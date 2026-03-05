Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 4/5 đến 10/5: Tuổi Mão và Mùi đón vận may lớn Dự báo vận trình 12 con giáp tuần từ 4/5 đến 10/5/2026 cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của tuổi Mão và Mùi, trong khi tuổi Tý và Thìn cần thận trọng trước các biến động.

Dưới đây là các dự báo mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm về công việc, tài chính và tình cảm dành cho 12 con giáp trong tuần từ ngày 4/5 đến 10/5/2026. Thông tin giúp bạn có thêm góc nhìn để xây dựng kế hoạch tuần mới hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

Tuổi Tý: Thận trọng trước thị phi

Tiếp nối vận trình trước đó, người tuổi Tý tuần này chịu ảnh hưởng từ hung tinh Ngũ Quỷ, báo hiệu một giai đoạn dễ vướng vào các chuyện thị phi không đáng có. Mặc dù đầu tuần tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự nhanh nhạy, nhưng năng lượng tích cực sẽ suy giảm dần về cuối tuần.

Công việc gặp nhiều rắc rối vụn vặt và sự gián đoạn ngoài ý muốn, khiến các kế hoạch cốt lõi dễ bị đẩy lùi. Tình hình tài chính duy trì ở mức trung bình nhờ khả năng quản lý ngân sách khắt khe. Bản mệnh nên tránh các khoản đầu tư rủi ro hoặc cho vay mượn trong thời điểm này.

Dự báo tuần mới cho thấy tuổi Tý cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao.

Tuổi Sửu: Cát tinh Thái Âm hỗ trợ

Tuổi Sửu đón nhận năng lượng tích cực từ cát tinh Thái Âm, mang lại nhân duyên tốt và sự hỗ trợ từ phái nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để hóa giải các xung đột và giữ tâm trí sáng suốt trước những cạnh tranh trong môi trường làm việc.

Điểm sáng nhất là tài chính với dòng tiền chảy về túi đều đặn từ cả nguồn thu chính và phụ. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng kẻ tiểu nhân ghen ghét, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến văn bản và hợp đồng pháp lý.

Tuổi Dần: Năng động với sao Dịch Mã

Với sự tác động của sao Dịch Mã, tuần này của người tuổi Dần sẽ vô cùng bận rộn nhưng cũng đầy cơ hội. Việc bước ra khỏi vùng an toàn và tiếp thu ý tưởng mới sẽ giúp bạn nâng cao vị thế. Sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ nhờ sự tín nhiệm từ cấp trên, chỉ cần bạn giữ vững lập trường và biết lắng nghe.

Tuổi Mão: Bùng nổ danh tiếng và tài lộc

Sao Thái Dương hứa hẹn một giai đoạn rực rỡ cho tuổi Mão. Bạn được ví như "ngựa ô" bứt phá trong sự nghiệp khi liên tiếp nhận được sự công nhận. Vận may tài lộc lên hương, bao gồm cả thu nhập chính lẫn các khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư.

Về tình cảm, sự chân thành và phong thái tự tin giúp người độc thân dễ dàng kết nối với những tâm hồn đồng điệu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hung tinh Thiên Quan nhắc nhở bạn cần đề phòng rắc rối hành chính.

Tuổi Thìn: Áp lực từ Thái Tuế

Bước vào tuần lễ chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, tuổi Thìn có thể cảm thấy áp lực đè nặng. Sự nghiệp suy yếu do khối lượng công việc tăng đột biến trong khi sự hỗ trợ hạn chế. Áp lực tài chính cũng hiện rõ khi nhiều khoản chi phí phát sinh dồn dập, đòi hỏi bạn phải thắt chặt chi tiêu.

Tuổi Tỵ: Đào hoa khởi sắc

Người tuổi Tỵ đón nhận tuần lễ đầy hy vọng nhờ đào hoa tinh Bách Việt. Vận trình thăng tiến ổn định, đặc biệt thuận lợi cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp nhóm. Chuyện tình cảm vô cùng hứa hẹn, sự sức hút tự nhiên giúp bạn gây ấn tượng tốt trong các cuộc gặp gỡ.

Tuổi Ngọ: Chậm lại để quan sát

Hung tinh Thiên Cẩu khiến vận trình tuổi Ngọ chững lại. Các kế hoạch không diễn ra như ý dễ gây tâm lý nóng nảy. Bạn cần chú ý đến sức khỏe và giấc ngủ để tránh suy nhược. Áp lực tiền bạc gia tăng, nên tạm dừng các khoản đầu tư lớn để bảo toàn nguồn vốn.

Tuổi Mùi: Hanh thông nhờ Thiên Đức

Người tuổi Mùi đón nhận tuần lễ cát lành nhờ cát tinh Thiên Đức phù trợ. Sự nghiệp vững chắc, mỗi bước đi đều mang lại kết quả đáng tin cậy. Tài chính là điểm sáng rực rỡ với nhiều tin vui về tiền bạc, các giao dịch diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Tuổi Thân: Thận trọng với Bạch Hổ

Tác động từ hung tinh Bạch Hổ yêu cầu tuổi Thân phải đặc biệt thận trọng. Việc cố chấp vào ý kiến cá nhân có thể trở thành rào cản lớn. Bạn nên tận dụng sức mạnh tập thể thay vì loay hoay một mình. Áp lực tài chính âm thầm gia tăng, cần tỉnh táo trong các kế hoạch chi tiêu.

Tuổi Thân được khuyến nghị nên lắng nghe ý kiến từ tập thể để đạt hiệu quả công việc cao hơn.

Tuổi Dậu: Sự bảo trợ của Tử Vi

Đại cát tinh Tử Vi mang đến cho tuổi Dậu một tuần thuận lợi để giải quyết các tồn đọng tài chính. Dòng tiền luân chuyển thông suốt, đặc biệt là khả năng thu hồi các khoản nợ cũ. Dù sự nghiệp có lúc bị kẻ xấu cản trở, bản lĩnh vững vàng sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.

Tuổi Tuất: Quản lý dòng tiền chặt chẽ

Sao Đại Hao nhập mệnh nhắc nhở tuổi Tuất cần tỉnh táo tối đa trong quản lý tiền bạc. Sẽ có những khoản chi lớn cho quan hệ xã hội hoặc sửa chữa đồ đạc. Sự nghiệp có sóng gió vào đầu tuần nhưng quý nhân sẽ xuất hiện hỗ trợ vào giai đoạn cuối tuần.

Tuổi Hợi: Đối diện áp lực bận rộn

Sự xuất hiện của Tiểu Hao và Kiếp Tài mang tới áp lực không nhỏ về dòng tiền cho tuổi Hợi. Sự nghiệp bận rộn với tần suất làm thêm giờ tăng cao. Tuy nhiên, sự kiên trì sẽ giúp bạn giải quyết ổn thỏa các vấn đề nan giải vào cuối tuần, mở ra cơ hội thiết lập các mối quan hệ đối tác mới.