Tử vi tuần mới 30/3 - 5/4/2026: Xử Nữ đón vận may lớn, Bọ Cạp thăng tiến sự nghiệp Dự báo chi tiết tuần từ 30/3 đến 5/4/2026 cho 12 cung hoàng đạo về sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Những lời khuyên hữu ích giúp bạn chủ động đón nhận cơ hội.

Vận trình tuần mới từ ngày 30/3 đến 5/4/2026 mang đến nhiều biến động và cơ hội khác nhau cho 12 cung hoàng đạo. Trong khi một số cung cần sự cẩn trọng tối đa, số khác lại đón nhận những bước ngoặt tích cực trong sự nghiệp và tài chính. Dưới đây là những dự báo mang tính chất tham khảo giúp bạn chuẩn bị kế hoạch chủ động hơn.

Bạch Dương: Ưu tiên sự cẩn trọng

Trong tuần này, việc tiếp cận vấn đề theo hướng quá táo bạo có thể không mang lại kết quả như ý. Sự cẩn trọng và thực tế sẽ giúp bạn biến rủi ro thành cơ hội an toàn. Phương châm "chậm mà chắc" là lựa chọn tối ưu cho Bạch Dương lúc này.

Công việc: Thuận lợi nhưng cần lưu ý lời ăn tiếng nói nơi công sở để tránh hiểu lầm không đáng có vào cuối tuần.

Kim Ngưu và Song Tử: Vận trình khởi sắc

Kim Ngưu có một tuần khá thuận lợi với nhiều cơ hội gắn kết tình cảm. Trong khi đó, Song Tử cần kiên nhẫn hơn trong công việc để nắm bắt các dự án mới tiềm năng.

Kim Ngưu: Tài chính và tình cảm thăng hoa

Vận trình sự nghiệp ở mức ổn định, các vấn đề phát sinh đều nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt, tài khoản của bạn có dấu hiệu tăng trưởng nhờ những công việc yêu thích.

Song Tử: Kiên nhẫn là chìa khóa

Sự nóng vội có thể khiến bạn đánh mất cơ hội thể hiện bản thân. Hãy ra ngoài gặp gỡ những mối quan hệ cũ, các cơ hội tài chính có thể xuất hiện từ những cuộc trò chuyện đơn giản.

Cự Giải, Sư Tử và Xử Nữ: Chú trọng dữ liệu và cảm xúc

Nhóm cung này cần đặc biệt lưu ý đến các chi tiết thực tế và việc cân bằng trạng thái tinh thần.

Cự Giải: Phải làm việc nhiều với các con số. Việc cẩn thận với dữ liệu sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có.

Thiên Bình và Bọ Cạp: Cơ hội thăng tiến

Thiên Bình sẽ tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị, trong khi Bọ Cạp bước vào giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ.

Thiên Bình: Tìm kiếm sự mới mẻ

Công việc sẽ có nhiều nhiệm vụ mới yêu cầu bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Về tình cảm, một chút đầu tư vào các hoạt động giải trí sẽ giúp mối quan hệ thêm thú vị.

Bọ Cạp: Vượt qua thử thách

Vận may của bạn đang lên cao, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Phương pháp chia nhỏ nhiệm vụ để xử lý sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ cao.

Nhân Mã và Ma Kết: Nỗ lực vượt qua rào cản

Cả hai cung đều cần sự tập trung cao độ để đối phó với những tin đồn hoặc cảm giác chán nản tạm thời.

Nhân Mã cần chủ động ngăn chặn những tin đồn thất thiệt tại nơi làm việc bằng thái độ chuyên nghiệp. Ma Kết dù cảm thấy thiếu hứng thú nhưng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn để tránh gây thiệt hại tài sản công.

Bảo Bình và Song Ngư: Trực giác và kết nối

Bảo Bình có xu hướng kìm nén cảm xúc nhưng lại có trực giác rất tốt về tiền bạc vào cuối tuần. Song Ngư sẽ tìm thấy may mắn thông qua các mối quan hệ xã hội hài hòa.

Lời khuyên chung cho tuần mới là hãy giữ tâm thế tích cực, sẵn sàng học hỏi và chủ động trong mọi tình huống. Các thông tin dự báo trên chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí.