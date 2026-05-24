Tử vi tuần mới 25 - 31/5/2026: Tuổi Thìn đón vận may lớn, tuổi Tị cần cẩn trọng Dự báo tuần từ 25/5 đến 31/5/2026 cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của tuổi Thìn và Ngọ, trong khi các tuổi Tị, Hợi cần chú ý quản lý tài chính và giữ thái độ bình tĩnh.

Tử vi tuần mới từ ngày 25/5 đến 31/5/2026 mang đến những tín hiệu khác biệt cho 12 con giáp. Trong khi một số tuổi đón nhận sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cát tinh để bứt phá, những con giáp khác cần chú ý điều chỉnh kế hoạch để thích nghi với các biến động ngoại cảnh. Mọi dự báo đều mang tính chất tham khảo, giúp bạn chủ động hơn trong cuộc sống.

Nhóm con giáp đón vận trình thuận lợi

Tuổi Thìn: Vận trình rực rỡ nhất tuần

Nhờ cát tinh Thái Dương chiếu mệnh, người tuổi Thìn có một tuần làm việc vô cùng hanh thông. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ khi bạn được giao các trọng trách quan trọng và hoàn thành xuất sắc. Tài lộc dồi dào từ cả nguồn thu chính lẫn các khoản đầu tư trước đó. Chuyện tình cảm viên mãn là điểm tựa vững chắc để bạn phát huy khả năng lãnh đạo.

Tuổi Ngọ: Khởi sắc trên nhiều phương diện

Cát tinh Bách Việt và Ấn Quan hỗ trợ giúp tuổi Ngọ tháo gỡ mọi khó khăn cũ. Trong công việc, bạn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ đồng nghiệp và cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến. Vận trình tài chính và sự nghiệp của tuổi Ngọ có nhiều tín hiệu khả quan trong tuần cuối tháng 5. Tài chính khởi sắc rõ rệt từ nhiều nguồn, giúp bạn duy trì sự ổn định và có thể xem xét các kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Tuổi Thân và Tuổi Tuất: Quý nhân nâng đỡ

Tuổi Thân được cát tinh Thiên Đức hỗ trợ, giúp các mối quan hệ xã hội phát triển tích cực, tạo lợi ích lâu dài cho sự nghiệp. Trong khi đó, tuổi Tuất nhờ năng lượng từ cát tinh Tử Vi nên dễ dàng biến thách thức thành cơ hội, đạt được sự tin tưởng của những người có vị thế.

Tuổi Dần và Tuổi Mão: Nỗ lực được đền đáp

Tuổi Dần đón nhận tin vui nhờ Thái Âm hỗ trợ, đặc biệt là sự trợ giúp từ phái nữ. Tuổi Mão mặc dù bận rộn do ảnh hưởng của sao Dịch Mã nhưng đây lại là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực thích nghi.

Nhóm con giáp cần lưu ý biến động

Tuổi Tị: Thách thức từ Thái Tuế

Do chịu ảnh hưởng mạnh từ Thái Tuế, tuổi Tị có thể gặp phải những thay đổi bất ngờ. Bạn nên cẩn trọng trong giao tiếp để tránh rắc rối nơi công sở. Các kế hoạch quan trọng có thể bị trì hoãn, do đó hãy giữ tinh thần kiên nhẫn thay vì nóng vội thay đổi định hướng.

Tuổi Tý: Biến động về tài chính

Hung tinh Tiểu Hao xuất hiện khiến người tuổi Tý cần chú trọng quản lý chi tiêu. Tuổi Tý cần xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng để hạn chế tác động tiêu cực từ hung tinh Tiểu Hao. Đầu tuần có thể trầm lắng, bạn nên ưu tiên các phương án an toàn thay vì mạo hiểm đầu tư. Cuối tuần, vận trình tài lộc sẽ có dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Tuổi Sửu và Tuổi Hợi: Áp lực tinh thần

Tuổi Sửu đối mặt với Ngũ Quỷ dễ gây mất tập trung và mệt mỏi do các tác động bên ngoài. Tuổi Hợi chịu ảnh hưởng từ sao Đại Hao nên cần đặc biệt lưu ý đến các khoản vay mượn hoặc tranh chấp tiền bạc. Cả hai con giáp này đều nên dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Tuổi Mùi và Tuổi Dậu: Chăm sóc bản thân

Tuổi Mùi cần học cách giải tỏa áp lực từ hung tinh Thiên Cẩu để tránh căng thẳng quá mức. Tuổi Dậu do ảnh hưởng của Bạch Hổ nên cần chú ý đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức và giữ tinh thần lạc quan trong các mối quan hệ tình cảm.

Lời khuyên chung cho tuần mới

Vận trình mỗi người phụ thuộc lớn vào thái độ và cách ứng xử trước các tình huống. Với những tuổi đang gặp thuận lợi, hãy tận dụng thời cơ để bứt phá. Với những con giáp đang gặp biến động, sự bình tĩnh và kế hoạch quản lý rủi ro tốt sẽ là chìa khóa để vượt qua thử thách một cách nhẹ nhàng. Tuần này, việc cân bằng giữa công việc và sức khỏe nên được ưu tiên hàng đầu.