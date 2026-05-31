Tử vi tuần mới từ 1/6 đến 7/6: Tuổi Dần đón lộc, tuổi Tuất vận trình thăng tiến Dự báo tử vi 12 con giáp tuần từ 1/6 đến 7/6/2026: Tuổi Tuất có cơ hội thăng chức, tuổi Dần đón tài lộc bất ngờ trong khi tuổi Hợi cần cẩn trọng chi tiêu để tránh hao hụt.

Vận trình tuần mới từ ngày 1/6 đến 7/6/2026 của 12 con giáp mang đến nhiều chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp và tài chính. Đây là thời điểm thích hợp để các bản mệnh rà soát lại kế hoạch và nắm bắt những cơ hội mang tính bước ngoặt. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực cho tuần mới.

Tuổi Tý: Cẩn trọng trong công việc và tài chính

Đầu tuần, do ảnh hưởng của Tương Xung, tuổi Tý cần đặc biệt lưu ý khi xử lý giấy tờ và dữ liệu để tránh sai sót pháp lý. Áp lực công việc dồn dập đòi hỏi sự tỉ mỉ, không nên có tâm lý trì hoãn. Về tài chính, sự xuất hiện của Tiểu Hao có thể khiến các khoản thu mới về chậm hơn dự kiến, bản mệnh cần kiên nhẫn.

Trong tình cảm, người độc thân nên dứt khoát với các mối quan hệ không rõ ràng. Về sức khỏe, hãy chú ý chăm sóc đôi mắt và làn da trước các tác động từ môi trường.

Tuổi Sửu: Giữ thái độ khiêm tốn tại công sở

Tuần này, tuổi Sửu gặp cản trở từ Ngũ Quỷ, dễ đối mặt với những bất đồng quan điểm tại nơi làm việc. Lời khuyên cho bạn là giữ thái độ khiêm tốn, tập trung hoàn thành nhiệm vụ và tránh xa các cuộc tranh luận không cần thiết. Mọi giao dịch tài chính nên được thực hiện trên văn bản rõ ràng để tránh rủi ro từ tiểu nhân.

Tuổi Dần: Cơ hội bứt phá và lộc từ quý nhân

Nhờ sự hỗ trợ của Tam Hợp quý nhân, tuổi Dần có một tuần làm việc khá thoải mái. Các dự án từng gặp khó khăn bắt đầu có dấu hiệu tiến triển tích cực. Tuy nhiên, Thiên Nguyệt tọa thủ nhắc nhở bản mệnh về các khoản chi tiêu phát sinh bất ngờ như sửa chữa thiết bị hoặc chăm sóc sức khỏe. Trong tình cảm, sự kiên nhẫn là chìa khóa để tránh các cuộc chiến tranh lạnh dài ngày.

Tuổi Mão: Thay đổi tư duy để thành công

Tuần mới mang lại cơ hội bứt phá cho tuổi Mão, đặc biệt là những người có ý định chuyển đổi vị trí công tác hoặc mô hình sản xuất. Quý nhân hỗ trợ giúp việc ngoại giao và ký kết hợp đồng trở nên thuận lợi hơn. Tài lộc có dấu hiệu hanh thông với các khoản thưởng nhỏ, giúp giải tỏa áp lực tài chính bấy lâu.

Tuổi Thìn: Nhiệt huyết và tích lũy tài chính

Thái Dương tiếp sức giúp tuổi Thìn tràn đầy năng lượng, dễ được cấp trên đánh giá cao và cân nhắc thăng tiến. Tài chính tuần này rất lý tưởng khi nguồn thu vào vượt trội so với chi ra. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần, bạn nên nhẫn nhịn để tránh các bất đồng ngoài ý muốn với đồng nghiệp.

