Cần biết Tử vi 2 ngày cuối tuần (7/2 – 8/2): 3 con giáp cuối tuần nghỉ ngơi, an nhàn hưởng phúc Tử vi 2 ngày cuối tuần 7/2 - 8/2, vận khí bùng nổ, 3 con giáp được dự báo cuối tuần nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ về tiền nong trong hai ngày này.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 2 ngày cuối tuần 7/2 - 8/2 cho thấy tuổi Mão được Thiên Ấn trợ lực, mở ra nhiều cơ hội tích cực cho sự nghiệp. Bản mệnh dễ được giao những nhiệm vụ đúng sở trường, nhờ đó phát huy tối đa năng lực và ghi dấu ấn bằng thành tích nổi bật.

Nếu chủ động hỗ trợ, giúp đỡ người xung quanh, tuổi Mão còn xây dựng được các mối quan hệ bền vững, tạo nền tảng tốt cho con đường thăng tiến lâu dài. Tuy nhiên, trong giai đoạn Mộc khí vượng, bản mệnh nên chú ý sức khỏe, tránh làm việc quá sức, hạn chế vận động mạnh để phòng các vấn đề liên quan đến xương khớp, tay chân.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần 7/2 - 8/2, tuổi Tý làm việc khá nhẹ nhàng nhờ Tam Hợp che chở. Kinh nghiệm sẵn có cùng sự hậu thuẫn từ cấp trên giúp bản mệnh giải quyết công việc trôi chảy, ngay cả những nhiệm vụ khó cũng không gây nhiều áp lực.

Vận tài lộc khởi sắc rõ rệt. Người kinh doanh, buôn bán gặp thời, dòng tiền luân chuyển nhanh, lợi nhuận tăng đều. Với người làm công ăn lương, thu nhập ổn định, ít phải lo toan chi tiêu. Chỉ cần chăm chỉ và tập trung đúng hướng, tuổi Tý không lo rơi vào cảnh túng thiếu.

Về tình cảm, ngũ hành tương sinh giúp các mối quan hệ gia đình thêm gắn kết. Người độc thân cũng có cơ hội đón nhận tình cảm chân thành từ người quan tâm mình thật lòng.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần 7/2 - 8/2 cho biết tuổi Thân được Chính Tài trợ vận, tiền bạc khá rủng rỉnh. Những nỗ lực trong công việc mang lại thành quả rõ rệt, giúp bản mệnh có cơ hội nhận thưởng, tăng thu nhập, thậm chí được cân nhắc cất nhắc vị trí.

Người làm kinh tế, đầu tư nắm bắt tốt xu hướng thị trường, đưa ra quyết định đúng thời điểm, từ đó đem lại lợi ích cả cho bản thân lẫn tập thể. Đây cũng là lúc tuổi Thân có thể mạnh dạn lên kế hoạch tham vọng hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Chuyện tình cảm đón nhiều tín hiệu tích cực. Sự tự tin và chủ động giúp bản mệnh ghi điểm trong mắt đối phương, mở ra cơ hội phát triển mối quan hệ mới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo theo tử vi.