Tử vi tuần mới 15/6 - 21/6: Tuổi Dậu đón tài lộc lớn, tuổi Tý cần đề phòng hao tài Dự báo tử vi 12 con giáp tuần 15/6-21/6/2026: Tuổi Mão, Dậu và Hợi có vận trình rực rỡ, trong khi tuổi Tý và Thân cần chú ý sức khỏe và kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

Vận trình tuần mới từ ngày 15/6 đến 21/6/2026 của 12 con giáp ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi một số tuổi như Dậu, Hợi và Mão gặp nhiều may mắn về tài chính, các tuổi như Tý, Dần hay Thân lại đối mặt với áp lực từ các hung tinh, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng trong mọi quyết định.

Tuổi Tý: Thận trọng trước rủi ro tài chính

Người tuổi Tý bước vào tuần mới với nhiều thử thách do ảnh hưởng từ hung tinh Đại Hao. Công việc xuất hiện trở ngại từ các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những lời bàn tán nơi công sở dễ gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Bản mệnh cần duy trì sự điềm tĩnh, tránh hành động nóng vội khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Về tài chính, Đại Hao có thể khiến tiền bạc thất thoát mạnh bởi những khoản chi ngoài dự kiến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thực Thần vào giữa tuần sẽ giúp cải thiện phần nào nguồn thu. Sức khỏe cũng là vấn đề đáng lưu tâm khi áp lực kéo dài dễ dẫn đến suy nhược.

Tuổi Sửu: Điểm sáng trong chuyện tình cảm

Chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao, tuổi Sửu có vận trình biến động. Nửa đầu tuần thuận lợi nhờ Chính Ấn và Thiên Ấn, nhưng áp lực sẽ gia tăng dần về cuối tuần do có tiểu nhân đố kỵ. Tài chính duy trì ổn định từ nguồn thu chính, song các khoản chi cho gia đình có xu hướng tăng cao.

Điểm sáng nhất là phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng phù hợp qua sự giới thiệu của người thân. Các cặp đôi đang yêu cũng có thêm nhiều khoảnh khắc gắn kết, thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Dần: Áp lực tinh thần gia tăng

Sao Ngũ Quỷ khiến người tuổi Dần dễ rơi vào trạng thái nóng nảy, mất tập trung. Sự nghiệp không như mong đợi do tinh thần thiếu ổn định, dễ mắc sai sót trong các nhiệm vụ quan trọng. Tài chính ở mức trung bình, cần kiểm soát nhu cầu mua sắm theo cảm hứng để tránh hao hụt.

Tuổi Mão: Cát tinh Thái Âm nâng đỡ

Tuần này mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho tuổi Mão. Nhờ tư duy nhạy bén, bạn gặt hái kết quả nổi bật trong đàm phán và ký kết hợp đồng. Tài lộc khởi sắc với các khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ đầu tư. Chuyện tình cảm cũng ngập tràn niềm vui cho cả người độc thân và các cặp đôi.

Tuổi Thìn: Cơ hội mở rộng sự nghiệp

Được sao Dịch Mã trợ lực, tuổi Thìn có một tuần bận rộn nhưng hiệu quả. Đây là thời điểm vàng để triển khai kế hoạch dài hạn hoặc mở rộng kinh doanh. Thu nhập đến từ nhiều hướng giúp tài chính vững vàng, tuy nhiên bạn cần cân bằng thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Tuổi Tỵ: Tài lộc tăng trưởng mạnh

Dưới sự hỗ trợ của Thái Dương và Thiên Diêu, tuổi Tỵ đón nhận nhiều cơ hội tài chính trong những ngày đầu tuần. Doanh thu kinh doanh cải thiện rõ rệt, khách hàng ổn định. Dù chuyện tình cảm có phần sôi động hơn nhờ sao đào hoa, bạn vẫn nên giữ tỉnh táo trong các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Ngọ: Vượt qua thử thách ban đầu

Ảnh hưởng từ Thái Tuế và Âm Sát khiến tuổi Ngọ gặp khó khăn trong giao tiếp vào đầu tuần. Tuy nhiên, từ sau ngày thứ Năm, vận trình sẽ chuyển biến tích cực hơn nhờ sự xuất hiện của quý nhân hỗ trợ.

Tài chính tuần này chưa thực sự ổn định do những quyết định chi tiêu thiếu cân nhắc. May mắn là phương diện tình cảm mang lại nhiều an ủi khi người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp.

Tuổi Mùi: Đón nhận cát khí dồi dào

Sao Bách Việt mang đến cho tuổi Mùi một tuần đầy may mắn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Vận trình tài lộc rực rỡ với các khoản tiền thưởng hoặc nợ tồn đọng được giải quyết dứt điểm. Tình cảm lứa đôi cũng trở nên lãng mạn và đồng điệu hơn.

Tuổi Thân: Chú trọng sức khỏe và tinh thần

Tuổi Thân đối mặt với hung tinh Thiên Cẩu, gây áp lực lớn trong công việc và cuộc sống. Bạn nên hạn chế thức khuya và tránh các khoản đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn này. Sự thấu hiểu và nhường nhịn sẽ giúp cải thiện những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm vào cuối tuần.

Tuổi Dậu: Vận trình thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến

Được sao Thiên Đức hỗ trợ, tuổi Dậu dễ dàng tạo dựng niềm tin với cấp trên và đối tác. Tài lộc tăng trưởng mạnh nhờ các mối quan hệ chất lượng. Dù áp lực công việc tăng cao, khả năng giao tiếp khéo léo vẫn giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và củng cố tình hình tài chính.

Tuổi Tuất: Quý nhân hỗ trợ vào cuối tuần

Hung tinh Bạch Hổ khiến lịch trình của tuổi Tuất trở nên bận rộn và căng thẳng. Tuy nhiên, từ cuối tuần, sự xuất hiện của quý nhân giúp tháo gỡ các khó khăn trong công việc. Thu nhập chính ổn định, nhưng cần ưu tiên quản lý chi tiêu hợp lý để đảm bảo an toàn tài chính.

Tuổi Hợi: Nhiều cơ hội phát triển vượt bậc

Nhờ sao Tử Vi nâng đỡ, tuổi Hợi có một tuần đầy vận may. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện các dự án lớn hoặc đầu tư bất động sản. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, không khí gia đình của tuổi Hợi cũng rất hài hòa, mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.