Tử vi hôm nay 18/3: Gợi ý con số may mắn cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn17/03/2026 18:05

Khám phá các con số cát lành và tài lộc ngày 18/3/2026 dựa trên nguyên lý Cửu cung phi tinh và chiêm tinh học, giúp mang lại vượng khí cho công việc và cuộc sống.

Việc lựa chọn con số may mắn trong ngày 18/3 dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh. Đây là phương pháp giúp tìm ra các dãy số tương hòa, hỗ trợ giải tỏa áp lực và thu hút năng lượng tích cực cho từng tuổi cụ thể.

Bảng con số may mắn ngày 18/3 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
Tham khảo con số may mắn giúp gia tăng vận khí trong ngày mới.

Con số may mắn cho 12 con giáp ngày 18/3

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số cát tường cho 12 con giáp dựa trên năm sinh và giới tính. Người dùng có thể ứng dụng vào các quyết định quan trọng trong ngày để tăng thêm phần tự tin.

Con giápNăm sinh (Đại diện)Nam mạngNữ mạng
1984, 199634, 87, 90 / 26, 95, 5464, 02, 31 / 36, 77
Sửu1985, 199713, 86 / 26, 4074, 25 / 88, 76
Dần1974, 198680, 45 / 59, 1116, 89 / 75, 48
Mão1975, 198784, 53 / 42, 8839, 16 / 76, 47
Thìn1964, 197623, 96 / 57, 7868, 20 / 04, 59
Tị1989, 200167, 12 / 38, 4739, 64 / 09, 55
Ngọ1978, 199009, 32 / 93, 0440, 76 / 51, 69
Mùi1979, 199153, 65 / 87, 5526, 19 / 39, 08
Thân1980, 199267, 98 / 30, 7695, 47 / 89, 52
Dậu1981, 199387, 96 / 69, 4338, 07 / 13, 78
Tuất1982, 199419, 89 / 84, 4378, 24 / 52, 27
Hợi1983, 199573, 57 / 37, 9241, 33 / 65, 17

Vận trình tử vi và lời khuyên cho 12 con giáp

Bên cạnh các con số, diễn biến tử vi trong ngày cũng cho thấy những điểm đáng lưu ý về sự nghiệp và tình cảm:

  • Nhóm may mắn về tài lộc: Tuổi Sửu (đón cơ hội đầu tư), tuổi Ngọ (nguồn thu dồi dào), tuổi Tuất (kinh doanh thuận lợi) và tuổi Hợi (khấm khá nhờ nghề tay trái).
  • Nhóm cần thận trọng: Tuổi Tý (áp lực công việc), tuổi Dần và Mão (dễ nảy sinh mâu thuẫn/hiểu lầm), tuổi Thìn (tài vận kém sắc).
  • Sức khỏe: Tuổi Nhâm Thìn cần chú ý hệ tiêu hóa; tuổi Tân Tị và Canh Thân nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức để phục hồi năng lượng.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh ngày 18/3, dưới đây là các con số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo:

  • Bạch Dương: 10, 33
  • Kim Ngưu: 6, 9
  • Song Tử: 32, 90
  • Cự Giải: 1, 59
  • Sư Tử: 19, 20
  • Xử Nữ: 1, 8
  • Thiên Bình: 6, 37
  • Hổ Cáp: 29, 16
  • Nhân Mã: 19, 52
  • Ma Kết: 5, 30
  • Bảo Bình: 8, 10

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Kết quả thực tế phụ thuộc vào nỗ lực và sự quyết đoán của mỗi cá nhân trong cuộc sống.

              Tử vi hôm nay 18/3: Gợi ý con số may mắn cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
