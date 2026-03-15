Tử vi tuần mới 16/3 - 22/3: Tuổi Hợi đón thành công, tuổi Dần gặp trở ngại Khám phá vận trình 12 con giáp tuần từ 16/3 đến 22/3/2026. Trong khi tuổi Hợi, Mùi gặp nhiều may mắn về tài lộc, tuổi Dần và Tuất cần thận trọng trước thách thức.

Vận trình tuần mới từ ngày 16/3 đến 22/3/2026 của 12 con giáp ghi nhận sự đan xen giữa những cơ hội bứt phá và các thách thức cần vượt qua. Đây là thời điểm lý tưởng để các tuổi như Hợi, Mùi và Thân phát huy thế mạnh, trong khi những con giáp như Dần, Tuất nên ưu tiên sự ổn định và giữ tinh thần lạc quan trước các biến động khách quan.

Nhóm con giáp có vận trình thăng hoa

Tuổi Hợi: Dự báo tuần mới cho thấy tuổi Hợi có thể gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong công việc dù phải trải qua những nỗ lực tất bật ban đầu. Nhờ sự hỗ trợ từ những cộng sự đáng tin cậy, tài lộc của bản mệnh có xu hướng dồi dào hơn vào nửa cuối tuần. Nữ mệnh tuổi Hợi đặc biệt đón nhận nhiều tin vui trong tình cảm gia đình, được đối phương quan tâm và thấu hiểu.

Tuổi Mùi: Với sự nâng đỡ của cát tinh, tuổi Mùi trải qua một tuần làm việc suôn sẻ và đầy cảm hứng sáng tạo. Bản mệnh dễ dàng gặp được quý nhân trợ giúp trong các quyết định kinh doanh. Đặc biệt, ảnh hưởng của Tam Hợp vào cuối tuần sẽ mở ra những hướng kiếm tiền mới, giúp tài chính chuyển biến tích cực rõ rệt.

Tuổi Thân và Tuổi Tị: Tuổi Thân đón nhận nhiều may mắn khi thực hiện các chuyến công tác hoặc làm ăn xa quê. Trong khi đó, tuổi Tị phát huy mạnh mẽ khả năng giải quyết vấn đề, rất thuận lợi cho các hoạt động thi cử, phỏng vấn hoặc cầu công danh trong tuần này.

Vận trình ổn định và các lưu ý giao tiếp

Tuổi Tý: Đầu tuần bản mệnh có thể gặp một vài rắc rối nhỏ do tác động ngoại cảnh, nhưng tình hình sẽ nhanh chóng khởi sắc về cuối tuần. Sự xuất hiện của Chính Quan mang lại tin vui về vị trí công việc. Tuy nhiên, tuổi Tý cần chú ý nỗ lực kiên trì, nhất là những người thường xuyên phải di chuyển trong công việc.

Tuổi Sửu: Nhờ tài giao tiếp khéo léo, tuổi Sửu xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội hữu ích. Tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng từ giữa tuần nhờ cả công việc chính và nghề phụ. Dù vậy, bản mệnh cần giữ khoảng cách rạch ròi giữa công việc và tình cảm để tránh các hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Mão: Mặc dù có những biến động nhẹ vào giữa tuần, người tuổi Mão vẫn có thể đạt được kết quả tốt nếu giữ vững niềm tin vào bản thân. Chuyện tình cảm tuần này mang sắc màu ngọt ngào nhờ sự xuất hiện của sao Bách Việt, giúp người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với đối phương.

Lời khuyên cho các con giáp gặp thách thức

Tuổi Dần và Tuổi Tuất: Đây là tuần lễ đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn từ hai con giáp này. Tuổi Dần có thể cảm thấy áp lực và thiếu tự tin do ảnh hưởng của hung tinh, do đó nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tuổi Tuất cần tránh ôm đồm quá nhiều việc và đặc biệt cẩn trọng trong các giao dịch liên quan đến tài chính hoặc đất đai để phòng ngừa rủi ro.

Tuổi Ngọ, Thìn và Dậu: Tuổi Ngọ cần học cách kiểm soát cảm xúc để tránh thị phi và chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuổi Thìn nên tránh các tranh chấp quyền lợi hoặc cho vay mượn tiền bạc trong thời điểm này. Riêng tuổi Dậu, việc lắng nghe ý kiến của người khác và giữ thái độ khiêm tốn sẽ giúp bản mệnh tránh được những xung đột không cần thiết trong sự nghiệp.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi tuần mới chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân.