Cần biết Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026: Song Ngư khởi sắc, Sư Tử phúc lộc Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026: Song Ngư tình duyên rực rỡ dịp Valentine, Sư Tử phúc lộc đầy nhà. Xem vận trình công việc, tình cảm, tài lộc

Ngày 14/02/2026 nhằm Thứ Bảy, đây cũng là ngày lễ Valentine, khi năng lượng tình yêu hòa quyện cùng không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 mang đến bức tranh vận trình đa sắc: có cung đón lộc tài dồi dào, có cung cần thận trọng trong chi tiêu và giao tiếp. Dưới đây là phân tích chi tiết cho từng cung.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 khuyên Bạch Dương hạ bớt tiêu chuẩn hoàn hảo với người xung quanh. Thay vì ép buộc mọi người theo cách của mình, hãy linh hoạt hơn để giảm thiểu mâu thuẫn không cần thiết vào ngày cận Tết.

Công việc: Tốt nhất nên thong thả xử lý từng đầu việc, tránh dùng tiêu chuẩn cá nhân áp đặt lên đồng nghiệp. Giảm thiểu xung đột sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ cuối năm trôi chảy hơn.

Tình cảm: Nửa kia chưa hiểu hết cách làm của bạn, đừng phớt lờ mà hãy kiên nhẫn giải thích. Ngày Valentine là dịp tuyệt vời để thể hiện sự quan tâm chân thành thay vì lý trí thường ngày.

Tài lộc: Lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm tài chính sẽ giúp bạn tránh chịu thiệt. Bớt cố chấp trong các quyết định chi tiêu dịp Tết để giữ ngân sách ổn định.

Sức khỏe: Chú ý các vấn đề dị ứng, ăn uống cẩn thận trong thời điểm giao mùa. Bổ sung vitamin và uống đủ nước để duy trì sức đề kháng tốt nhất.

Con số may mắn: 17, 43, 68

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 ghi nhận Kim Ngưu có hiệu suất làm việc thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên, cần chú trọng vào chi tiết thay vì chỉ chạy theo tiến độ, bởi sự cẩu thả có thể phá hỏng cả quá trình nỗ lực.

Công việc: Chú trọng hiệu quả nhưng đừng bỏ qua tiểu tiết. Làm việc có đầu có đuôi, kết quả mỹ mãn mới thể hiện được sự chuyên nghiệp trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết.

Tình cảm: Đối phương thích sự thẳng thắn trong giao tiếp, đừng nói năng vòng vo. Ngày Valentine này, một lời yêu thương chân thành sẽ có giá trị hơn mọi món quà đắt tiền.

Tài lộc: Cơ hội giành được dự án hoặc hợp đồng mới khá rõ ràng, thu về lợi nhuận không thành vấn đề. Đây là thời điểm tốt để chốt các thương vụ cuối năm.

Sức khỏe: Tinh thần phấn chấn, năng lượng tích cực tràn đầy. Tuy nhiên, chú ý tránh nóng trong người do ăn uống quá độ vào dịp tất niên.

Con số may mắn: 05, 28, 74

Song Tử (21/5 – 20/6)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 cảnh báo Song Tử nên cảnh giác hơn với môi trường xung quanh. Những tình huống phát sinh bất ngờ có thể kéo bạn vào rắc rối nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa.

Công việc: Công việc dễ phát sinh tình huống ngoài dự kiến, cần đề phòng bị người khác lôi kéo vào những chuyện không liên quan. Bớt việc nào hay việc nấy trong những ngày cuối năm.

Tình cảm: Mối quan hệ có thể chạm ngưỡng căng thẳng do bất đồng tích tụ. Nếu không đủ trí tuệ cảm xúc để xử lý, hãy chọn cách lùi một bước thay vì leo thang xung đột.

Tài lộc: Muốn thực hiện dự án tài chính thành công khá khó khăn vì luôn có chuyện gây nhiễu. Tạm hoãn các quyết định đầu tư lớn đến sau Tết sẽ an toàn hơn.

Sức khỏe: Cơ thể dễ mệt mỏi, tinh thần xuống dốc do lo âu quá mức. Tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng hoạt động thư giãn nhẹ nhàng.

Con số may mắn: 09, 36, 81

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 nhắn nhủ Cự Giải đừng sống quá nhạy cảm hay ủy mị. Thay vì lo sợ bị người khác đánh giá thấp, hãy tập trung nâng cao năng lực bản thân để tự tin đối diện với mọi thử thách.

Công việc: Không nên lùi bước trước khó khăn. Sự bền bỉ chính là chìa khóa để hoàn thành việc lớn, đừng ngại khám phá dự án mới hoặc chủ động đề xuất ý tưởng cho kế hoạch sau Tết.

Tình cảm: Khi bạn đời cần sự đồng hành, đừng khoanh tay đứng nhìn. Chủ động quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn chính là cách gìn giữ hạnh phúc bền vững dịp Valentine.

Tài lộc: Chưa có dự án tăng thu giảm chi nào đáng để thực hiện, tốt nhất duy trì hiện trạng tài chính. Hạn chế chi tiêu không cần thiết và tránh nóng vội khi quyết định.

Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề chóng mặt và mất ngủ. Nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya liên tục trong những ngày cận Tết.

Con số may mắn: 12, 47, 93

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 mang đến tin vui cho Sư Tử khi vận trình chuyển hướng tích cực. Bạn sẽ nhận ra xung quanh có những người thực sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ, cảm giác cô đơn dần tan biến.

Công việc: Gặp được cộng sự ăn ý là điều đáng trân trọng. Phối hợp nhịp nhàng và bớt phàn nàn sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt sau kỳ nghỉ.

Tình cảm: Năng lượng lãng mạn bao phủ đúng dịp Valentine. Mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn khi cả hai biết lắng nghe và thấu hiểu nhau trong không khí ngày lễ tình nhân.

Tài lộc: Phúc lộc dồi dào, có thể cân nhắc hợp tác với đối tác tin cậy để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Tài chính cuối năm khá khả quan nhờ các khoản thu ổn định.

Sức khỏe: Tinh thần sảng khoái, thể lực tốt. Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh để giữ vững phong độ trong suốt kỳ nghỉ Tết sắp tới.

Con số may mắn: 21, 56, 88

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 cho thấy Xử Nữ duy trì được phong độ ổn định và sự chân thành đáng quý. Tuy nhiên, sự thẳng thắn quá mức đôi khi vô tình gây ra sự ghen tị từ một số người xung quanh.

Công việc: Chia sẻ kiến thức là tốt, nhưng cần chọn lọc thời điểm và đối tượng phù hợp. Sự nhiệt tình quá mức có thể bị hiểu sai thành khoe khoang hoặc can thiệp vào việc người khác.

Tình cảm: Tình cảm ấm áp, đối phương ghi nhận sự chu đáo và tận tâm của bạn. Ngày Valentine, hãy cùng nhau lên kế hoạch đón Tết thay vì chỉ tập trung vào những điều lãng mạn.

Tài lộc: Tiền bạc ổn định, không có biến động lớn. Đây là thời điểm tốt để rà soát chi tiêu cuối năm và chuẩn bị ngân sách cho dịp Tết sao cho hợp lý.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa cần được chú ý, tránh ăn uống quá nhiều trong các bữa tất niên. Duy trì vận động nhẹ nhàng để giữ cơ thể khỏe mạnh.

Con số may mắn: 03, 42, 76

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 dự báo Thiên Bình nên giữ sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư. Đặc biệt trong ngày Valentine cận Tết, đừng để áp lực công việc làm mất đi những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân yêu.

Công việc: Khả năng điều phối và thương lượng là thế mạnh của bạn trong ngày hôm nay. Tận dụng kỹ năng này để giải quyết gọn gàng các đầu việc tồn đọng trước kỳ nghỉ.

Tình cảm: Tình duyên có dấu hiệu khởi sắc khi đối phương chủ động thể hiện tình cảm. Đáp lại sự chân thành bằng những hành động cụ thể sẽ khiến mối quan hệ thêm bền chặt.

Tài lộc: Nguồn thu nhập cuối năm đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu Tết. Tuy nhiên, nên lập danh sách mua sắm rõ ràng để tránh vung tay quá trán.

Sức khỏe: Giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan. Tránh để những lo toan cuối năm ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần.

Con số may mắn: 10, 55, 79

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 cho thấy Bọ Cạp đang trong giai đoạn năng lượng mạnh mẽ, quyết đoán hơn trong mọi quyết định. Tuy nhiên, sự cương quyết quá mức cũng có thể khiến người xung quanh cảm thấy áp lực.

Công việc: Khả năng phân tích và xử lý vấn đề sắc bén giúp bạn giải quyết nhanh những tình huống phức tạp. Đây là ngày phù hợp để chốt các thỏa thuận quan trọng trước khi nghỉ Tết.

Tình cảm: Tình cảm sâu sắc nhưng đôi khi quá chiếm hữu. Hãy cho đối phương không gian riêng, đặc biệt khi cả hai đều bận rộn chuẩn bị Tết trong ngày Valentine đặc biệt này.

Tài lộc: Tài chính khá vững vàng, các khoản đầu tư trước đây bắt đầu cho thấy kết quả tích cực. Tuy nhiên, đừng vì lạc quan mà mở rộng danh mục đầu tư vào thời điểm cuối năm.

