thức khuya hoặc sử dụng thiết bị điện tử quá lâu.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5): Tìm kiếm sự ổn định

Kim Ngưu có xu hướng ưu tiên sự bình yên và dành thời gian chăm sóc không gian sống. Vận trình hôm nay tương đối nhẹ nhàng, phù hợp để bạn tái tạo năng lượng sau một tuần bận rộn.

Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của người độc thân có dấu hiệu rung động trước sự chân thành. Về sức khỏe, bạn nên chú ý chế độ ăn uống, tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ và tăng cường vận động nhẹ.

Song Tử (21/5 - 21/6): Năng lượng giao tiếp

Song Tử tràn đầy nhiệt huyết trong các hoạt động tập thể và gặp gỡ bạn bè. Tinh thần linh hoạt giúp bạn dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, tuy nhiên cần tránh ôm đồm quá nhiều kế hoạch cùng lúc để đảm bảo thể trạng.

Đáng chú ý, vận đào hoa của Song Tử đang khá vượng, mang lại những lời mời bất ngờ. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe hệ hô hấp và hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Thời điểm chữa lành

Tử vi ngày 8/3 cho thấy Cự Giải sống thiên về cảm xúc và sự hoài niệm. Đây là thời điểm phù hợp để bạn chăm sóc gia đình hoặc thực hiện các hoạt động mang tính chữa lành tâm hồn.

Trong các mối quan hệ, sự thấu hiểu và chia sẻ chân thành sẽ giúp giải quyết các khúc mắc cũ. Bạn cũng nên lưu ý đến chế độ dinh dưỡng để bảo vệ hệ tiêu hóa trước những tác động từ cảm xúc tiêu cực.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Khẳng định giá trị bản thân

Sư Tử tiếp tục duy trì phong thái tự tin và trở thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện. Thay vì chỉ tìm kiếm sự công nhận bên ngoài, bạn bắt đầu tập trung sâu hơn vào những giá trị thực sự của bản thân.

Đặc biệt, vận trình tình cảm của Sư Tử đang khởi sắc rõ rệt. Tuy nhiên, bạn nên tiết chế cái tôi và lắng nghe đối phương nhiều hơn. Hãy chú ý đến sức khỏe tim mạch bằng cách nghỉ ngơi hợp lý.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Sắp xếp và chỉn chu

Xử Nữ bắt đầu ngày mới với tinh thần rà soát lại các kế hoạch còn dang dở. Điều này giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho tuần tới, nhưng cần lưu ý tránh để sự cầu toàn gây áp lực không đáng có.

Chuyện tình cảm đòi hỏi sự mềm mỏng và ghi nhận công sức của đối phương. Về sức khỏe, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng giúp bạn phục hồi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Cân bằng các mối quan hệ

Thiên Bình mong muốn sự hài hòa nhưng đôi khi cảm thấy khó xử khi phải đứng giữa các luồng quan điểm trái chiều. Hãy nhớ rằng sự thư giãn và sáng tạo là chìa khóa để bạn tìm lại điểm cân bằng.

Sự thấu hiểu giúp mối quan hệ của Thiên Bình thêm bền chặt.

Về tình cảm, sự thấu hiểu giúp các cặp đôi thêm gắn kết. Về thể trạng, Thiên Bình cần chú ý uống đủ nước và hạn chế các đồ uống có cồn để bảo vệ hệ bài tiết.

Bọ Cạp (23/10 - 23/11): Suy ngẫm về mục tiêu dài hạn

Bọ Cạp có xu hướng nhìn nhận lại các chiến lược cá nhân và tài chính một cách nghiêm túc. Sự bình tĩnh giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt thay vì hành động theo cảm tính nhất thời.

Trong tình yêu, việc thẳng thắn chia sẻ cảm xúc sẽ giúp ngăn chặn những hiểu lầm do tính ghen tuông gây ra. Để cải thiện giấc ngủ, bạn có thể áp dụng các biện pháp thư giãn như thiền hoặc nghe nhạc nhẹ.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Khám phá và trải nghiệm

Nhân Mã tràn đầy năng lượng khám phá những điều mới mẻ thông qua các chuyến đi ngắn hoặc buổi tụ họp. Đây là cơ hội tốt để giải tỏa áp lực, tuy nhiên bạn cần quản lý chi tiêu một cách hợp lý.

Sự cởi mở mang lại cho người độc thân nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng. Khi tham gia các hoạt động vận động mạnh, hãy lưu ý bảo vệ cơ thể và bổ sung đầy đủ nước.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Trách nhiệm và nghỉ ngơi

Dù là ngày nghỉ, Ma Kết vẫn khó lòng gác lại hoàn toàn các dự định công việc. Sự nghiêm túc giúp bạn chủ động nhưng cũng dễ gây căng thẳng. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho hành trình sắp tới.

Về tình cảm, một lời động viên nhỏ cũng có thể giúp đối phương cảm thấy được trân trọng. Ma Kết cũng nên lưu ý đến sức khỏe xương khớp bằng cách thực hiện các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Sáng tạo không giới hạn

Bảo Bình nảy ra nhiều ý tưởng độc đáo cho các dự án cá nhân. Đây là thời điểm vàng để bạn ghi chép lại và lên kế hoạch triển khai. Trong các mối quan hệ, hãy tôn trọng không gian riêng để giữ gìn sự bền vững.

Để duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất, bạn nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối và ưu tiên những hoạt động vận động ngoài trời như đi bộ nhẹ nhàng.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Lắng nghe trực giác

Song Ngư có xu hướng sống thiên về nội tâm và trực giác. Các hoạt động sáng tạo như viết lách hay nghe nhạc sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái và niềm cảm hứng mới.

Chuyện tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, lãng mạn. Song Ngư cần chú ý giữ cho tâm trạng ổn định và ăn uống đủ chất để tăng cường hệ miễn dịch trước khi bước vào tuần làm việc mới.

Cung Hoàng Đạo Điểm nổi bật ngày 8/3 Lời khuyên Bạch Dương Điều chỉnh cảm xúc tốt Hạn chế thức khuya Sư Tử Tự tin, tỏa sáng Lắng nghe đối phương Nhân Mã Năng lượng khám phá Quản lý chi tiêu Ma Kết Trách nhiệm cao Dành thời gian nghỉ ngơi

Lưu ý: Các thông tin về tử vi 12 cung hoàng đạo chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí.