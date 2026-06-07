Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/6: Song Ngư tài lộc khởi sắc, Ma Kết đề phòng sự cố Dự báo ngày 8/6/2026 mang đến cơ hội hợp tác cho Song Ngư và Kim Ngưu, trong khi Bảo Bình và Ma Kết cần cẩn trọng trước các biến động tài chính và công việc.

Vận trình ngày 8/6/2026 của 12 cung hoàng đạo ghi nhận nhiều mảng màu đối lập. Trong khi một số nhóm chòm sao đón nhận tin vui về tài chính và tình cảm, số khác cần đặc biệt lưu ý đến các quyết định đầu tư và sự tập trung trong công việc. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Ngày mới của Bạch Dương diễn ra tương đối thuận lợi nhờ sự hỗ trợ từ cộng sự. Tuy nhiên, bạn cần giữ thái độ khiêm tốn để tránh sự ganh ghét từ những đối tượng tiểu nhân. Về tình cảm, đây là giai đoạn ngọt ngào để các cặp đôi thắt chặt sự gắn kết.

Tài chính của Bạch Dương duy trì ở mức ổn định nhờ kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Lời khuyên cho sức khỏe là nên duy trì tinh thần tích cực, tránh để áp lực kéo dài làm ảnh hưởng đến thể trạng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Công việc của Kim Ngưu tiến triển suôn sẻ, mang lại sự tự tin lớn trong các quyết định chuyên môn. Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ, các cặp đôi gắn bó lâu năm có thể tính đến chuyện hôn nhân.

Về tài lộc, Kim Ngưu cần kiểm tra thông tin kỹ lưỡng trước khi giao dịch để tránh thất thoát. Sức khỏe cần được chú trọng hơn thông qua việc thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử nên tập trung vào thế mạnh cốt lõi thay vì phân tán nguồn lực cho quá nhiều mục tiêu cùng lúc. Trong tình yêu, bạn cần học cách lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương, tránh sự cố chấp.

Về mặt tài chính, hãy cảnh giác trước những lời mời chào lợi nhuận cao bất thường. Do sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Hiệu suất làm việc của Cự Giải có thể bị ảnh hưởng do thiếu tập trung. Ngược lại, phương diện tình cảm ghi nhận sự thấu hiểu sâu sắc giữa các cặp đôi. Tài chính yêu cầu sự bình tĩnh, tránh đầu tư theo xu hướng đám đông. Hiện tại, sức khỏe của bạn đang ở trạng thái khá tốt.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử có thể đối mặt với cảm giác thiếu tự tin vào khả năng phán đoán cá nhân. Tuy nhiên, vận trình tình duyên lại có dấu hiệu khởi sắc, nhất là với người độc thân. Tài chính ổn định nhưng không nên ra quyết định vội vàng. Bạn nên giữ tinh thần thoải mái để bảo vệ sức khỏe.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ cần tránh ôm đồm quá nhiều việc để giảm thiểu sai sót do quá tải. Trong các mối quan hệ, sự rạng rỡ giúp bạn duy trì sức hút lớn với đối phương. Vận may tài chính hiện chưa rõ nét, đòi hỏi bạn phải nỗ lực cải thiện và không quên chăm sóc bản thân dù bận rộn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Chòm sao này cần tỉnh táo trước những cơ hội công việc tưởng chừng hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro. Tình yêu hiện là nguồn động lực lớn giúp Thiên Bình lạc quan hơn. Lưu ý không nên cho vay mượn tiền nếu thiếu các cam kết rõ ràng và cần dành thời gian thư giãn để nạp lại năng lượng.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Công việc thuận lợi nhờ khả năng xử lý tình huống khéo léo của Bọ Cạp. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có thể nảy sinh xích mích nhỏ bị phóng đại. Tài chính không mấy khả quan, đòi hỏi sự thắt chặt chi tiêu. Sức khỏe ổn định nhưng cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Trong sự nghiệp, các mối quan hệ hợp tác có thể nảy sinh mâu thuẫn, đòi hỏi Nhân Mã phải kiên nhẫn điều chỉnh. Bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của người khác để giữ gìn tình cảm.

Tài chính của Nhân Mã ít biến động, nhưng cần tránh quyết định tiền bạc khi đang căng thẳng. Hãy chú ý loại bỏ những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết có thể gặp sự cố ngoài ý muốn hoặc bị cản trở tiến độ công việc. Chuyện tình cảm dễ nảy sinh xung đột do thiếu kiên nhẫn. Thu nhập hiện thiếu ổn định và dễ thất thoát, do đó bạn cần kiểm soát chi tiêu chặt chẽ và dành khoảng lặng để hồi phục tinh thần.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình cần thẳng thắn xử lý các vấn đề tồn đọng để lấy lại uy tín. Tình cảm tiến triển tốt đẹp nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu. Tài chính chưa có đột phá, cần thận trọng trong đầu tư. Áp lực công việc cao nhắc nhở bạn nên chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Đây là ngày khởi sắc của Song Ngư với nhiều cơ hội hợp tác mới và nguồn thu nhập ổn định. Trong tình yêu, hãy lắng nghe cảm xúc của nửa kia để tránh những hiểu lầm không đáng có. Việc giữ tâm trạng nhẹ nhàng sẽ giúp bạn cân bằng tốt cả thể chất lẫn tinh thần.