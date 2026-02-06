Cần biết Tử vi tháng Giêng năm 2026 (Bính Ngọ): 3 con giáp nổi bật nhất về tài vận ngay đầu năm Tử vi tháng Giêng năm 2026 (Bính Ngọ): 3 con giáp vận trình tài lộc khởi sắc rõ rệt. Công việc hanh thông, tiền bạc luân chuyển mạnh

Bước sang tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài lộc của một số con giáp khởi sắc rõ rệt. Công việc hanh thông, tiền bạc luân chuyển mạnh, may mắn không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ cát khí và quý nhân nâng đỡ. Trong đó, 3 con giáp dưới đây được xem là những cái tên nổi bật nhất về tài vận ngay đầu năm.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tháng Giêng năm 2026 cho thấy tuổi Hợi được Chính Quan chiếu mệnh, mở ra nhiều tín hiệu tích cực trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh dễ khẳng định vị thế, ghi điểm trong mắt cấp trên và tập thể, từng bước thăng tiến vững vàng nhờ năng lực thực sự.

Với người giữ vai trò quản lý, uy tín cá nhân được củng cố rõ rệt. Tuổi Hợi không chỉ làm tốt việc của mình mà còn truyền cảm hứng, tạo động lực để tập thể cùng vượt qua áp lực đầu năm. Đây chính là nền tảng giúp thu nhập và phúc lộc tăng đều theo thời gian.

Ngũ hành tương sinh giúp đời sống gia đình hài hòa, êm ấm. Dù bận rộn, bản mệnh vẫn giữ được sự gắn kết với người thân – yếu tố quan trọng giúp tinh thần ổn định và tài vận lâu dài.

Con giáp tuổi Tý

Trong tháng Giêng Bính Ngọ 2026, tuổi Tý làm việc khá nhẹ nhàng nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Kinh nghiệm tích lũy từ trước giúp bản mệnh xử lý công việc trơn tru, ngay cả những nhiệm vụ khó cũng không tạo nhiều áp lực.

Tài lộc là điểm sáng lớn nhất. Người kinh doanh, buôn bán gặp đúng thời, dòng tiền luân chuyển nhanh, lợi nhuận tăng rõ rệt. Với người làm công ăn lương, cơ hội cải thiện thu nhập đến từ các dự án, khoản thưởng hoặc nguồn thu phụ.

Về tình cảm, vận khí hài hòa giúp gia đạo yên ấm. Không khí đầu năm tạo điều kiện để các mối quan hệ thêm gắn bó. Người độc thân cũng dễ đón nhận sự quan tâm chân thành từ người phù hợp.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tháng Giêng năm 2026 cho thấy tuổi Thân được Chính Tài trợ vận, tiền bạc khá rủng rỉnh. Công sức bỏ ra trong thời gian trước bắt đầu được đền đáp xứng đáng bằng thưởng nóng, tăng lương hoặc cơ hội tài chính mới.

Người làm kinh doanh có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường tốt, đưa ra quyết định nhanh và chuẩn. Nhờ vậy, không chỉ thu lợi cho bản thân mà còn giúp tập thể, doanh nghiệp tăng trưởng ngay từ đầu năm.

Đường tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Sự tự tin và chủ động giúp tuổi Thân ghi điểm trong mắt đối phương. Người độc thân có thể mở ra mối quan hệ triển vọng, người có đôi duy trì được sự hài hòa, đồng thuận.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm theo tử vi.