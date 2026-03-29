Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 30/3 đến 5/4/2026: Thìn vượng phát, Sửu đón tài lộc Tuần mới từ 30/3 đến 5/4/2026 mang lại vận trình đa dạng cho 12 con giáp. Trong khi tuổi Thìn và Sửu gặp nhiều may mắn, tuổi Tị và Dậu cần đề phòng hao tài và thị phi.

Vận trình tuần mới từ ngày 30/3 đến 5/4/2026 của 12 con giáp ghi nhận nhiều chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp và tài lộc. Đây là thời điểm lý tưởng để một số tuổi bứt phá, trong khi số khác cần cẩn trọng để bảo toàn thành quả. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực để lập kế hoạch cho tuần mới.

Tuổi Tý: Cẩn trọng trong các quyết định sự nghiệp

Dưới tác động của hung tinh Âm Sát, người tuổi Tý có thể gặp sai lầm trong công việc do thiếu tỉnh táo hoặc quá tin người. Để tránh những rủi ro không đáng có, bạn nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Ngược lại, phương diện tài chính lại có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự hỗ trợ của sao Thái Âm. Các lĩnh vực như bất động sản, nghệ thuật hoặc tài chính có thể mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Về tình cảm, tuổi Tý cần giữ sự tỉnh táo, tránh để cảm xúc lấn lướt lý trí gây tổn thương cho bản thân.

Tuổi Sửu: Tuần lễ bận rộn và khởi sắc tài lộc

Sao Dịch Mã báo hiệu một tuần lễ nhiều biến động và di chuyển đối với tuổi Sửu. Bạn có thể phải đi công tác đột xuất hoặc thay đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, sự bận rộn này đi kèm với kết quả tích cực trong kinh doanh. Thứ Tư và Chủ Nhật được xem là những ngày thuận lợi nhất để giao dịch và đầu tư.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý. Các cặp đôi đã kết hôn sẽ có những giây phút thấu hiểu và gắn bó sâu sắc, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhau.

Tuổi Dần và Tuổi Mão: Ưu tiên sự ổn định

Tuổi Dần trong tuần này có vận trình không ổn định. Lời khuyên cho bạn là hãy tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và giữ thái độ khiêm tốn. Tài lộc sẽ dần cải thiện nếu bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu công danh.

Với tuổi Mão, ảnh hưởng của Thái Tuế có thể gây ra những tranh chấp và thị phi không đáng có. Bạn nên tránh các cuộc cãi vã và cẩn trọng hơn trong quản lý tài chính để ngăn ngừa thất thoát. Cuối tuần, sự hỗ trợ từ gia đình sẽ là nguồn động viên lớn giúp bạn vượt qua khó khăn.

Tuổi Thìn: Thời điểm vượng phát toàn diện

Tuổi Thìn là con giáp may mắn nhất tuần này nhờ sự phù trợ của Tam Hợp. Những ý tưởng mới trong công việc dễ dàng được cấp trên ghi nhận và khen thưởng. Về tài chính, thu nhập từ cả nguồn chính và phụ đều tăng trưởng mạnh, giúp bạn giải tỏa áp lực nợ nần.

Chuyện tình duyên của tuổi Thìn cũng rạng rỡ không kém nhờ sao Bách Việt. Sự quyến rũ và khéo léo giúp bạn thu hút được nhiều sự chú ý trong các hoạt động xã hội.

Tuổi Tị và Tuổi Ngọ: Đối mặt với thách thức và cơ hội

Tuổi Tị cần đề phòng kẻ xấu hãm hại gây ảnh hưởng đến uy tín trong công việc. Tuần này cũng không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư mạo hiểm do nguy cơ hao tài cao.

Ngược lại, tuổi Ngọ được sao Thiên Đức soi sáng, giúp sự nghiệp thăng tiến ổn định. Năng lực làm việc độc lập giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Tài chính của tuổi Ngọ có sự bứt phá vào giữa tuần, mang lại nguồn thu nhập rủng rỉnh.

Tuổi Mùi và Tuổi Thân: Nỗ lực được đền đáp

Tuổi Mùi thể hiện bản lĩnh kiên cường trước nghịch cảnh. Dù việc kiếm tiền có phần vất vả nhưng sự độc lập sẽ giúp bạn gặt hái được những thành quả xứng đáng. Tuổi Thân được quý nhân phù trợ, mọi việc lớn nhỏ trong tuần đều được giải quyết êm xuôi. Đây là lúc thích hợp để bạn đầu tư vào bản thân và gia đình.

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi: Chú trọng quản lý tài chính