Tuổi Tỵ: Lấy chữ Nhẫn làm gốc

Do ảnh hưởng của Thái Tuế, tuổi Tỵ cần kiềm chế tính nóng nảy để tránh sai lầm trong công việc. Việc tập trung vào chuyên môn thay vì tham gia vào các chuyện phiếm tại công sở sẽ giúp bạn bảo vệ uy tín cá nhân. Chủ nhật là ngày cần đặc biệt chú ý bảo quản tài sản để tránh thất thoát.

Tuổi Ngọ: Năng lượng cao và tài lộc rực rỡ

Tuổi Ngọ bước vào tuần mới với tính chủ động cao. Dưới tác động của Tam Hợp, nhiều cơ hội dự án mới sẽ xuất hiện. Điểm sáng lớn nhất là phương diện tài lộc vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu và Chủ Nhật, rất thuận lợi cho việc đàm phán kinh doanh. Về tình cảm, sự xuất hiện của Bách Việt giúp bản mệnh tăng sức hút với đối phương.

Tuổi Mùi: Kiểm soát cảm xúc và tập trung học hỏi

Áp lực từ công việc và học tập có thể khiến tuổi Mùi cảm thấy mệt mỏi. Bản mệnh cần kiểm soát cảm xúc để tránh tranh cãi với khách hàng hoặc cấp trên. Tuy nhiên, cuối tuần là thời điểm tốt cho việc thi cử hoặc nâng cao kỹ năng chuyên môn. Hãy đặt ra hạn mức chi tiêu rõ ràng để tránh mua sắm theo cảm tính.

Tuổi Thân: Ổn định và được hỗ trợ

Tuổi Thân đón tuần mới trong trạng thái an nhàn khi nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới quan hệ rộng. Thiên Đức soi sáng giúp bạn tỏa sáng bằng năng lực chuyên môn, vượt qua các áp lực cạnh tranh. Tài chính vững vàng, có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tuy nhiên, hãy thận trọng với những người có ý định lợi dụng lòng tin của bạn.

Tuổi Dậu: Vượt qua sóng gió nhờ nghị lực

Dưới tác động của Bạch Hổ, tuổi Dậu có thể đối mặt với một số khó khăn về sức khỏe hoặc tâm lý. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tam Hội vào giữa tuần sẽ là tia sáng giúp bạn tháo gỡ các vấn đề tài chính. Việc chủ động thay đổi phương pháp làm việc sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn mong đợi.

Tuổi Tuất: Vận trình thăng tiến rõ rệt

Cát thần Tử Vi mang đến cơ hội thăng chức hoặc đảm nhận những trọng trách quan trọng cho tuổi Tuất. Tài vận khởi sắc khi bản mệnh thay đổi tư duy chi tiêu, chú trọng vào việc nâng cấp không gian sống. Chuyện tình cảm duy trì sự êm đềm, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bạn.

Tuổi Hợi: Tái cơ cấu và thắt chặt chi tiêu

Tuổi Hợi có thể chứng kiến những biến động nhân sự tại nơi làm việc, đây là lúc bạn nên đưa ra các quyết định mang tính bước ngoặt. Do Đại Hao ám quẻ, tài chính tuần này không ổn định, bản mệnh cần thắt lưng buộc bụng và tạm hoãn các khoản đầu tư mạo hiểm. Trong tình cảm, hãy dứt khoát chấm dứt những mối quan hệ gây mệt mỏi.

Bảng tổng hợp từ khóa may mắn tuần 1/6 - 7/6/2026

Con giáp Điểm nhấn Lưu ý Tý, Sửu, Tỵ Cẩn trọng, Nhẫn nại Giấy tờ, Thị phi Dần, Thìn, Ngọ, Tuất Thăng tiến, Tài lộc Chi tiêu phát sinh Mão, Thân Thay đổi, Ổn định Cơ hội mới Mùi, Dậu, Hợi Nghị lực, Tái cấu trúc Sức khỏe, Tiết kiệm

Nhìn chung, tuần mới đòi hỏi sự tỉnh táo trong quản lý tài chính và khéo léo trong giao tiếp xã hội. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và nỗ lực hết mình, thành quả xứng đáng sẽ đến với những ai biết kiên trì.