Sức khỏe: Cẩn thận với các vấn đề về gan và hệ bài tiết. Uống đủ nước và hạn chế rượu bia trong các buổi tiệc tất niên.

Con số may mắn: 14, 38, 92

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 khuyên Nhân Mã hãy chậm lại một chút để tận hưởng những điều giản dị. Sự hối hả cuối năm dễ khiến bạn bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng trân quý bên gia đình và người thương.

Công việc: Tinh thần lạc quan và tư duy sáng tạo giúp bạn hoàn thành công việc nhẹ nhàng hơn dự kiến. Đừng nhận thêm việc mới, hãy tập trung gói gọn những gì đang dang dở.

Tình cảm: Năng lượng tích cực lan tỏa khiến bạn trở nên quyến rũ hơn trong mắt đối phương. Ngày Valentine cận Tết là cơ hội vàng để tạo kỷ niệm đẹp bên nhau.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể nhận được khoản thưởng cuối năm hoặc lộc bất ngờ. Chi tiêu hợp lý để vừa có Tết vui vừa duy trì quỹ dự phòng.

Sức khỏe: Cần chú ý cột sống và vùng lưng nếu phải ngồi lâu. Vận động giãn cơ thường xuyên để tránh đau nhức.

Con số may mắn: 07, 33, 85

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 cho thấy Ma Kết có thể gặp một số tình huống khó xử trong công việc, đặc biệt khi làm việc với cấp trên hoặc đối tác vào ngày cận Tết. Sự bình tĩnh và chín chắn sẽ giúp bạn vượt qua.

Công việc: Áp lực từ nhiều phía đòi hỏi bạn phải linh hoạt ứng biến. Đừng cứng nhắc bám vào kế hoạch ban đầu, thích nghi với tình huống mới sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Tình cảm: Học cách lắng nghe cảm xúc bản thân thay vì để ý quá nhiều đến ý kiến bên ngoài. Ngày Valentine, hãy dành thời gian chất lượng cho người bạn thực sự yêu thương.

Tài lộc: Tài chính không có biến động lớn nhưng cần thận trọng với các quyết định đầu tư. Duy trì ngân sách ổn định, tránh chi tiêu bốc đồng vào dịp cuối năm.

Sức khỏe: Dành thời gian vận động thể chất để chống lại sự lười biếng ngày cuối tuần. Giữ tinh thần thoải mái, tránh suy nghĩ quá nhiều.

Con số may mắn: 02, 48, 90

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 nhắc nhở Bảo Bình cần kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn. Nhiều khoản chi phát sinh bất ngờ có thể làm xáo trộn kế hoạch ngân sách cuối năm nếu bạn không chuẩn bị trước.

Công việc: Sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên và xử lý dứt khoát từng vấn đề. Hoàn thành mọi thứ gọn gàng trước kỳ nghỉ sẽ giúp bạn đón Tết với tâm trạng nhẹ nhõm.

Tình cảm: Chuyện tình cảm gặp một vài sóng gió nhỏ do cả hai đều bận rộn và căng thẳng. Kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ chân thành sẽ giúp vượt qua khúc quanh này.

Tài lộc: Có thể phát sinh chi tiêu ngoài dự kiến, kế hoạch tài chính không diễn ra như mong đợi. Giữ một khoản dự phòng và hạn chế vung tay trong dịp sắm Tết.

Sức khỏe: Căng thẳng tinh thần dễ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thử thiền định hoặc nghe nhạc thư giãn trước khi đi ngủ.

Con số may mắn: 09, 51, 77

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 14/02/2026 mang đến vận may tình duyên rực rỡ cho Song Ngư đúng dịp Valentine. Trực giác nhạy bén giúp bạn đọc vị được cảm xúc người khác, tạo ra sự kết nối sâu sắc trong mọi mối quan hệ.

Công việc: Khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú giúp bạn đề xuất những ý tưởng độc đáo cho kế hoạch năm mới. Ghi chép lại mọi cảm hứng để triển khai ngay sau Tết.

Tình cảm: Đây là ngày đặc biệt thuận lợi cho chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người hợp ý, người có đôi tận hưởng sự ngọt ngào và lãng mạn bên nửa kia.

Tài lộc: Tài chính khá suôn sẻ, có thể nhận được quà tặng hoặc khoản lộc bất ngờ từ người thân. Không nên cho vay tiền trong giai đoạn cuối năm để tránh rắc rối.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn. Tận dụng ngày cuối tuần để thư giãn và nạp năng lượng cho những ngày Tết sôi động phía trước.

Con số may mắn: 04, 22, 67