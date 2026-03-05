Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo từ 4/5 đến 10/5/2026: Kim Ngưu tiến triển, Cự Giải nhẹ nhàng Dự báo vận trình tuần mới từ ngày 4/5 đến 10/5/2026 cho 12 cung hoàng đạo với những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp của Ma Kết và năng lượng bùng nổ của Bạch Dương.

Vận trình tuần mới từ ngày 4/5 đến 10/5/2026 mang đến những tín hiệu lạc quan cho nhiều cung hoàng đạo. Trong khi nhóm lửa như Bạch Dương và Sư Tử đón nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ để bứt phá, các cung nhóm Đất và Nước lại có xu hướng ổn định và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống cá nhân.

Bạch Dương: Khôi phục năng lượng chiến đấu

Năng lượng sao Hỏa giúp Bạch Dương lấy lại tinh thần sau giai đoạn uể oải. Đây là thời điểm thuận lợi để khởi động các dự án ấp ủ hoặc giải quyết dứt điểm những mối quan hệ không còn phù hợp. Về tài chính, bạn có thể nhận được khoản thu bất ngờ từ công việc phụ. Tuy nhiên, nên cẩn trọng trong giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có với bạn bè vào giữa tuần.

Kim Ngưu: Tập trung vào các mối quan hệ

Trong mùa sinh nhật, Kim Ngưu nhận được nhiều sự quan tâm. Công việc duy trì ở mức ổn định, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp cho các quyết định tài chính lớn như đầu tư bất động sản hay chứng khoán do ảnh hưởng của sao Thủy. Ngược lại, phương diện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt với những người còn độc thân vào dịp cuối tuần.

Song Tử: Mở rộng mạng lưới hợp tác

Tuần này Song Tử có nhiều cơ hội gặp gỡ những đối tác tiềm năng. Một lời mời hợp tác vào giữa tuần có thể trở thành bước ngoặt lớn cho sự nghiệp. Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng nhờ các dự án bên ngoài. Lời khuyên dành cho bạn là nên dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia để tránh cảm giác bị xao nhãng trong tình cảm.

Cự Giải: Tìm lại sự bình yên

Sau thời gian áp lực, Cự Giải bước vào tuần mới với tâm thế thư thái. Đây là dịp tốt để chăm sóc bản thân và dọn dẹp không gian sống. Trong công việc, một đồng nghiệp cũ có thể mang đến những thông tin hữu ích về cơ hội mới. Tình cảm gia đình và đôi lứa duy trì sự gắn kết sâu sắc.

Sư Tử: Khẳng định vị thế tại công sở

Sư Tử là tâm điểm chú ý tại nơi làm việc và có khả năng được giao những trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, bạn cần giữ thái độ khiêm tốn để duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài lộc có dấu hiệu dồi dào, đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực sáng tạo. Cần lưu ý kiểm soát cảm xúc trong tình yêu để tránh ghen tuông vô cớ.

Xử Nữ: Chú trọng sức khỏe và nghỉ ngơi

Xử Nữ có xu hướng làm việc quá tải trong tuần này. Việc đặt tiêu chuẩn quá cao có thể gây áp lực lên cơ thể. Bạn nên học cách phân chia công việc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Về tài chính, có thể phát sinh các khoản chi ngoài dự kiến liên quan đến sửa chữa hoặc y tế.

Thiên Bình: Tuần lễ của sự may mắn

Sao Kim mang đến nguồn năng lượng tích cực cho Thiên Bình, đặc biệt là trong các giao dịch ký kết và đàm phán hợp đồng. Chuyện tình cảm của người độc thân có nhiều tín hiệu vui thông qua các buổi gặp gỡ xã giao. Những người đã có đôi sẽ tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Bọ Cạp: Phát huy trực giác nhạy bén

Trực giác mạnh mẽ giúp Bọ Cạp đưa ra những quyết định chính xác trong các cuộc họp quan trọng. Về mặt tài chính, bạn nên kiểm tra lại các khoản chi tiêu định kỳ để tối ưu hóa ngân sách. Trong tình cảm, sự giao tiếp thẳng thắn sẽ giúp hóa giải những hoài nghi không đáng có.

Nhân Mã: Khám phá những chân trời mới

Tinh thần phiêu lưu thôi thúc Nhân Mã tham gia các khóa học hoặc chuyến đi công tác xa. Đây là tuần lễ tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Tài chính ổn định với nguồn thu phụ nhỏ. Chuyện tình cảm mang màu sắc vui tươi, dễ có những rung động mới trong các chuyến hành trình.

Ma Kết: Gặt hái thành quả xứng đáng

Sự kiên trì của Ma Kết bắt đầu mang lại kết quả cụ thể. Một dự án dài hạn có thể đi đến hồi kết thành công, đem lại lợi ích về cả danh tiếng lẫn tài chính. Tuy nhiên, bạn đừng quên hâm nóng tình cảm cá nhân bằng một buổi tối lãng mạn vào cuối tuần để cân bằng cuộc sống.

Bảo Bình: Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Đây là thời điểm vàng để Bảo Bình triển khai các ý tưởng cá nhân hoặc dự án nội dung. Dù có một vài khó khăn nhỏ trong mối quan hệ với cấp trên nhưng không gây ảnh hưởng lớn. Bạn nên chú ý kiểm soát thói quen mua sắm ngẫu hứng để đảm bảo an toàn tài chính.

Song Ngư: Cân nhắc các quyết định giúp đỡ

Song Ngư cần thận trọng khi có người hỏi mượn tiền hoặc nhờ vả những việc quan trọng. Sự tỉnh táo sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ trong các chi tiết giấy tờ. Chuyện tình cảm sẽ trở nên lãng mạn hơn nếu bạn chủ động thể hiện sự quan tâm.

Lưu ý: Các thông tin dự báo về tử vi tuần mới chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí.