Cần biết Tử vi tuần mới 9/2-15/2/2026 của 12 con giáp: Dần bứt phá, Sửu lội ngược dòng Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dự báo chi tiết công việc, tình cảm, tài lộc và sức khỏe. Tuần cuối trước Tết Bính Ngọ mang đến cơ hội vàng cho nhiều con giáp.

Tuần từ 9/2 đến 15/2/2026 là tuần lễ cuối cùng trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, năng lượng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tạo nên nhiều biến động thú vị cho 12 con giáp.

Guồng quay công việc bắt đầu siết chặt, nhưng không khí đón Tết cũng dần rộn ràng hơn. Dưới đây là phân tích tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp chi tiết từng phương diện.

Tử vi tuổi Tý tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Tý nên học cách cân bằng giữa hoài bão công việc và đời sống riêng tư. Việc sắp xếp thời gian hợp lý sẽ giúp bạn tránh được những xao nhãng không đáng có, đồng thời chủ động hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ.

Công việc: Vận trình công danh của người tuổi Tý trong tuần này hứa hẹn nhiều bứt phá ngoạn mục. Với năng lực xuất sắc và khả năng đối nhân xử thế tinh tế, bạn dễ dàng nhận được sự công nhận từ cấp trên và sự yêu mến từ đồng nghiệp. Đây là thời cơ vàng để bản mệnh phát huy tối đa tiềm năng, mở ra cánh cửa đến một tương lai sự nghiệp đầy hứa hẹn.

Tình cảm: Trái ngược với vận may trong công việc, phương diện tình cảm của tuổi Tý có dấu hiệu chông chênh. Những bất đồng quan điểm âm ỉ từ trước có thể bùng phát thành mâu thuẫn, khiến đối phương cảm thấy thiếu thấu hiểu về những hy sinh thầm lặng của bạn. Chủ động dành thời gian trò chuyện, tâm sự chân thành là chìa khóa để hóa giải hiểu lầm và củng cố mối quan hệ.

Tài lộc: Nhờ sự nghiệp thăng hoa, tài vận của tuổi Tý cũng khởi sắc rõ rệt. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững chắc mang lại cảm giác an tâm và thoải mái trong chi tiêu. Hãy cân nhắc tìm hiểu các kênh đầu tư tiềm năng để tiền bạc tiếp tục sinh sôi, mang lại thịnh vượng bền vững hơn.

Sức khỏe: Dù không có dấu hiệu đáng lo ngại, việc cân bằng áp lực công việc và thư giãn là điều cần thiết để duy trì thể trạng tốt nhất. Tránh thức khuya liên tục và sử dụng thiết bị điện tử quá lâu để bảo vệ thị lực cùng hệ thần kinh.

Con số may mắn: 3, 18, 36

Tử vi tuổi Sửu tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Sửu nên kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra và tin vào quá trình tích lũy bền bỉ. Sau thời gian dài cần mẫn, tuần này chính là lúc công sức được đền đáp xứng đáng, tựa như cây khô gặp mưa xuân bỗng đâm chồi nảy lộc.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu có bước ngoặt tích cực bất ngờ. Sự cần cù và trách nhiệm cao trong công việc giúp bạn chinh phục được cấp trên, từ đó nhận được những đánh giá tích cực vào cuối năm. Quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp bạn vượt qua khó khăn và mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.

Tình cảm: Tuổi Sửu dễ bất đồng với nửa kia về những vấn đề nhỏ nhặt do cục diện Sửu Ngọ tương hại. Sự bao dung và nhẫn nại là liều thuốc hữu hiệu nhất lúc này, giúp hai người vượt qua giai đoạn nhạy cảm cuối năm mà không để lại vết rạn trong lòng nhau.

Tài lộc: Tài vận tuần này khởi sắc rõ rệt, thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ những khoản bất ngờ. Có thể là tiền thưởng cuối năm, hoặc một khoản đầu tư cũ bắt đầu sinh lời. Hãy quản lý chi tiêu cẩn thận để có một cái Tết sung túc.

Sức khỏe: Chú ý hệ tiêu hóa và xương khớp, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa. Ăn uống điều độ, tránh thói quen ăn quá nhanh hoặc bỏ bữa sẽ giúp duy trì thể trạng ổn định.

Con số may mắn: 6, 22, 41

Tử vi tuổi Dần tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Dần nên mạnh dạn nắm bắt mọi cơ hội đang mở ra trước mắt. Tam Hợp Dần Ngọ Tuất mang đến vượng khí mạnh mẽ, giúp bạn tự tin đảm nhận vai trò dẫn dắt và chinh phục những mục tiêu tham vọng.

Công việc: Tuần này là giai đoạn bứt phá ngoạn mục nhất trong tháng đối với tuổi Dần. Bạn có cơ hội tham gia dự án lớn, nhận trọng trách quan trọng hoặc thậm chí được đề bạt vào vị trí mới. Nhờ sống lạc quan, thân thiện, bạn có nhiều mối quan hệ hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp.

Tình cảm: Đường tình duyên của tuổi Dần rất sáng sủa trong tuần này. Người độc thân có cơ hội gặp nhân duyên tốt tại các buổi tụ họp cuối năm. Người đã có gia đình tận hưởng không khí ấm áp, gắn kết bên nhau trong những ngày cận Tết.

Tài lộc: Tài lộc dồi dào, cả thu nhập chính lẫn nguồn thu phụ đều khả quan. Tiền về như nước nhờ vận khí hanh thông, phù hợp để lên kế hoạch tài chính dài hạn cho năm mới Bính Ngọ sắp tới.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy nhưng cần tránh gắng sức quá mức. Đặc biệt chú ý hệ tiêu hóa do áp lực công việc và tiệc tùng cuối năm. Tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng giúp duy trì sự minh mẫn.

Con số may mắn: 1, 15, 39

Tử vi tuổi Mão tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Mão nên phát huy sự khéo léo và dịu dàng vốn có để thu hút tài lộc về nhà. Tháng 2 là giai đoạn tuổi Mão dễ gây thiện cảm nhờ giao tiếp chân thành, biến mọi cuộc gặp gỡ thành cơ hội.

Công việc: Tuổi Mão có nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, dễ được giao thêm trọng trách hoặc tham gia dự án quan trọng. Dù khối lượng công việc tăng, đây là thời điểm phù hợp để xây dựng uy tín và nền tảng dài hạn. Cảnh giác với hiềm khích từ đồng nghiệp ngang cấp.

Tình cảm: Sự dịu dàng và tử tế giúp tuổi Mão dễ dàng chinh phục trái tim đối phương. Người độc thân thu hút nhiều ánh nhìn, đặc biệt trong các buổi tiệc tất niên. Người đã có đôi cần dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tài lộc: Tài chính tăng trưởng ổn định nhờ thu nhập đến từ nhiều nguồn. Tuổi Mão hút lộc về nhà bằng sự chân thành và lòng tử tế, mọi giao dịch đều có kết quả khả quan. Tránh ký kết vội vàng các hợp đồng lớn.

Sức khỏe: Dễ mất ngủ triền miên do suy nghĩ nhiều và áp lực cuối năm. Hạn chế di chuyển nhiều, vận động mạnh để tránh chấn thương. Thiền định hoặc yoga nhẹ nhàng là liều thuốc tốt cho tinh thần.

Con số may mắn: 4, 17, 32

Tử vi tuổi Thìn tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thìn nên khẳng định vị thế lãnh đạo và vai trò quan trọng trong tập thể. Vận trình khởi sắc rõ rệt, nguồn thu không chỉ từ công việc chính mà còn từ những khoản bất ngờ ngoài dự kiến.

Công việc: Tuổi Thìn tỏa sáng nhờ khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược sắc bén. Cấp trên đặt nhiều kỳ vọng vào bạn, đây là cơ hội để chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí cao hơn. Sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi bạn luôn giữ phong độ và cảnh giác.

Tình cảm: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng chất lượng, nhưng cần phân biệt rõ tình cảm chân thành và những lời tán tỉnh hời hợt. Người đã kết hôn nên cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, đừng để thành tích ngoài xã hội làm sao nhãng hạnh phúc bên trong.

Tài lộc: Tuần này tuổi Thìn có vận may về hoạch tài, những khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng, quà biếu hoặc thu hồi công nợ cũ. Tuy nhiên, giữa lúc rủng rỉnh, hãy nhớ chia sẻ may mắn với người thân để dòng tài lộc được bền vững lâu dài.

Sức khỏe: Chú ý thị lực và tim mạch. Tránh sử dụng thiết bị điện tử quá lâu, dành thời gian cho các hoạt động thư giãn ngoài trời. Bổ sung rau xanh và trái cây tươi vào thực đơn hàng ngày.

Con số may mắn: 8, 24, 45

Tử vi tuổi Tỵ tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Tỵ nên dùng sự minh mẫn để giải quyết triệt để những rắc rối tồn đọng. Bước sang tuần mới, bạn có thể phải đứng ra gánh vác trách nhiệm mà đồng nghiệp hoặc cấp dưới gây ra.

Công việc: Khi đối mặt với khó khăn, tuổi Tỵ phân tích kỹ tình hình và tìm ra giải pháp tối ưu. Những nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp tương xứng, hoạt động sản xuất kinh doanh vô cùng thuận lợi nhờ quý nhân phù trợ. Danh tiếng và uy tín của bạn cũng được nâng cao đáng kể.

Tình cảm: Đường tình duyên viên mãn, tuổi Tỵ độc thân có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Người đã có đôi ngày càng hạnh phúc bên nhau, mối quan hệ tiến triển tự nhiên và sâu sắc hơn trước.

Tài lộc: Khả năng thương thuyết đạt đến mức sắc bén, giúp tuổi Tỵ chốt đơn nhanh gọn và đem về lợi ích tối đa. Thu nhập ổn định, dòng tiền chảy đều từ nhiều nguồn. Cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào lĩnh vực mới.

Sức khỏe: Chú ý các vấn đề về nhiệt và hệ thần kinh do căng thẳng công việc cuối năm. Tránh làm việc quá sức kéo dài, dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để thư giãn và phục hồi năng lượng.

Con số may mắn: 5, 19, 37

Tử vi tuổi Ngọ tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ nên giữ tâm thế kiên nhẫn và hành động kín đáo trước những biến động. Trực Thái Tuế tạo áp lực nhưng cũng chính là lửa thử vàng, rèn luyện bản lĩnh cho bạn bước vào năm tuổi.

Công việc: Tuổi Ngọ phải di chuyển khá nhiều hoặc đối mặt với sự thay đổi môi trường làm việc trong tuần này. Sự kiên nhẫn và bản lĩnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Tránh đưa ra quyết định vội vàng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hợp đồng và giấy tờ.

Tình cảm: Tình cảm có biến động nhất định, cần giữ vững ranh giới trong giao tiếp xã hội để tránh hiểu lầm. Dành thời gian chia sẻ, tâm sự với nửa kia sẽ giúp mối quan hệ vượt qua sóng gió cuối năm.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng chi phí phát sinh đột xuất có thể tăng trong dịp cận Tết. Quản lý tài chính chặt chẽ, tránh mua sắm bốc đồng. Sao lưu tài liệu quan trọng nhiều lần để phòng tránh tổn thất.

Sức khỏe: Chú ý tim mạch và hệ thần kinh. Tránh căng thẳng kéo dài, hạn chế bia rượu trong các buổi tiệc tất niên. Tập thể dục đều đặn giúp cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất.

Con số may mắn: 9, 26, 40

Tử vi tuổi Mùi tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Mùi nên tận dụng thời điểm vàng này để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Lục Hợp với Ngọ mang đến vận trình hanh thông, sự chân thành của bạn dễ dàng lấy được lòng tin của người khác.

Công việc: Tuần này tuổi Mùi như cá gặp nước, công việc trôi chảy nhờ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác. Vẻ ngoài nhã nhặn, thanh lịch giúp bạn tạo thiện cảm trong mọi cuộc gặp gỡ. Đây là lúc phù hợp để đặt nền móng cho những kế hoạch dài hạn.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm có thể có những trục trặc nhỏ, nhưng chỉ cần bình tĩnh và thấu đáo, mọi vấn đề đều được giải quyết êm đẹp. Duy trì sự lắng nghe và đồng hành sẽ giúp tình yêu ngày càng bền chặt.

Tài lộc: Tài chính khả quan, tuy nhiên nên hạn chế chi tiêu mạo hiểm và tập trung vào tiết kiệm. Tránh cho người khác vay mượn số tiền lớn trong thời điểm cận Tết để bảo toàn ngân sách gia đình.

Sức khỏe: Hạn chế thức khuya và ăn uống khoa học để giữ hệ tiêu hóa ổn định. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và bổ sung thực phẩm giàu chất xơ là nền tảng giữ sức khỏe tốt trong mùa đông.

Con số may mắn: 2, 14, 33

Tử vi tuổi Thân tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên giữ cái đầu lạnh trước những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm. Tuần này tràn đầy hứng khởi và sáng tạo, nhưng cần tỉnh táo để phân biệt cơ hội thật và bẫy tài chính.

Công việc: Tuổi Thân có nhiều ý tưởng mới mẻ và khả năng thực hiện chúng một cách xuất sắc. Khả năng thương thuyết đạt đến mức sắc sảo, giúp bạn xoay chuyển cục diện trong mọi cuộc đàm phán. Tuy nhiên, hãy chú ý giao tiếp cẩn thận với đồng nghiệp để tránh hiểu lầm.

Tình cảm: Sao Đào Hoa chiếu mệnh khiến tuổi Thân tỏa sức hút mãnh liệt. Người độc thân có thể gặp nhân duyên bất ngờ tại các buổi tiệc tùng cuối năm. Người đã có đôi cần giữ ranh giới rõ ràng để tránh hiểu lầm không đáng có.

Tài lộc: Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, xuất hiện cơ hội đầu tư hoặc kinh doanh tiềm năng. Tuy nhiên, cảnh báo rủi ro về tiền bạc vẫn hiện hữu, hãy bảo toàn túi tiền và tránh chạy theo những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Sức khỏe: Chú ý hệ hô hấp và đường ruột. Hạn chế tiếp xúc với thời tiết lạnh đột ngột, giữ ấm cơ thể và bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng trong những ngày cuối đông.

Con số may mắn: 7, 21, 38

Tử vi tuổi Dậu tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Dậu nên lấy thành tích thực tế để đánh tan mọi tin đồn thất thiệt nơi công sở. Tuần này dù làm việc vất vả và có thể vướng thị phi, sự tập trung và bản lĩnh sẽ mang đến phần thưởng xứng đáng.

Công việc: Tuổi Dậu không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, tập trung hoàn thành phần việc của mình với hiệu suất cao. Nhờ sự thông minh và quan sát nhạy bén, bạn có thể chọn đúng dự án kinh doanh hoặc đầu tư triển vọng. Tuần này đặc biệt hiệu quả về mặt giấy tờ và sổ sách.

Tình cảm: Cần chú ý lời ăn tiếng nói để tránh vô tình làm tổn thương người thân yêu. Sự nhẹ nhàng và tinh tế trong giao tiếp sẽ giúp mối quan hệ thêm gắn bó, đặc biệt trong không khí sum họp đón Tết.

Tài lộc: Tài lộc rủng rỉnh bất ngờ, lương thưởng cuối năm đổ về chật ví. Quyết định đầu tư sáng suốt có thể giúp gia tăng thu nhập đáng kể. Hãy phân bổ hợp lý giữa tiết kiệm và chi tiêu Tết.

Sức khỏe: Chất lượng giấc ngủ có thể suy giảm do công việc dồn dập cuối năm. Tập thể dục nhẹ nhàng buổi tối và hạn chế cà phê sau 15 giờ sẽ giúp cải thiện giấc ngủ đáng kể.

Con số may mắn: 10, 25, 42

Tử vi tuổi Tuất tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Tuất nên mạnh dạn bứt phá khỏi những giới hạn cũ để vươn lên nấc thang mới. Tam Hợp Dần Ngọ Tuất kích hoạt tinh thần hành động, giúp bạn gặp hung hóa cát và xoay chuyển mọi tình huống bất lợi.

Công việc: Tuần làm việc ổn định và hiệu quả, sự chăm chỉ giúp bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Uy tín và vị thế trong công việc được nâng cao nhờ Thiên Ấn chiếu mệnh. Bạn dễ được thăng chức, khen thưởng hoặc đón nhận cơ hội mới đầy hứa hẹn.

Tình cảm: Tình duyên êm đềm, bạn và người ấy ngày càng gắn bó. Người độc thân có khả năng tìm được tình yêu đích thực, mối quan hệ phát triển tự nhiên và bền vững. Không khí cận Tết tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc hẹn hò lãng mạn.

Tài lộc: Tài lộc có xu hướng tăng tiến, thu nhập đa nguồn mang đến cuộc sống sung túc. Có thể nhận được khoản thưởng hoặc cơ hội đầu tư sinh lời tốt. Tuy nhiên, cân bằng giữa hưởng thụ và tích lũy là điều cần thiết.

Sức khỏe: Chú ý hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu, đặc biệt với các bữa tiệc tất niên nhiều đạm và bia rượu. Dành thời gian ở không gian xanh, vườn cây để khôi phục năng lượng tinh thần.

Con số may mắn: 11, 28, 44

Tử vi tuổi Hợi tuần mới 9/2 - 15/2/2026

Tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Hợi nên tận dụng tuần cuối trước Tết để hoàn thành mọi đầu việc tồn đọng và sắp xếp cuộc sống gọn gàng. Vận trình bình ổn, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân nếu chủ động và linh hoạt.

Công việc: Tuổi Hợi có cơ hội thể hiện năng lực trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Hoàn thành tốt phần việc được giao sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong năm mới. Giữ tinh thần cẩn thận, tránh chủ quan trong chi tiết nhỏ.

Tình cảm: Gia đạo bình yên, hạnh phúc bên người thân trong không khí đón Tết rộn ràng. Dành thời gian cho gia đình sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng và tái tạo năng lượng tinh thần sau một năm dài vất vả.

Tài lộc: Tài chính ổn định, vận may nhỏ nhưng đều đặn. Quản lý chi tiêu cẩn thận, ưu tiên mua sắm Tết theo danh sách đã lên kế hoạch. Tránh đầu tư hoặc cho vay mượn trong thời điểm nhạy cảm này.

Sức khỏe: Chú ý an toàn khi di chuyển, đặc biệt trong dịp cận Tết giao thông đông đúc. Giữ ấm cơ thể, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ để đón năm mới với sức khỏe tốt nhất.

Con số may mắn: 12, 23, 35

Lưu ý: Bài viết tử vi tuần mới 9/2 - 15/2/2026 của 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.